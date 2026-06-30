Bostadsmarknaden delar unga i två läger: "Inte rimligt" 

Den oron delas av föräldrarna.

I fjol konstaterade PS att drygt hälften av alla föräldrar inte tror att deras barn kommer kunna köpa en bostad före 30-årsdagen utan hjälp hemifrån.

Nu får de medhåll från andra sidan köksbordet.

Blir en klassfråga

En ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Riksbyggen, visar att fyra av tio unga vuxna tror att de inte kommer kunna köpa sin första bostad utan ekonomisk hjälp från föräldrar eller anhöriga.

”Undersökningen bekräftar det vi länge sett: bostadsmarknaden har blivit en klassfråga. Har du föräldrar med kapital kan du köpa bostad. Har du det inte står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller hur mycket du sparar. Det är inte rimligt, och det kräver politiska lösningar”, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.