Jobb, sparande och fasta planer räcker inte långt på dagens bostadsmarknad. Vägen till den första bostaden avgörs till stor del av något helt annat: om det finns pengar att hämta hemifrån. ”Har du det inte står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller hur mycket du sparar”, konstaterar Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.
Bostadsmarknaden delar unga i två läger: "Inte rimligt"
Bostadsmarknaden är knepig, inte minst för Sveriges unga. Bland annat är två av tre personer under 18 år oroliga för hur de ska kunna bo i framtiden. Bland unga vuxna mellan 25 och 34 år är siffran hela 70 procent.
Den oron delas av föräldrarna.
I fjol konstaterade PS att drygt hälften av alla föräldrar inte tror att deras barn kommer kunna köpa en bostad före 30-årsdagen utan hjälp hemifrån.
Nu får de medhåll från andra sidan köksbordet.
Blir en klassfråga
En ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Riksbyggen, visar att fyra av tio unga vuxna tror att de inte kommer kunna köpa sin första bostad utan ekonomisk hjälp från föräldrar eller anhöriga.
”Undersökningen bekräftar det vi länge sett: bostadsmarknaden har blivit en klassfråga. Har du föräldrar med kapital kan du köpa bostad. Har du det inte står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller hur mycket du sparar. Det är inte rimligt, och det kräver politiska lösningar”, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.
Många bor kvar hemma
Undersökningen visar också att var tredje person i åldern 18 till 24 år fortfarande bor hemma hos en förälder.
Bland 25-34-åringar som fortfarande bor hemma uppger nästan varannan att ekonomin är det främsta skälet.
Klara Eklund, förbundsordförande för jagvillhabostad.nu, beskriver en situation där unga vuxna fastnar trots att de följer samhällets spelregler.
”Vi möter unga som gör allt rätt: utbildar sig, arbetar och sparar pengar. Ändå räcker det inte för att få en egen bostad. När allt fler hänvisas till osäkra andrahandskontrakt eller tvingas till ofrivilligt hemmaboende är det ett tecken på att bostadsmarknaden inte fungerar som den ska”, säger hon.
Här har unga råd med störst bostad
- Filipstad: 83,4 kvadratmeter
- Hofors: 79,8 kvadratmeter
- Fagersta: 60,5 kvadratmeter
- Haparanda: 46,5 kvadratmeter
- Sollefteå: 43,4 kvadratmeter
Här har unga råd med minst bostad
- Stockholm: 1,9 kvadratmeter
- Solna: 2,5 kvadratmeter
- Sundbyberg: 2,6 kvadratmeter
- Lidingö: 2,7 kvadratmeter
- Danderyd: 2,8 kvadratmeter
Källa: Dagens PS.