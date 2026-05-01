Nu är Saab-räddaren tillbaka – igen

Han kom som en räddare men drev Saab i konkurs. 15 år senare är Victor Muller på gång igen. Nu handlar det om en ny sportbil från Spyker.
Det sades om Carlsson i Hemsöborna att ”han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen”.
Om Victor Muller kan man också säga att han kom som ett yrväder, om än en novemberafton 2009 och med en nederländsk sportbil som främsta attribut.
Då köpte han svenska Saab och presenterades som ”Saab-räddaren” i inledningsvis eniga svenska media.
2010 blev han utnämnd till ”Årets entreprenör” av Automotive News Europe. 2011 försattes Saab i konkurs.
Vd, avgång, comeback – där också
Innan Mullers berg-och-dal-bane-tur hos Saab var han mest känd som grundare och vd för nederländska sportbilstillverkaren Spyker Cars, börsnoterat 2004 och från 2006 ägare av Formel 1-stallet Midland.
Även den satsningen gick snabbt över tyr och Muller tvingades, efter en likviditetskris, avgå som vd 2007.
Redan några månader senare var Formel 1-stallet borta, Muller tillbaka som vd och kassakistan påfylld med pengar från den ryske finansmannen Vladimir Antonov.
Nu är både Muller, 67 i år, och Spyker tillbaka och det kan, märkligt nog bli en eller två nya modeller av sportbilen i höst.
Kommer ny modell i augusti
Nederländska Auto Week skriver att Spyker och Muller nu tillkännagivit ett konkret avtäckningsdatum och en plats där den första nya Spyker-modellen på ett stort antal år ska presenteras.
14 augusti, på Car Week i Monterey, ska Spyker visa upp sin nya C8 Preliator. På Instagram avslöjar Victor Muller inte bara datumet utan graverar även ett chassinummer i den ännu långt ifrån kompletta nya bilmodellen.
”Allt går för fort”
Den snabba takten har fått Mullers sidekick Jasper den Dopper att tveka. Det är Den Dopper som hållit Spyker vid liv som varumärke de senaste åren och sett till att hålla entusiaster världen över med reservdelar och hjälp till underhåll.
”Allt går för fort”, säger Den Dopper till Autoweek. ”Jag vet inte vad de håller på med, allt är väldigt oklart.”
En och annan i Trollhättan lär väl nicka bekant åt det. Tempot var inte direkt Mullers problem som Saab-ägare – allt annat var det däremot…
Kan bli två nya Spyker
Men om Jasper den Dopper är tveksam till Mullers planer, arbetar han ändå med en c12 Spyder med V12:a och manuell växellåda.
Även den nya modellen ska vara klar i augusti, enligt Auto Week som därmed kan konstatera att det sportbilsmärke som möjligen ansågs nära sotdöden kan resa sig ur askan med kanske inte bara en utan två nya modeller när hösten närmar sig.