Drömmen om ett fritidshus behöver inte nödvändigtvis börja med en röd stuga vid en svensk sjö. Den kan också börja längre söderut – och det till ett lägre pris.
Här är fritidshuset billigare än i Sverige: "Låga priser"
Det har, förvisso, blivit billigare att köpa fritidshus hemma i Sverige. Senast i april konstaterade PS att priserna på fritidshus har backat med i snitt 2,5 procent under de senaste 12 månaderna.
På vissa håll, däribland Jönköping, Västernorrland och Gävleborg, har priserna sjunkit med uppemot 10 procent och dessutom säljs många under utgångspris.
Idag kostar ett svenskt fritidshus på 75 kvadratmeter i snitt 3,5 miljoner kronor. I Sydeuropa går det dock att hitta motsvarande bostad för under 2,9 miljoner kronor.
Läs även: Bakslag för Sveriges husägare: Blivit 13 000 kronor dyrare. Dagens PS
Sverige inte alltid billigast
I en ny kartläggning från Bjurfors, som Dagens Industri tagit del av, har man inte bara räknat på kvadratmeterpris. Även skatter och avgifter som tillkommer vid köpet har vägts in. Detta för att ge en mer rättvis bild av vad bostaden faktiskt kostar.
I Stockholms skärgård kan priset närma sig 7 miljoner kronor. Samtidigt går det att hitta fritidshus i Höga kusten för 1,5-2 miljoner kronor.
I Sydeuropa är det istället Mallorca och Franska rivieran som är dyrast. Där kostar ett genomsnittligt fritidshus 4 787 000 respektive 4 325 kronor.
”På flera håll i Europa har priserna fortsatt uppåt, framför allt i Spanien och Portugal där priserna stigit upp mot 15 procent, samtidigt som de sjunkit något i Sverige”, säger Irja Amolin, vd för Bjurfors Sverige.
Italien sticker ut som billigast
Sticker ut mest gör dock Italien. Enligt Amolin har priserna i stora delar av landet ännu inte återhämtat sig till nivåerna före finanskrisen.
”Italien sticker ut med fortsatt låga priser, men kräver ofta lite mer av köparen”, säger hon.
På exempelvis Amalfikusten/Salerno kostar ett genomsnittligt fritidshus på 75 kvadratmeter 1 561 miljoner kronor. Även Sardinien (1 586 000 kronor) och Toscana (2 261 000 kronor) tillhör de billigare alternativen.
Men det billigaste alternativet är inte alltid det enklaste. Den som köper bostad utomlands behöver också förstå lokala regler, köpprocesser och avgifter.
Missa inte: Juristens varning om fritidshus vid vatten: ”Kan kosta köparen miljoner”. Dagens PS
Mer än bara pris
Bjurfors lyfter också att köpet handlar om livsstil. Ett fritidshus i Sverige innebär ofta underhåll, trädgård och projekt. I södra Europa handlar det oftare om ett semesterboende, många gånger i lägenhetsform.
Vill man köpa ett fritidshus utomlands bör man dessutom ta hjälp lokalt, tycker Amolin.
”Regelverk, processer och affärskultur skiljer sig åt ganska mycket. Att ha rätt stöd genom hela köpet gör stor skillnad, både för tryggheten och för slutresultatet”, säger hon.