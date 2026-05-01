Nu är Saab-räddaren tillbaka – igen

Kommer ny modell i augusti

Nederländska Auto Week skriver att Spyker och Muller nu tillkännagivit ett konkret avtäckningsdatum och en plats där den första nya Spyker-modellen på ett stort antal år ska presenteras.

14 augusti, på Car Week i Monterey, ska Spyker visa upp sin nya C8 Preliator. På Instagram avslöjar Victor Muller inte bara datumet utan graverar även ett chassinummer i den ännu långt ifrån kompletta nya bilmodellen.

”Allt går för fort”

Den snabba takten har fått Mullers sidekick Jasper den Dopper att tveka. Det är Den Dopper som hållit Spyker vid liv som varumärke de senaste åren och sett till att hålla entusiaster världen över med reservdelar och hjälp till underhåll.

”Allt går för fort”, säger Den Dopper till Autoweek. ”Jag vet inte vad de håller på med, allt är väldigt oklart.”

En och annan i Trollhättan lär väl nicka bekant åt det. Tempot var inte direkt Mullers problem som Saab-ägare – allt annat var det däremot…

Kanske vanligaste bilden då? Victor Muller i ännu en förhandling hos tingsrätten eller kronofogden under fåfänga försök att rädda Saab i Trollhättan. (Foto: TT)

Kan bli två nya Spyker

Men om Jasper den Dopper är tveksam till Mullers planer, arbetar han ändå med en c12 Spyder med V12:a och manuell växellåda.

Även den nya modellen ska vara klar i augusti, enligt Auto Week som därmed kan konstatera att det sportbilsmärke som möjligen ansågs nära sotdöden kan resa sig ur askan med kanske inte bara en utan två nya modeller när hösten närmar sig.

