Bränslekrisen blev knäcken – lågprisbolaget går i konkurs

Bolaget har länge kämpat med svag lönsamhet, hög skuldsättning och ökande kostnader.

Har inte tillräckligt med likviditet

Förhandlingar har förts med USA:s regering om ett statligt stöd i utbyte mot ägarandelar som i förlängningen kunnat ge staten kontroll över upp till 90 procent av bolaget.

Men oenighet inom administrationen, tillsammans med motstånd från vissa obligationsägare, gjorde att uppgörelsen aldrig blev verklighet.

Utan nytt kapital står Spirit Airlines nu inför akut likviditetsbrist. Enligt uppgifter planerar bolaget att avveckla sin flygplansflotta och gradvis stänga ned verksamheten, skriver Wall Street Journal.

Tidslinjen är ännu oklar, men processen uppges vara nära förestående.