Hånet: Bara smulor kvar av utlovad pensionsbonus

Kritikerna sågar politikernas pensionsbonus

Även om systemet skulle kicka igång är det långtifrån alla som kommer att märka någon skillnad. Bonusen är nämligen kopplad till inkomstpensionen. Det innebär att de som har arbetat ihop en högre pension gynnas mest.

För de drygt en miljon pensionärer som lever på garantipension eller har låga pensioner blir tillskottet försumbart. Kritikerna menar att reformen snarare ökar klyftorna än hjälper dem som har det sämst ställt. Från organisationer som SPF Seniorerna kommer nu krav på mer kraftfulla åtgärder, som en höjning av själva pensionsavgiften, snarare än en osäker pensionsbonus som hänger på börsens svängningar.

”Det är många som kommer att bli besvikna av det här. Många hoppades ju, när man kom överens om att införa en gas, att det skulle ge lite pengar nästa år. Men så ser det tyvärr inte ut att bli”, har Maria Larsson, ordförande för SPF Seniorerna, i februari, tidigare uttalat.

ANNONS

Rena hånet mot Sveriges fattigpensionärer

”Dessutom visar Pensionsmyndighetens prognos att yngre pensionärskullar oftare har mindre garantipension än äldre, medan kvinnor betydligt oftare än män har grundskydd. År 2025 hade 74 procent av kvinnorna garantipension, mot 36 procent av männen”, uppger Nyheter24.

I den politiska retoriken framhålls gasen som en rättvisefråga. Man vill komma bort från ”bromsen” som under svåra år sänkt pensionerna och i stället ger belöning i goda tider.

Men för den pensionär som kämpar med stigande matpriser och höga hyror framstår en hundralapp före skatt – som dessutom kanske inte ens betalas ut – som löjeväckande.

