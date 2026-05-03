I Frankrike är 1 maj den enda helgdagen med totalt arbetsförbud. Fem bagerier bakade bröd och ställdes inför rätta med hot om dryga böter.
Förbjudet att baka bröd 1 maj – lagen väcker debatt i hela Europa
Artikel L. 3133-4 i den franska arbetslagen slår fast att 1 maj är en ”jour férié et chômé”, en helgdag och en arbetsfri dag. Frankrike har elva nationella helgdagar, men bara denna är krav.
Sjukhus, polis och räddningstjänst undantas. För övriga branscher gäller ett förbud med böter på 750 till 1 500 euro per anställd som arbetar.
Inom EU delar Frankrike arbetsförbudet med Polen och Spanien, men den franska tillämpningen är striktast. I Spanien och Tyskland kan bagerier sälja bröd som vanligt.
Fem bagerier ställdes inför rätta
Våren 2024 slog arbetsinspektörer till mot fem bagerier i västra Frankrike som hållit öppet den 1 maj. Samtliga friades i domstol. Försvaret argumenterade framgångsrikt att det rörde sig om en tolererad praxis och att lagtexten var öppen för tolkning.
Fallet blev en katalysator. Dominique Anract, ordförande för Frankrikes bageriorganisation, beskrev försäljningen den 1 maj som ”en mini-jul” och pekade på att en stängd dag kostar en genomsnittlig bagare i Paris mellan 10 000 och 12 000 euro i tappad omsättning.
Totalt genererar branschen omkring 70 miljoner euro den dagen, varav 10 miljoner i skatteintäkter.
Facket mobiliserade
Redan förre premiärministern ade lagt ett förslag om att tillåta bagerier, blomsterhandlare och kulturverksamheter att hålla öppet. Hans efterträdare försökte driva igenom en bredare reform.
Frankrikes fackförbund slog tillbaka och varnade för att lagändringen ”skulle kunna tvinga 1,4 miljoner fler arbetare att arbeta den 1 maj”. De protesterade mot att arbetare skulle behöva ”arbeta mer, till och med på den dag som symboliserar alla rättigheter som arbetarrörelsen vunnit”.
Regeringen backade. Kompromissen: enbart oberoende bagerier och blomsterbutiker fick hålla öppet, under villkoret att personalen frivilligt anmäler sig skriftligen och får dubbel lön.
Till och med premiärministern köpte baguetter
På 1 maj i år gjorde premiärminister Lecornu en offentlig poäng av reformen genom att köpa baguetter i byn Saint-Julien-Chapteuil.
Enligt polisen deltog 158 000 personer i fackliga demonstrationer runt om i landet. Fackförbundet hävdade att siffran var 300 000.
Dagen, som hedrar massakern i Fourmies 1891 då nio personer dödades under en arbetardemonstration, har varit lagstadgad arbetsfri sedan slutet av 1940-talet.
Så ser det ut i Sverige
I Sverige är 1 maj en röd dag, men det finns inget generellt arbetsförbud. Reglerna för arbete på helgdagar styrs av kollektivavtal, inte lag. Butiker, restauranger och bagerier kan hålla öppet utan risk för böter.
Frankrikes helgdagsfråga handlar om mer än bröd. Landet brottas med en statsskuld som växer med 5 000 euro i sekunden och har redan övervägt att skrota två helgdagar helt för att minska budgetunderskottet.
Med en ekonomi på tunn is lär debatten om arbete på helgdagar bara ha börjat.