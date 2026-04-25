Warren Buffetts favoritvärderingsmått blinkar blodrött. Med en nivå på 232 procent av BNP har den amerikanska aktiemarknaden sprängt den gräns där Buffett själv varnar för fara med god marginal. Frågan är inte om en krasch kommer, utan när.
Börskrasch nära – Buffett-indikatorn är nu över 200 procent
S&P 500 handlas kring 7 165 punkter, nära all-time high. Investerare firar. Men under ytan tickar en bomb.
Den så kallade Buffett-indikatorn, måttet som mäter börsens totala marknadsvärde mot landets BNP har slagit i taket. 227 procent.
En sjättedel högre än den 200-procentsgräns där Warren Buffett själv skrivit att ”man leker med elden”. Redan för några dagar sedan slog vi i Dagens PS larm om att indikatorn nått 232 procent.
Varje gång har det slutat illa
Mönstret är obehagligt tydligt. I mars 2000, vid toppen av IT-bubblan, nådde indikatorn 200 procent. Sedan halverades börsen. I november 2021 passerade den samma nivå. Nedgången: 19 procent.
Nu är det över 200 procent och högre än någonsin. Hedgefondförvaltaren Mark Spitznagel har varnat för en krasch i stil med 1929 och menar att centralbankernas räddningsaktioner byggt upp ett korthus.
Börsen prisar in en fantasivärld
Det är inte bara Buffett-indikatorn som skickar varningssignaler. S&P 500:s p/e-tal har passerat 28. Det historiska 100-årssnittet är cirka 17.
Börsen handlas alltså till en premie som är två tredjedelar högre än normalt.
Samtidigt utgör amerikanska företagsvinster 12 procent av BNP, nästan dubbelt mot snittet på 7–8 procent.
Buffetts resonemang är enkelt: Sådana marginaler lockar konkurrenter, konkurrensen ökar och marginalerna krossas tillbaka mot normala nivåer.
Det är ingen teori. Det är ekonomisk gravitationskraft.
Buffett har redan agerat – har du?
Oraklet från Omaha nöjer sig inte med att varna. Han agerar. Berkshire Hathaways rekordkassa på 325 miljarder dollar talar sitt tydliga språk.
Under det senaste året har bolaget systematiskt dumpat aktier i Apple och Bank of America. Mannen som byggt en förmögenhet på att köpa billigt hittar ingenting värt att köpa.
Svenska sparare sitter i skottlinjen
Marknaden kan fortsätta stiga i månader, kanske år. Skeptiker har sett ut som förlorare förut. Men Finansinspektionen har redan varnat för att en börskrasch kan sprida sig hit.
För svenska sparare med globala indexfonder, där USA-vikten ofta överstiger 60 procent, kan smällen bli brutal.
Buffetts råd har varit detsamma i decennier: var girig när andra är rädda, och rädd när andra är giriga.
Just nu ser i princip alla giriga ut.
En expert som studerat 15 börskrascher sammanfattar det kort: förbered dig innan, inte efter.
FAKTA: Buffett-indikatorn
Vad: Mäter hela den amerikanska aktiemarknadens värde mot USA:s BNP
Skapare: Warren Buffett kallade den ”det enskilt bästa måttet på var värderingarna befinner sig”
Så tolkas den: Under 70–80 procent = fynd. Över 200 procent = fara
Nu: 227–232 procent (april 2026) – högre än någonsin
Track record: 200 procent år 2000 → börsen halverades. 200 procent år 2021 → börsen föll 19 procent
Haken: Säger inget om timing. Kritiker menar att måttet underskattar globala techbolags intjäning