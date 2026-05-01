Krisbilden av svenska pensionärer ifrågasätts: "Fått 70 000 kr mer"

Samtidigt finns det en risk att antalet fattigpensionärer ökar medan 70 procent av landets pensionärer inte klarar sig på allmän pension – trots årtionden av slit.

Men det är bara en del av debatten.

Senast i januari visade en annan undersökning att mer än var fjärde pensionär anser att pensionen blev bättre än de förväntat sig.

De flesta som redan hade pensionerat sig var nöjda med livet och hela 75 procent gav betyget åtta eller högre på en tiogradig skala.

Bilden av pensionärslivet går alltså isär och tittar man på det stora hela har pensionärerna faktiskt fått det bättre – den dystra debatten till trots. Det skriver Staffan Ström i en chatt med Tidningen Näringslivets läsare.

Går emot bilden

Många som närmar sig pensionen oroar sig för att pengarna inte ska räcka. En av läsarna beskriver hur artiklar om fattigpensionärer gjort henne ”livrädd” inför framtiden.

Staffan Ström säger att oron är begriplig. Samtidigt menar han att pensionärer som grupp inte är de mest ekonomiskt utsatta i Sverige.

”Visst finns det äldre som har låga pensioner, men pensionärer är idag faktiskt den grupp i samhället där det är allra ovanligast med fattigdom”, säger han i chatten.

Enligt Ström visar Alectas återkommande studier av äldre svenskars deklarerade inkomster att utvecklingen har gått åt rätt håll.

”Då ser vi att den typiska svenska låginkomsttagaren faktiskt får en höjd inkomst när han eller hon går i pension. Det gäller inte alla, men den typiska låginkomsttagares totala inkomst efter skatt ökar faktiskt med 15 procent jämfört med vad han eller hon hade i total inkomst vid 60 års ålder”, skriver Ström.

