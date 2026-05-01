Efter en tuff ekonomisk period, förvärrad av bränslekrisen, ville Spirit Airlines räddas av den amerikanska staten. Så blir det inte.
Bränslekrisen blev knäcken – lågprisbolaget går i konkurs
Det krisande amerikanska lågprisbolaget Spirit Airlines förbereder sig för att upphöra med verksamheten.
Det kommer efter att en planerad räddningsinsats på 500 miljoner dollar fallit samman.
Bolaget har länge kämpat med svag lönsamhet, hög skuldsättning och ökande kostnader.
Har inte tillräckligt med likviditet
Förhandlingar har förts med USA:s regering om ett statligt stöd i utbyte mot ägarandelar som i förlängningen kunnat ge staten kontroll över upp till 90 procent av bolaget.
Men oenighet inom administrationen, tillsammans med motstånd från vissa obligationsägare, gjorde att uppgörelsen aldrig blev verklighet.
Utan nytt kapital står Spirit Airlines nu inför akut likviditetsbrist. Enligt uppgifter planerar bolaget att avveckla sin flygplansflotta och gradvis stänga ned verksamheten, skriver Wall Street Journal.
Tidslinjen är ännu oklar, men processen uppges vara nära förestående.
Har längre haft dålig ekonomi
Flygbolaget har befunnit sig under rekonstruktion enligt Chapter 11 i över ett år.
Affärsmodellen, som länge byggde på extremt låga biljettpriser kombinerat med avgifter för tilläggstjänster, har tappat konkurrenskraft i takt med att andra aktörer anpassat sina erbjudanden.
Samtidigt har stigande bränslepriser ytterligare pressat kostnadsbilden.
Den senaste tidens uppgång på energimarknaden har slagit särskilt hårt mot lågprisbolag med små marginaler och begränsade möjligheter att föra över kostnader på kunderna.
Tuffare konkurrens
Konkurrensen inom den amerikanska flygmarknaden har dessutom hårdnat, vilket gjort det svårare för Spirit Airlines att återvinna lönsamhet.
Flera år av förluster och en tung skuldbörda har försvagat balansräkningen.
Ett sammanbrott för bolaget skulle få konsekvenser för både resenärer och arbetsmarknad, samtidigt som det markerar ytterligare en konsolidering inom flygindustrin.
Utvecklingen speglar de bredare utmaningarna i sektorn, där stigande kostnader, ekonomisk osäkerhet och förändrade konsumtionsmönster sätter press på affärsmodeller som tidigare varit framgångsrika.
