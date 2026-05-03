Förbjudet att baka bröd 1 maj – lagen väcker debatt i hela Europa

Facket mobiliserade

Redan förre premiärministern ade lagt ett förslag om att tillåta bagerier, blomsterhandlare och kulturverksamheter att hålla öppet. Hans efterträdare försökte driva igenom en bredare reform.

Frankrikes fackförbund slog tillbaka och varnade för att lagändringen ”skulle kunna tvinga 1,4 miljoner fler arbetare att arbeta den 1 maj”. De protesterade mot att arbetare skulle behöva ”arbeta mer, till och med på den dag som symboliserar alla rättigheter som arbetarrörelsen vunnit”.

ANNONS

Regeringen backade. Kompromissen: enbart oberoende bagerier och blomsterbutiker fick hålla öppet, under villkoret att personalen frivilligt anmäler sig skriftligen och får dubbel lön.

Till och med premiärministern köpte baguetter

På 1 maj i år gjorde premiärminister Lecornu en offentlig poäng av reformen genom att köpa baguetter i byn Saint-Julien-Chapteuil.

Enligt polisen deltog 158 000 personer i fackliga demonstrationer runt om i landet. Fackförbundet hävdade att siffran var 300 000.

Dagen, som hedrar massakern i Fourmies 1891 då nio personer dödades under en arbetardemonstration, har varit lagstadgad arbetsfri sedan slutet av 1940-talet.

Så ser det ut i Sverige

I Sverige är 1 maj en röd dag, men det finns inget generellt arbetsförbud. Reglerna för arbete på helgdagar styrs av kollektivavtal, inte lag. Butiker, restauranger och bagerier kan hålla öppet utan risk för böter.

Frankrikes helgdagsfråga handlar om mer än bröd. Landet brottas med en statsskuld som växer med 5 000 euro i sekunden och har redan övervägt att skrota två helgdagar helt för att minska budgetunderskottet.

Med en ekonomi på tunn is lär debatten om arbete på helgdagar bara ha börjat.

ANNONS