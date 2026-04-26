Regeringen inför en pensionsbonus till dagens och framtida pensionärer, men för stora grupper blir det försvinnande lite pengar i slutändan.
Hånet: Bara smulor kvar av utlovad pensionsbonus
Pensionsgruppen, där samtliga riksdagspartier ingår, presenterade i augusti förra året att det svenska pensionssystemet ska få en ”gas”. Det bygger på att när pensionssystemet går med tillräckligt stort överskott ska pengarna inte bara växa på hög utan återföras till blivande och befintliga pensionärer.
Beslutet har beskrivits som historiskt av äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M). Men enligt de första beräkningarna skulle reformen ge en genomsnittlig pensionär ungefär en hundralapp extra i månaden. Andra får mindre och några endast några tiotal kronor mer. Lagändringen har beskrivits som ”ett svek” mot pensionärerna.
Inget pensionstillskott när lagen gör debut
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2026 och börja gälla 2027. Men nu hopar sig orosmolnen. De senaste siffrorna från Pensionsmyndigheten visar att för att ”gasen” – eller pensionsbonusen som den också kallas – ska aktiveras krävs att systemets överskott når en viss nivå, ett så kallat balanstal, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.
Tidigare såg det ut som att många skulle nå dit med marginal, men färska analyser pekar på motsatsen, alltså att alla grupper hamnar precis under gränsen. Den svaga kronan och börsoro har ätit upp delar av de reserver som skulle ha finansiera reformen. Resultatet kan bli att det inte delas ut en enda krona under premiäråret 2027.
Kritikerna sågar politikernas pensionsbonus
Även om systemet skulle kicka igång är det långtifrån alla som kommer att märka någon skillnad. Bonusen är nämligen kopplad till inkomstpensionen. Det innebär att de som har arbetat ihop en högre pension gynnas mest.
För de drygt en miljon pensionärer som lever på garantipension eller har låga pensioner blir tillskottet försumbart. Kritikerna menar att reformen snarare ökar klyftorna än hjälper dem som har det sämst ställt. Från organisationer som SPF Seniorerna kommer nu krav på mer kraftfulla åtgärder, som en höjning av själva pensionsavgiften, snarare än en osäker pensionsbonus som hänger på börsens svängningar.
”Det är många som kommer att bli besvikna av det här. Många hoppades ju, när man kom överens om att införa en gas, att det skulle ge lite pengar nästa år. Men så ser det tyvärr inte ut att bli”, har Maria Larsson, ordförande för SPF Seniorerna, i februari, tidigare uttalat.
Rena hånet mot Sveriges fattigpensionärer
”Dessutom visar Pensionsmyndighetens prognos att yngre pensionärskullar oftare har mindre garantipension än äldre, medan kvinnor betydligt oftare än män har grundskydd. År 2025 hade 74 procent av kvinnorna garantipension, mot 36 procent av männen”, uppger Nyheter24.
I den politiska retoriken framhålls gasen som en rättvisefråga. Man vill komma bort från ”bromsen” som under svåra år sänkt pensionerna och i stället ger belöning i goda tider.
Men för den pensionär som kämpar med stigande matpriser och höga hyror framstår en hundralapp före skatt – som dessutom kanske inte ens betalas ut – som löjeväckande.
