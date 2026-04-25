Börskrasch nära – Buffett-indikatorn är nu över 200 procent

Börsen prisar in en fantasivärld

Det är inte bara Buffett-indikatorn som skickar varningssignaler. S&P 500:s p/e-tal har passerat 28. Det historiska 100-årssnittet är cirka 17.

Börsen handlas alltså till en premie som är två tredjedelar högre än normalt.

Samtidigt utgör amerikanska företagsvinster 12 procent av BNP, nästan dubbelt mot snittet på 7–8 procent.

Buffetts resonemang är enkelt: Sådana marginaler lockar konkurrenter, konkurrensen ökar och marginalerna krossas tillbaka mot normala nivåer.

Det är ingen teori. Det är ekonomisk gravitationskraft.

Buffett har redan agerat – har du?

Oraklet från Omaha nöjer sig inte med att varna. Han agerar. Berkshire Hathaways rekordkassa på 325 miljarder dollar talar sitt tydliga språk.

Under det senaste året har bolaget systematiskt dumpat aktier i Apple och Bank of America. Mannen som byggt en förmögenhet på att köpa billigt hittar ingenting värt att köpa.

Svenska sparare sitter i skottlinjen

Marknaden kan fortsätta stiga i månader, kanske år. Skeptiker har sett ut som förlorare förut. Men Finansinspektionen har redan varnat för att en börskrasch kan sprida sig hit.

För svenska sparare med globala indexfonder, där USA-vikten ofta överstiger 60 procent, kan smällen bli brutal.

Buffetts råd har varit detsamma i decennier: var girig när andra är rädda, och rädd när andra är giriga.

Just nu ser i princip alla giriga ut.

En expert som studerat 15 börskrascher sammanfattar det kort: förbered dig innan, inte efter.

FAKTA: Buffett-indikatorn Vad: Mäter hela den amerikanska aktiemarknadens värde mot USA:s BNP Skapare: Warren Buffett kallade den ”det enskilt bästa måttet på var värderingarna befinner sig” Så tolkas den: Under 70–80 procent = fynd. Över 200 procent = fara Nu: 227–232 procent (april 2026) – högre än någonsin Track record: 200 procent år 2000 → börsen halverades. 200 procent år 2021 → börsen föll 19 procent Haken: Säger inget om timing. Kritiker menar att måttet underskattar globala techbolags intjäning