Aktien har kraschat över 60 procent på ett år. För mycket tycker Aktiespararnas börsexpert som ser köpläge.
Aktiespararna efter kurskraschen: Köp aktien
Riktkursen för den nedtyngda aktien sätts 30 procent över vad kursen handlas för i dag.
Aktien kom till börsen 2025
”En nedpressad aktie ger köpläge för den med lite tålamod”, skriver Aktiespararnas analytiker Jan Lindroth i en ny analys.
Aktien han syftar på är biotechbolaget Alvotech.
Hemmahörande på Island men som via slingriga vägar letade sig till Stockholmsbörsen i maj 2025 som en av många nya biotechbolag i fjol.
Numera är det Sveriges femte största noterade läkemedelsbolag enligt Aktiespararna.
Fått kritik från FDA
Noteringen har dock hittills inte blivit framgång. Aktien handlas i dag för dryga 33 kronor men kom till börsen på nära hundralappen.
”Det beror mycket på att man under 2025 och början av 2026 fått så kallade Complete Response Letters (CRL) på tre produkter från amerikanska FDA. Det FDA hakar upp sig på är inte produkterna i sig eller deras effekt utan en del brister i produktionsanläggningen i Reykjavik”, skriver Aktiespararnas expert.
”Det kommer Alvotech sannolikt ordna upp men det innebär en senare lansering vilket också fick bolaget att sänka sin prognos för helåret 2025 vid Q3-rapporten förra året”.
Ser 30 procent uppsida
Alvotechs nisch är att tillverka så kallade biosimilarer.
Slarvigt uttryckt är det kopior på kemiska läkemedel, en marknad som Aktiespararna och många andra experter tror stor inför ”en gyllene era” kommande år.
”Vi tycker att pressen varit för stor på aktien och tror att problemen kring produktionen kommer att rätas ut. En p/e-värdering på minst 10 för 2027 är rimligt vilket ger en konservativ uppsida på omkring 30 procent”.
