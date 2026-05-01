Många svenskar balanserar på en tunn, privatekonomisk lina. De visar en ny global undersökning, där det framgår att 24 procent av svenskarna kommer behöva minska sina utgifter avsevärt om deras lön inte höjs.
Svenskarna behöver löneökning – var fjärde kan tvingas dra ned
Ny statistik visar att svenskarna jobbar mest i Norden. Ändå tjänar vi minst i jämförelse med våra nordiska grannländer.
Och det får konsekvenser. Nyligen konstaterade PS att var fjärde svensk har mindre än 500 kronor kvar dagen innan löning. Därtill har andelen som inte har någonting kvar stigit från 12 till 15 procent.
Samtidigt ökar kostnaderna för både boende, mat och energi. Och om lönerna inte hänger med i den utvecklingen kommer det slå hårt mot många svenskar.
Läs även: Hårdare krav på bankerna – låg ränta inte längre tillräckligt. Dagens PS
Tvingas dra ned
Enligt en ny, global undersökning från Remote skulle 24 procent av de tillfrågade svenska anställda behöva minska sina utgifter avsevärt om deras lön inte höjs.
Dessutom skulle 15 procent av de svenska svarande få svårt att få pengarna att räcka ens till grundläggande behov om lönen låg kvar på dagens nivå. Globalt är siffran ännu högre: 18 procent.
USA sticker ut
Skillnaderna mellan länderna är stora. I USA uppger 28 procent att de skulle få svårt att täcka grundläggande kostnader vid oförändrad lön.
Det kan jämföras med Nederländerna, där motsvarande siffra är 10 procent.
Rapporten pekar därmed på ett globalt problem men också på att trycket mot löntagarna ser väldigt olika ut beroende på land.
Missa inte: Här finns Sveriges dyraste gata: ”Något alldeles extra”. Dagens PS
Unga mest nöjda med lönen
Trots oron är 73 procent av de anställda globalt nöjda med sin nuvarande lönenivå.
Mest nöjda är de yngsta. Bland personer under 25 år tycker 86 procent att lönen är rimlig. I åldersgruppen 45-54 år sjunker nöjdheten till 68 procent.
”En öppen dialog om ersättning är avgörande”
Därtill är transparens kring lön och förmåner viktigt för nio av tio anställda i åldern 25-54 år.
Barbara Matthews, Chief People Officer hos Remote, menar att arbetsgivare behöver prata mer öppet om frågan.
”Uppfattningar om vad som är en rättvis och rimlig lönenivå förändras ständigt, så lönediskussioner bör hållas levande på regelbunden basis. En öppen dialog om ersättning är avgörande, eftersom den visar att medarbetarnas behov och oro verkligen tas på allvar”, säger hon.
Läs också: Svenskar jobbar mest i Norden – får ändå lägst lön. Realtid