Bostadsmarknaden

ANNONS

6. Bostadspriserna stiger stadigt. Bostadsrättspriserna steg 4,4 procent på tolv månader, enligt Svensk Mäklarstatistik i juni. Handelsbanken prognostiserar 4 till 5 procent för helåret och 6 procent 2027.

Erik Thedéen, Riksbankschef i Sverige, gav ett besked nu på morgonen om räntan senare i år. (Foto: Lars Schröder/TT)

7. Räntan ligger still. Riksbanken höll styrräntan stabil på 1,75 procent vid junibeskedet den 17 juni. Stabiliteten har gett marknaden andrum och tagit bort osäkerheten som bromsade köpare under 2023 och 2024.

Ekonomi och näringsliv

8. Regeringen ser ljust på tillväxten.

Den 17 juni meddelade regeringen att Sveriges återhämtning accelererar. BNP-tillväxten beräknas landa på 1,8 procent 2026 och 2,2 procent 2027.

9. Fler jobbar.

I maj hade Sverige 5 299 000 sysselsatta, en ökning med 68 000 jämfört med samma månad förra året, enligt SCB.

10. Börsen visar sex positiva signaler.

Stockholmsbörsen inledde sommaren med tydligt momentum. Dagens PS pekade ut sex signaler som talar för fortsatt börslyft inför rapportsäsongen. Boozt klättrade 6 procent efter en höjd helårsprognos.

Sommarsäsongen närmar sig med stormsteg, optimismen infinner sig i såval länder, som bolag och sparare. Här är bolagen som spås bidra till ett fortsatt börslyft. (Foto: Jakub Zerdzicki / Pexels)

11. Saabs ubåtsaffär på 47 miljarder.

Den 29 juni tecknade Polen avtal om att köpa tre A26-ubåtar av Saab. Ordervärdet landar på 47 miljarder kronor. Ubåtarna ska byggas i Karlskrona och Landskrona.

ANNONS

12. Lovable kan vara värt 114 miljarder.

Stockholmsbaserade AI-bolaget Lovable förhandlar om en ny runda som kan fördubbla värderingen till 114 miljarder kronor. Bolaget grundades 2023.

13. Sverige toppar EU:s techuppror.

Svensk techsektor leder EU i uppvärdering av techbolag, driven av AI-boomen och starka intäkter.

Energi och klimat

14. Ny kärnkraft närmar sig.

Regeringen presenterade den 26 juni nästa steg mot kärnkraft. Staten blir majoritetsägare i Videberg Kraft med 60 procent och planerar nya reaktorer vid Ringhals.

15. Sol gick om kol i USA.

För första gången stod solenergi för en större andel av USA:s elproduktion än kol. Sol levererade 12,8 procent, kol 12,2 procent. På fem år har kolets andel nästan halverats.

16. Europa öppnar sina floder.

Ett rekordantal dammar revs under 2025 och över 3 700 kilometer vattenvägar återförbands. Sverige ledde ligan med 173 rivningar.

Stora barriärrevet har återhämtat sig på stora delar av sin yta och uppvisar nu den största mängden levande koraller på 36 år. Men revet är fortfarande känsligt (Foto: Brain Cassey / AP /TT)

17. Hopp för korallreven.

Forskare kartlade att klimattåliga korallrev är tre gånger vanligare än man tidigare trott. 50 Reefs+-studien identifierade över 165 000 kvadratkilometer rev som kan överleva uppvärmningen.

Medicinska genombrott

ANNONS

18. HPV-vaccinet räddar liv.

I England dog för första gången ingen kvinna i 20-årsåldern av livmoderhalscancer mellan 2020 och 2024. Risken bedöms nu som ”effektivt noll” för vaccinerade. Sverige har samma vaccinationsprogram.

19. Hepatit B kan bli botbar.

GSK presenterade banbrytande fas 3-data för kronisk hepatit B. Behandlingen med bepirovirsen visade 19 procent funktionell bot, jämfört med 0 procent i placebogruppen. Miljoner patienter kan slippa livslång medicinering.

20. Ny behandling bromsar typ 1-diabetes hos barn.

Den 12 juni godkände amerikanska FDA läkemedlet Tzield för barn mellan 8 och 17 år med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Det är den första sjukdomsbromsande behandlingen för denna åldersgrupp.

Att ta med dig på semestern

Juni 2026 var månaden då skatteåterbäringen ramlade in, pensionssystemet hyllades internationellt, börsen visade grönt och Saab säkrade årets största exportaffär.

Vi kommer att fortsätta bevaka och ifrågasätta under hela sommaren. Trots att det oftast blir konflikter och geopolitik så är det är värt att påminna sig om att riktningen på många händelser faktiskt är rätt.