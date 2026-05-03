Ränteavdrag, dyra sparkonton och risk för börskrasch

Influencers och reklam – en kärlekshistoria utan slut

Konsumentverket har i tio år informerat om att reklam i sociala medier ska märkas tydligt. Ändå visar den senaste tillsynen att omkring 40 influencers och annonsörer fortsätter göra dold reklam.

Bianca Ingrosso och Jocke och Jonna Lundell är bland de profiler som fått upprepade förelägganden. Jurist Mikaela Lundqvist på Konsumentverket understryker att frågan är extra viktig eftersom influencers har stort inflytande över barn och unga.

Att artikeln hamnar så högt på läslistan visar att allmänheten bryr sig om transparens och det finns hopp om att uppmärksamheten i sig driver förändring framåt.

Norge sparar miljarder på el – Sverige betalar dyrt

Medan norska hushåll sparade 8,5 miljarder kronor under första kvartalet tack vare det statliga prisskyddet ”Norgepriset” får svenska konsumenter bära hela spotprisrisken själva.

Över 1,6 miljoner norska hushåll använder redan systemet, som fungerar som ett skyddsnät mot volatila elpriser. I Sverige klättrade priserna i vinter över fem kronor per kilowattimme i södra delarna, och prognoser visar att elen kan bli dubbelt så dyr i maj-juni 2026 jämfört med förra året.

Frågan som artikeln ställer på sin spets är om Sverige behöver ett liknande statligt prisskydd för att skydda hushållen på en europeisk elmarknad de inte kan påverka. En debatt som lär fortsätta under hela sommarens elräkningar.

Sparkontot kan kosta dig mer än du tror

Att spara är bra. Men experten Nic Esselström påminner om att för mycket pengar på sparkontot faktiskt kan bli dyrt när inflationen sakta äter upp köpkraften. Budskapet är inte att sluta spara, utan att tänka i tidshorisonter.

Pengar du behöver inom ett par år hör hemma på kontot. Men det som ska jobba för dig på lång sikt mår bättre av att placeras i exempelvis aktier.

För den försiktiga spararen rekommenderas en aktieandel på omkring 20 procent, medan resten kan ligga i räntepapper. En nyttig påminnelse om att trygghet ibland kostar mer än man tror.

Pensionsbonusen – stor i löften, liten i plånboken

Regeringens pensionsbonus presenterades som en historisk reform. Men när siffrorna landar visar det sig att en genomsnittlig pensionär får ungefär en hundralapp extra i månaden – före skatt.

Över en miljon pensionärer med garantipension får i princip ingenting alls, eftersom bonusen är knuten till inkomstpensionen. Nya prognoser tyder dessutom på att det balanstal som krävs för att aktivera systemet kanske inte ens nås 2027.

Kvinnor och yngre pensionärer drabbas särskilt hårt. Artikeln väckte stor debatt och visar att pensionsfrågan fortsätter vara en av de mest engagerande ämnena för läsarna.

Sverige tappar sin topplacering i EU:s skuldliga

Sverige har länge varit ett av EU:s mest välskötta länder sett till statsskuld. Men nu visar nya siffror att Sverige petats från topplistan över de länder som har lägst skuld i förhållande till BNP.

Med 34,2 procent av BNP ligger Sverige fortfarande långt under EU-snittet på 81,7 procent, men länder som Irland har minskat sina skulder snabbare och passerat oss. Estland toppar ligan med bara 24,1 procent, medan grannlandet Danmark ligger på 27,9 procent.

Finland å sin sida har gått åt helt andra hållet med en ökning på nästan 20 procentenheter på tio år. Sverige är alltså fortfarande bland de bästa i klassen, bara inte längre bland de allra bästa, vilket i sig är värt att fundera på.

Aktiespararna ser möjlighet i kraschen

När biotechbolaget Alvotech tappat över 60 procent sedan börsdebuten i maj väljer Aktiespararna att gå mot strömmen och rekommendera köp.

Expert Jan Lindroth sätter en målkurs 30 procent över dagens nivå och menar att bolagets problem med FDA-godkännande för produktionsanläggningen sannolikt kommer att lösas.

Det är den typen av analys som skiljer långsiktiga investerare från dem som säljer i panik. Oavsett om man håller med Lindroth eller inte är det en nyttig påminnelse om att de bästa köptillfällena ofta dyker upp när stämningen är som mörkast.

Saab-räddaren som aldrig ger upp

Det finns människor som vägrar ge sig, och Victor Muller är definitivt en av dem. Nederländaren som klev in som Saabs räddare 2009 och såg företaget gå i konkurs 2011 är nu tillbaka vid 67 års ålder.

Den här gången med sitt egna sportbilsmärke Spyker Cars. En ny C8 Preliator och en C12 Spyder ska presenteras i augusti 2026 under Car Week i Monterey. Mullers uthållighet och passion för bilar imponerar, och för alla som har Saab i hjärtat väcker namnet fortfarande känslor.

Huruvida Spyker lyckas återstår att se, men berättelsen om en man som reser sig igen är i sig värd att följa.

Buffett-indikatorn blinkar rött

Warren Buffetts eget värderingsmått har passerat 227 procent av USA:s BNP, högre än någonsin och långt över de 200 procent där oraklet från Omaha själv menar att man ”leker med elden”.

P/e-talen ligger på 28 mot historiska 17, och Berkshire Hathaways rekordstora kassa talar sitt tydliga språk. Senast indikatorn var på dessa nivåer halverades börsen. Men det betyder inte att kraschen kommer i morgon. Marknaden kan fortsätta stiga länge.

Artikeln ger en klok påminnelse om att se över sin riskexponering, särskilt för den som har mycket i USA-tunga indexfonder.

Spirit Airlines – lågprisjätten som inte klarade bränslekriserna

Veckans tionde mest lästa artikel handlar om amerikanska lågprisflygbolaget Spirit Airlines som går i konkurs efter mer än ett år under rekonstruktion.

En planerad räddningsinsats på 500 miljoner dollar från den amerikanska staten föll samman, och bolaget förbereder sig nu för att lägga ner verksamheten helt. Stigande bränslepriser har slagit extra hårt mot lågprisbolag med redan tunna marginaler, och konkurrensen på den amerikanska flygmarknaden har hårdnat rejält.

Det är en påminnelse om att affärsmodellen ”billigast till varje pris” har sina gränser – särskilt när kostnadsläget förändras snabbare än priserna kan justeras.