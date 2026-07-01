Redaktionen ägnar de flesta dagarna åt att granska, ifrågasätta och hitta det som gått snett. Det är vårt jobb. Men en gång i månaden tvingar vi oss att vända på kikaren. Juni bjöd på halverad matmoms, stigande reallöner, en bostadsmarknad som vaknat och en ubåtsaffär på 47 miljarder.
Glöm kriser – här är månadens 20 positiva nyheter
Det är lätt att tappa perspektivet i nyhetsflödet. Kriserna dominerar, larmen avlöser varandra och det negativa äter sig fast. Men juni 2026 var faktiskt en riktigt stark månad för svenska hushåll.
Här är 20 positiva nyheter:
Din plånbok
1. Tvåbarnsfamiljer fick 22 000 kronor mer.
Sänkt inkomstskatt, halverad matmoms, sänkt elskatt och tillfälligt sänkta bränsleskatter ger sammantaget runt 22 000 kronor mer för en tvåbarnsfamilj i villa under 2026. Pensionärer i villa får cirka 8 600 kronor, enligt regeringens beräkningar.
2. 35,7 miljarder i skatteåterbäring.
Mellan 9 och 12 juni fick 2,6 miljoner svenskar skattepengar tillbaka. Totalt 35,7 miljarder kronor fördelades ut.
3. Pensionärer har aldrig haft det bättre.
En studie från Alecta visar att pensionärer födda 1957 vid 67 års ålder har 8 000 kronor mer per månad efter skatt jämfört med 67-åringar för tio år sedan. Det motsvarar 96 000 kronor mer per år.
4. Svensk pension väcker tysk avund.
100 kronor investerade i premiepensionens AP7-fond år 2000 har vuxit till 470 kronor. Tyska regeringen studerar nu det svenska systemet som förebild.
5. ISK-reformen hyllas. Den höjda skattefria gränsen till 300 000 kronor fick tummen upp av 67 procent av spararna, enligt en undersökning från Länsförsäkringar bland landets 4,2 miljoner ISK-sparare. (5 juni)
Bostadsmarknaden
6. Bostadspriserna stiger stadigt. Bostadsrättspriserna steg 4,4 procent på tolv månader, enligt Svensk Mäklarstatistik i juni. Handelsbanken prognostiserar 4 till 5 procent för helåret och 6 procent 2027.
7. Räntan ligger still. Riksbanken höll styrräntan stabil på 1,75 procent vid junibeskedet den 17 juni. Stabiliteten har gett marknaden andrum och tagit bort osäkerheten som bromsade köpare under 2023 och 2024.
Ekonomi och näringsliv
8. Regeringen ser ljust på tillväxten.
Den 17 juni meddelade regeringen att Sveriges återhämtning accelererar. BNP-tillväxten beräknas landa på 1,8 procent 2026 och 2,2 procent 2027.
9. Fler jobbar.
I maj hade Sverige 5 299 000 sysselsatta, en ökning med 68 000 jämfört med samma månad förra året, enligt SCB.
10. Börsen visar sex positiva signaler.
Stockholmsbörsen inledde sommaren med tydligt momentum. Dagens PS pekade ut sex signaler som talar för fortsatt börslyft inför rapportsäsongen. Boozt klättrade 6 procent efter en höjd helårsprognos.
11. Saabs ubåtsaffär på 47 miljarder.
Den 29 juni tecknade Polen avtal om att köpa tre A26-ubåtar av Saab. Ordervärdet landar på 47 miljarder kronor. Ubåtarna ska byggas i Karlskrona och Landskrona.
12. Lovable kan vara värt 114 miljarder.
Stockholmsbaserade AI-bolaget Lovable förhandlar om en ny runda som kan fördubbla värderingen till 114 miljarder kronor. Bolaget grundades 2023.
13. Sverige toppar EU:s techuppror.
Svensk techsektor leder EU i uppvärdering av techbolag, driven av AI-boomen och starka intäkter.
Energi och klimat
14. Ny kärnkraft närmar sig.
Regeringen presenterade den 26 juni nästa steg mot kärnkraft. Staten blir majoritetsägare i Videberg Kraft med 60 procent och planerar nya reaktorer vid Ringhals.
15. Sol gick om kol i USA.
För första gången stod solenergi för en större andel av USA:s elproduktion än kol. Sol levererade 12,8 procent, kol 12,2 procent. På fem år har kolets andel nästan halverats.
16. Europa öppnar sina floder.
Ett rekordantal dammar revs under 2025 och över 3 700 kilometer vattenvägar återförbands. Sverige ledde ligan med 173 rivningar.
17. Hopp för korallreven.
Forskare kartlade att klimattåliga korallrev är tre gånger vanligare än man tidigare trott. 50 Reefs+-studien identifierade över 165 000 kvadratkilometer rev som kan överleva uppvärmningen.
Medicinska genombrott
18. HPV-vaccinet räddar liv.
I England dog för första gången ingen kvinna i 20-årsåldern av livmoderhalscancer mellan 2020 och 2024. Risken bedöms nu som ”effektivt noll” för vaccinerade. Sverige har samma vaccinationsprogram.
19. Hepatit B kan bli botbar.
GSK presenterade banbrytande fas 3-data för kronisk hepatit B. Behandlingen med bepirovirsen visade 19 procent funktionell bot, jämfört med 0 procent i placebogruppen. Miljoner patienter kan slippa livslång medicinering.
20. Ny behandling bromsar typ 1-diabetes hos barn.
Den 12 juni godkände amerikanska FDA läkemedlet Tzield för barn mellan 8 och 17 år med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Det är den första sjukdomsbromsande behandlingen för denna åldersgrupp.
Att ta med dig på semestern
Juni 2026 var månaden då skatteåterbäringen ramlade in, pensionssystemet hyllades internationellt, börsen visade grönt och Saab säkrade årets största exportaffär.
Vi kommer att fortsätta bevaka och ifrågasätta under hela sommaren. Trots att det oftast blir konflikter och geopolitik så är det är värt att påminna sig om att riktningen på många händelser faktiskt är rätt.