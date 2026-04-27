Experten: För mycket pengar på sparkontot kan bli dyrt

”Inflationen minskar köpkraften”

För den som har en större summa pengar handlar första steget om att dela upp pengarna efter när de behövs.

Nic Esselström kallar det en ”trehinkar-princip”. Den första hinken är till för pengar som snart ska användas: räkningar, planerade utgifter eller kanske ett bilköp. De pengarna hör hemma på ett sparkonto.

Pengar som inte behövs på flera år kan däremot få bättre möjlighet att växa utanför sparkontot – det har Dagens PS skrivit om tidigare. För mycket pengar på sparkontot kan innebära att du går miste om börsens avkastning. Dessutom kan pengarna förlora värde över tid på grund av inflationen.

”Har du pengarna på sparkonto så minskar inflationen köpkraften över tid. Den trygghet som det medför att ha pengar på konto kostar också något i form av förlorad tillväxt”, säger Esselström.

