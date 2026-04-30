Bostadsmarknaden, som länge präglats av höga räntor, försiktiga köpare och sega försäljningar, väntas få ny fart under 2026. Flera aktörer pekar nu åt samma håll: priserna ska upp. Men hur mycket? Där går prognoserna isär.
Experterna: Så mycket kan priset på din bostad stiga i år
Efter ett gäng osäkra år har priserna på bostadsmarknaden börjat öka. Under mars steg de med 1,7 procent.
Framöver tror drygt varannan svensk på stigande bostadspriser. Andelen som tror på fallande priser ligger på 11 procent medan en växande grupp – nu 26 procent – tror att priserna förblir oförändrade.
Men vad tror prognosmakarna?
”Priserna stiger”
Hos Länsförsäkringar är optimismen stor.
Deras prognos är att bostadspriserna stiger med uppemot 6 procent under 2026. Bakom lyftet finns flera faktorer: starkare hushållsekonomi, lägre skatter, högre löner och mer stabila räntor. Även de lättade bolånereglerna, som trädde i kraft den 1 april 2026, väntas ge extra skjuts åt marknaden.
”Bostadspriserna väntas öka under 2026, i takt med att svensk ekonomi återhämtar sig och att hushållens köpkraft ytterligare stärkts”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
Även Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, tror på mer aktivitet.
”Inför 2026 är vår bedömning att fler affärer kommer att göras successivt och att bostadspriserna stiger med omkring 5-6 procent”, säger han.
Om Länsförsäkringars prognos skulle slå igenom fullt ut på en bostad värd 3 miljoner kronor, motsvarar en prisuppgång på 6 procent en ökning på 180 000 kronor.
Handelsbanken ser också ljusning
Handelsbanken gör en något försiktigare bedömning. Banken räknar med att bostadspriserna stiger med 4-5 procent under loppet av 2026 och med cirka 6 procent under 2027.
Även här är de nya bolånereglerna centrala. Det höjda bolånetaket och det slopade skärpta amorteringskravet gör att hushållen i genomsnitt kan låna mer, vilket enligt Handelsbanken bör bidra till högre bostadspriser.
”Sammantaget bedömer vi att bostadsmarknaden gradvis ljusnar och att bostadspriserna vänder upp under året, med stöd av minskad ekonomisk osäkerhet, politiska stimulanser och lättnader i bolånekraven”, säger Helena Bornevall, ställföreträdande chef för ekonomisk analys.
Om Handelsbankens prognos skulle slå igenom fullt ut på en bostad värd 3 miljoner kronor, motsvarar en prisuppgång på 4-5 procent en ökning på mellan 120 000 till 150 000 kronor.
SBAB håller igen
SBAB:s prognos är mer återhållsam. I sin nya rapport Bomarknadsnytt har man reviderat ned prisuppgången på bostäder.
Nu bedömer man att bostadspriserna stiger med 4,3 procent i år och 4,7 procent nästa år.
Om SBAB:s prognos skulle slå igenom fullt ut på en bostad värd 3 miljoner kronor, motsvarar en prisuppgång på 4,3 procent en ökning på 129 000 kronor.
Prognosen är dock osäker, påtalar man.
”Med tanke på det oroliga omvärldsläget bör det också framhållas att alla prognoser nu är förknippade med betydande osäkerhet”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije. Han tillägger:
”Konflikten i Mellanöstern gör konjunkturuppgången i Sverige lite mer bräcklig, samtidigt som inflationsriskerna ökat”.
I sin prognos räknar SBAB också med att Riksbanken håller styrräntan oförändrad under 2026, men att bolåneräntorna ändå kan variera beroende på marknadsräntor och bankernas upplåningskostnader.
