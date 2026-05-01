Svenskarna behöver löneökning – var fjärde kan tvingas dra ned

Skillnaderna mellan länderna är stora. I USA uppger 28 procent att de skulle få svårt att täcka grundläggande kostnader vid oförändrad lön.

Det kan jämföras med Nederländerna, där motsvarande siffra är 10 procent.

Rapporten pekar därmed på ett globalt problem men också på att trycket mot löntagarna ser väldigt olika ut beroende på land.

ANNONS

Missa inte: Här finns Sveriges dyraste gata: ”Något alldeles extra”. Dagens PS

Unga mest nöjda med lönen

Trots oron är 73 procent av de anställda globalt nöjda med sin nuvarande lönenivå.

Mest nöjda är de yngsta. Bland personer under 25 år tycker 86 procent att lönen är rimlig. I åldersgruppen 45-54 år sjunker nöjdheten till 68 procent.

”En öppen dialog om ersättning är avgörande”

Därtill är transparens kring lön och förmåner viktigt för nio av tio anställda i åldern 25-54 år.

Barbara Matthews, Chief People Officer hos Remote, menar att arbetsgivare behöver prata mer öppet om frågan.

”Uppfattningar om vad som är en rättvis och rimlig lönenivå förändras ständigt, så lönediskussioner bör hållas levande på regelbunden basis. En öppen dialog om ersättning är avgörande, eftersom den visar att medarbetarnas behov och oro verkligen tas på allvar”, säger hon.

Läs också: Svenskar jobbar mest i Norden – får ändå lägst lön. Realtid

ANNONS