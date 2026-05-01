Larmen om fattigpensionärer duggar tätt. Men bilden av pensionärernas ekonomi är inte så mörk som den ofta framställs. Det menar Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.
Krisbilden av svenska pensionärer ifrågasätts: "Fått 70 000 kr mer"
Senast häromveckan konstaterade PS att en av fyra pensionärer idag uppger att pensionen blev sämre än de hade föreställt sig. Parallellt menar 29 procent av pensionärerna att de i dag har en lägre, eller till och med mycket lägre, levnadsstandard än när de arbetade.
Samtidigt finns det en risk att antalet fattigpensionärer ökar medan 70 procent av landets pensionärer inte klarar sig på allmän pension – trots årtionden av slit.
Men det är bara en del av debatten.
Senast i januari visade en annan undersökning att mer än var fjärde pensionär anser att pensionen blev bättre än de förväntat sig.
De flesta som redan hade pensionerat sig var nöjda med livet och hela 75 procent gav betyget åtta eller högre på en tiogradig skala.
Bilden av pensionärslivet går alltså isär och tittar man på det stora hela har pensionärerna faktiskt fått det bättre – den dystra debatten till trots. Det skriver Staffan Ström i en chatt med Tidningen Näringslivets läsare.
Läs även: Tusentals kronor mer i plånboken – men nu trycker svenskarna på bromsen. Dagens PS
Går emot bilden
Många som närmar sig pensionen oroar sig för att pengarna inte ska räcka. En av läsarna beskriver hur artiklar om fattigpensionärer gjort henne ”livrädd” inför framtiden.
Staffan Ström säger att oron är begriplig. Samtidigt menar han att pensionärer som grupp inte är de mest ekonomiskt utsatta i Sverige.
”Visst finns det äldre som har låga pensioner, men pensionärer är idag faktiskt den grupp i samhället där det är allra ovanligast med fattigdom”, säger han i chatten.
Enligt Ström visar Alectas återkommande studier av äldre svenskars deklarerade inkomster att utvecklingen har gått åt rätt håll.
”Då ser vi att den typiska svenska låginkomsttagaren faktiskt får en höjd inkomst när han eller hon går i pension. Det gäller inte alla, men den typiska låginkomsttagares totala inkomst efter skatt ökar faktiskt med 15 procent jämfört med vad han eller hon hade i total inkomst vid 60 års ålder”, skriver Ström.
Missa inte: Pensionärerna blir utan pengar – ministern kan ändra lagen. Dagens PS
Har fått 70 000 kronor mer om året
Ström betonar förvisso att pensionen skiljer sig mycket åt från person till person. Den påverkas framför allt av vilka inkomster man haft under arbetslivet och när man väljer att gå i pension.
En tidig pensionering betyder för de flesta en lägre pension. Den som jobbar längre kan däremot höja pensionen rejält, menar Ström.
Över tid har pensionärernas ekonomi också stärkts. Staffan Ström säger att dagens 67-åringar har ”hela 70 000 kr mer om året att röra sig med än 67-åringar för 12 år sedan”.
Då är inflationens effekter borträknade.
För den som vill veta hur den egna pensionen kan bli är hans råd att logga in på minpension.se. Där går det att få en individuell prognos och jämföra pensionen med de utgifter man själv väntas ha framöver.
Läs också: Majoriteten av pensionärer vill spendera sina pengar här och nu. E55