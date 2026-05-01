Energi

Norge fick 8,5 miljarder billigare el – Sverige betalar dyrt

Generaldirektör för energi vid Europakommissionen, Ditte Juul Jørgensen, och statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Oslo Energy Forum på Holmenkollen Park Hotel i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Norge presenterade idag siffror som borde sätta färg på debatten om el även i Sverige. Under årets första kvartal sparade norska hushåll sammanlagt 8,5 miljarder norska kronor tack vare det statliga Norgepriset.

Systemet i Norge ger konsumenterna ett förutsägbart alternativ till det rörliga spotpriset. Över 1,6 miljoner hushåll har redan beställt tjänsten. Den norska energiministern Terje Aasland beskriver besparingen som ett kvitto på att systemet behövs.

Sverige har inget motsvarande skyddsnät, vilket oroar i tider när den andra elkrisen spås vara runt hörnet.

En vinter som kostade svenska hushåll hårt

Dagens PS rapporterade i februari om hur en perfekt storm av kyla och vindstilla fick elpriserna i södra Sverige att klättra förbi fem kronor per kilowattimme. Samtidigt betalar vi för tysk gas trots elöverskott.

Energiekonomen Claes Hemberg varnade då för att en ”elektrisk underklass” håller på att växa fram. Det norska exemplet visar att statliga prisskydd faktiskt fungerar, i alla fall när spotpriserna är höga.

Svensk el blir dyrare i sommar

Situationen lär inte förbättras snart. Den senaste prognosen från Bixia pekar på att svenska hushåll kan möta ett elpris som är dubbelt så högt i maj och juni jämfört med samma period 2025.

Systemet som Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) utvärderade visade störst besparingar i södra Norge, vilket är precis de områden som liknar den svenska södra halvan strukturmässigt.

PS analys

Det norska exemplet är inte ett argument för att kopiera systemet rakt av, men det är ett argument för att de svenska politiska alternativen, såsom tillfälliga elstöd och pristak-diskussioner, inte räcker.

Medan Oslo skyddar sina medborgare från spotprisets nyckfullhet, betalar svenska hushåll fullt pris på en europeisk marknad som slår hårdast mot dem i söder.

Kärnproblemet kvarstår: Svenska hushåll bär hela spotprisrisken på en europeisk marknad de inte kan påverka. Så länge elnätskapaciteten söderut är begränsad och beroendet av kontinentens gaspris kvarstår, är nästa prisnivå alltid en kall vindstilla natt bort.

Läs även: Solenergi går om alla andra energikällor

På samma tema: Svenska elpriser: Du betalar, de sparar, och ingenting händer

Amanda Hannasdotter

Börs- och finansskribent på Dagens PS. Har stort intresse för privata investeringar, sparande och börsen. Stipendiat för Aktiespararnas Ungdomsstipendium år 2013.

Debatten om huruvida det är värt att köpa in växelriktare från Kina börjar nu kristallisera sig mer och mer efter Johan Lindahls analys till EU-kommissionen. (Bild: Chinatopix via AP, File / TT)
Energi

Fjärrstyrning av svenskt elnät från Kina försvåras av EU

29 apr. 2026