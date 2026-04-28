Påminnelser i tio år: "Fortsätter bryta mot lagen"

Det sker inte, konstaterar Konsumentverket som noterar att ”trots information och år av granskning fortsätter många att göra fel”.

Bland det 40-tal om nu får påpekanden finns flera influerare som tidigare fått påpekanden men fortsätter göra fel, samt ett antal nya företag och influerare.

”Extra viktigt följa lagen”

Utgångspunkten för Konsumentverket är att alla som använder sociala medier lätt ska kunna se vad som är reklam.

Särskilt utsatta är barn och unga som tillbringar mycket tid på sociala medier och inte hunnit utveckla ett kritiskt förhållningssätt än, menar man.

”Vi vet att många influerare har ett stort inflytande på barn och unga. Därför är det extra viktigt att de tar sitt ansvar och följer lagen”, säger Mikaela Lundqvist, jurist hos Konsumentverket.

”Tyvärr ser vi fortfarande stora brister inom området influencer marketing. Många gör reklam utan att märka inläggen tydligt.”

