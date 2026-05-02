Här är fritidshuset billigare än i Sverige: "Låga priser"

På vissa håll, däribland Jönköping, Västernorrland och Gävleborg, har priserna sjunkit med uppemot 10 procent och dessutom säljs många under utgångspris.

Idag kostar ett svenskt fritidshus på 75 kvadratmeter i snitt 3,5 miljoner kronor. I Sydeuropa går det dock att hitta motsvarande bostad för under 2,9 miljoner kronor.

Läs även: Bakslag för Sveriges husägare: Blivit 13 000 kronor dyrare. Dagens PS

Sverige inte alltid billigast

I en ny kartläggning från Bjurfors, som Dagens Industri tagit del av, har man inte bara räknat på kvadratmeterpris. Även skatter och avgifter som tillkommer vid köpet har vägts in. Detta för att ge en mer rättvis bild av vad bostaden faktiskt kostar.

I Stockholms skärgård kan priset närma sig 7 miljoner kronor. Samtidigt går det att hitta fritidshus i Höga kusten för 1,5-2 miljoner kronor.

I Sydeuropa är det istället Mallorca och Franska rivieran som är dyrast. Där kostar ett genomsnittligt fritidshus 4 787 000 respektive 4 325 kronor.

”På flera håll i Europa har priserna fortsatt uppåt, framför allt i Spanien och Portugal där priserna stigit upp mot 15 procent, samtidigt som de sjunkit något i Sverige”, säger Irja Amolin, vd för Bjurfors Sverige.