Efter månader av osäkerhet växer tron på bostadsmarknaden igen. Nu tror fler än hälften av svenskarna att bostadspriserna kommer att stiga. Samtidigt har de bundna bolånen åter börjat locka. ”Det är tråkigt att se att många riskerar att låsa in sig”, tycker experten.
Fler tror på dyrare bostäder: "Börjat vänja oss vid galenskapen"
Siffrorna kommer från Ordna Bolåns Bolånebarometer för juni.
I undersökningen svarar 51 procent att de tror på stigande bostadspriser de kommande sex månaderna. Det är en ökning med 6 procentenheter från maj och den högsta nivån sedan januari 2025.
Samtidigt minskar andelen som tror på stillastående priser till 35 procent, medan 14 procent tror på fallande bostadspriser.
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Bopriserna ”på väg upp”
Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån, konstaterar att det var länge sedan bostadsoptimismen var så här stark.
”Sist vi såg att fler än 50% trodde på stigande bostadspriser var januari 2025 – precis innan Trump började med sina tullhot som skrämde vettet ur oss. Givet att världen knappast är lugnare idag, så tror jag det säger oss två saker. Ett, vi har börjat vänja oss vid galenskapen. Två, bostadspriserna är på väg upp”, säger han.
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Ränteoron växer
Men, optimismen kommer inte utan ett men.
Samtidigt som fler tror på stigande bostadspriser tror också fler på högre bolåneräntor. I juni uppger 42 procent att de tror att bolåneräntorna kommer att stiga under de kommande sex månaderna. Det är 3 procentenheter fler än i maj.
Andelen som tror på oförändrade räntor sjunker samtidigt till 43 procent.
Fler väljer bundet
Ränteoron märks också i hur svenskarna ser på sina bolån.
Om de skulle ta ett nytt bolån i dag uppger 66 procent att de skulle välja bunden ränta. Det är en ökning med 3 procentenheter från maj. Intresset för rörlig ränta sjunker samtidigt till 34 procent.
Det tycker Felicia Schön, sparekonom och talesperson på Avanza Bank, är tråkigt.
”Det är dock tråkigt att se att många riskerar att låsa in sig i onödigt dyra bundna bolån precis när utsikterna för räntan kan förbättras”, säger hon.
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