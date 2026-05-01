Norge fick 8,5 miljarder billigare el – Sverige betalar dyrt

Sverige har inget motsvarande skyddsnät, vilket oroar i tider när den andra elkrisen spås vara runt hörnet.

En vinter som kostade svenska hushåll hårt

Dagens PS rapporterade i februari om hur en perfekt storm av kyla och vindstilla fick elpriserna i södra Sverige att klättra förbi fem kronor per kilowattimme. Samtidigt betalar vi för tysk gas trots elöverskott.

Energiekonomen Claes Hemberg varnade då för att en ”elektrisk underklass” håller på att växa fram. Det norska exemplet visar att statliga prisskydd faktiskt fungerar, i alla fall när spotpriserna är höga.

Svensk el blir dyrare i sommar

Situationen lär inte förbättras snart. Den senaste prognosen från Bixia pekar på att svenska hushåll kan möta ett elpris som är dubbelt så högt i maj och juni jämfört med samma period 2025.

Systemet som Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) utvärderade visade störst besparingar i södra Norge, vilket är precis de områden som liknar den svenska södra halvan strukturmässigt.

PS analys

Det norska exemplet är inte ett argument för att kopiera systemet rakt av, men det är ett argument för att de svenska politiska alternativen, såsom tillfälliga elstöd och pristak-diskussioner, inte räcker.

Medan Oslo skyddar sina medborgare från spotprisets nyckfullhet, betalar svenska hushåll fullt pris på en europeisk marknad som slår hårdast mot dem i söder.

Kärnproblemet kvarstår: Svenska hushåll bär hela spotprisrisken på en europeisk marknad de inte kan påverka. Så länge elnätskapaciteten söderut är begränsad och beroendet av kontinentens gaspris kvarstår, är nästa prisnivå alltid en kall vindstilla natt bort.

