Påminnelser i tio år: "Fortsätter bryta mot lagen"
Konsumentverket har skrivit så kallade tillsynsbrev till ett 40-tal influerare och annonsörer. Det är, förklarar man, en del i arbetet med att få influerare att göra något så enkelt som att reklammärka inlägg som är marknadsföring.
Det sker inte, konstaterar Konsumentverket som noterar att ”trots information och år av granskning fortsätter många att göra fel”.
Bland det 40-tal om nu får påpekanden finns flera influerare som tidigare fått påpekanden men fortsätter göra fel, samt ett antal nya företag och influerare.
KO:s kritik: ”Skärp er, influencers”. Dagens PS
”Extra viktigt följa lagen”
Utgångspunkten för Konsumentverket är att alla som använder sociala medier lätt ska kunna se vad som är reklam.
Särskilt utsatta är barn och unga som tillbringar mycket tid på sociala medier och inte hunnit utveckla ett kritiskt förhållningssätt än, menar man.
”Vi vet att många influerare har ett stort inflytande på barn och unga. Därför är det extra viktigt att de tar sitt ansvar och följer lagen”, säger Mikaela Lundqvist, jurist hos Konsumentverket.
”Tyvärr ser vi fortfarande stora brister inom området influencer marketing. Många gör reklam utan att märka inläggen tydligt.”
FI till attack mot ”oseriösa” influerare. Dagens PS
Har påpekat i 10 år
I januari rapporterade myndigheten till regeringen att det fortsatt vara svårt att få influerare och annonsörer att följa lagen.
I rapporten framgår även att Konsumentverket arbetat med lättillgänglig information till branschen under mer än 10 år.
”Mot den bakgrunden har vi svårt att tro på att etablerade, stora aktörer inte känner till lagens regler. Men vi har också valt att skicka ett informationsbrev till influerare med förhållandevis få följare. Där skulle bristerna kunna bero på att man inte vet bättre”, tror Mikaela Lundqvist.
”Nedslående resultat”
Hon tillhör den grupp jurister som djupdykt i sociala medier de senaste månaderna. De har tittat på mängder med inlägg på Tiktok, Youtube, Instagram och Snapchat.
Resultatet är nedslående, konstaterar de. Väldigt många influerare gör dold reklam, trots att lagen är tydlig.
Konsumentverket kommer nu att se vad företagen svarar på kritiken. Både annonsörer och influerarnas egna företag riskerar rättsliga åtgärder.
Förra året öppnade myndigheten ett 50-tal ärenden mot både influerare och annonsörer.
De allra flesta har rättat sig frivilligt, men 8 ärenden har lämnats över till Konsumentombudsmannen, KO, för eventuella rättsliga åtgärder.
Hittills har myndigheten utfärdat förelägganden mot Bianca Ingrosso, Beauty Icons samt Jocke och Jonna.