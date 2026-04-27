Hundratusentals kronor på sparkontot kan förvisso kännas som en trygg kudde i oroliga tider. Men låter man väldigt mycket pengar ligga stilla för länge kan det kosta mer än det smakar.
Experten: För mycket pengar på sparkontot kan bli dyrt
När världsläget skakar, oljepriserna stiger och börserna svänger är det lätt att dra öronen åt sig.
Men enligt Nic Esselström vid Västkustens Andelsbank är den stora frågan inte om man ska ta risk – utan hur mycket risk man faktiskt klarar av. Hos Yle förklarar han hur man kan tänka när man ska placera sina pengar och varför en för stor summa på sparkontot kan vara en nackdel.
”Inflationen minskar köpkraften”
För den som har en större summa pengar handlar första steget om att dela upp pengarna efter när de behövs.
Nic Esselström kallar det en ”trehinkar-princip”. Den första hinken är till för pengar som snart ska användas: räkningar, planerade utgifter eller kanske ett bilköp. De pengarna hör hemma på ett sparkonto.
Pengar som inte behövs på flera år kan däremot få bättre möjlighet att växa utanför sparkontot – det har Dagens PS skrivit om tidigare. För mycket pengar på sparkontot kan innebära att du går miste om börsens avkastning. Dessutom kan pengarna förlora värde över tid på grund av inflationen.
”Har du pengarna på sparkonto så minskar inflationen köpkraften över tid. Den trygghet som det medför att ha pengar på konto kostar också något i form av förlorad tillväxt”, säger Esselström.
Så kan du placera resten av pengarna
För att få ut mer av sina pengar handlar det om att skilja på kortsiktigt och långsiktigt sparande. Bufferten bör placeras lättillgänglig på sparkonto medan det långsiktiga sparandet, på tre år eller mer, kan investeras.
Om sparhorisonten är fem år eller längre finns det, enligt Esselström, skäl att ta ännu större risk för att få bättre avkastning.
Men risk ska inte kännas i magen varje natt.
”Är det så att du har känt dig nervös eller sovit dåligt under de senaste svängningarna med Irankriget, då har du antagligen tagit för stor risk med dina placeringar”, säger Esselström. Han tillägger:
”Vet du med dig att du kommer att behöva pengarna om två år, lägg dem inte i aktier. Värdet kan sjunka med 30 procent och då är det inte roligt när du behöver pengarna”.
Aktieandel på omkring 20 procent
Summan man placerar på börsen behöver anpassas efter ekonomin och efter hur försiktig eller avkastningsinriktad man är.
Grundregeln är enkel: lägre risk ger mindre chans till avkastning. Högre risk kan ge mer pengar, men också större fall.
Är du en försiktig sparare rekommenderar Esselström en aktieandel på omkring 20 procent. Resten kan ligga i räntepapper och andra placeringar, exempelvis fastigheter eller skog.
Därtill kan blandfonder vara ett alternativ för den som inte vill välja själv, eftersom pengarna då sprids mellan aktier och tryggare placeringar.
