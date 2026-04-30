Experterna: Så mycket kan priset på din bostad stiga i år

Handelsbanken ser också ljusning

Handelsbanken gör en något försiktigare bedömning. Banken räknar med att bostadspriserna stiger med 4-5 procent under loppet av 2026 och med cirka 6 procent under 2027.

Även här är de nya bolånereglerna centrala. Det höjda bolånetaket och det slopade skärpta amorteringskravet gör att hushållen i genomsnitt kan låna mer, vilket enligt Handelsbanken bör bidra till högre bostadspriser.

”Sammantaget bedömer vi att bostadsmarknaden gradvis ljusnar och att bostadspriserna vänder upp under året, med stöd av minskad ekonomisk osäkerhet, politiska stimulanser och lättnader i bolånekraven”, säger Helena Bornevall, ställföreträdande chef för ekonomisk analys.

Om Handelsbankens prognos skulle slå igenom fullt ut på en bostad värd 3 miljoner kronor, motsvarar en prisuppgång på 4-5 procent en ökning på mellan 120 000 till 150 000 kronor.

SBAB håller igen

SBAB:s prognos är mer återhållsam. I sin nya rapport Bomarknadsnytt har man reviderat ned prisuppgången på bostäder.

Nu bedömer man att bostadspriserna stiger med 4,3 procent i år och 4,7 procent nästa år.

Om SBAB:s prognos skulle slå igenom fullt ut på en bostad värd 3 miljoner kronor, motsvarar en prisuppgång på 4,3 procent en ökning på 129 000 kronor.

Prognosen är dock osäker, påtalar man.

”Med tanke på det oroliga omvärldsläget bör det också framhållas att alla prognoser nu är förknippade med betydande osäkerhet”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije. Han tillägger:

”Konflikten i Mellanöstern gör konjunkturuppgången i Sverige lite mer bräcklig, samtidigt som inflationsriskerna ökat”.

I sin prognos räknar SBAB också med att Riksbanken håller styrräntan oförändrad under 2026, men att bolåneräntorna ändå kan variera beroende på marknadsräntor och bankernas upplåningskostnader.

