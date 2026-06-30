Fler tror på dyrare bostäder: "Börjat vänja oss vid galenskapen"

Ränteoron växer

Men, optimismen kommer inte utan ett men.

Samtidigt som fler tror på stigande bostadspriser tror också fler på högre bolåneräntor. I juni uppger 42 procent att de tror att bolåneräntorna kommer att stiga under de kommande sex månaderna. Det är 3 procentenheter fler än i maj.

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Andelen som tror på oförändrade räntor sjunker samtidigt till 43 procent.

Fler väljer bundet

Ränteoron märks också i hur svenskarna ser på sina bolån.

Om de skulle ta ett nytt bolån i dag uppger 66 procent att de skulle välja bunden ränta. Det är en ökning med 3 procentenheter från maj. Intresset för rörlig ränta sjunker samtidigt till 34 procent.

Det tycker Felicia Schön, sparekonom och talesperson på Avanza Bank, är tråkigt.

”Det är dock tråkigt att se att många riskerar att låsa in sig i onödigt dyra bundna bolån precis när utsikterna för räntan kan förbättras”, säger hon.

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