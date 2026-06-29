Klart: Polen köper tre ubåtar av Saab

Det är en mycket omfattande affär sammantaget. Vi pratar om 50 miljarder kronor om man lägger samman allt, säger han på en presskonferens i Gdynia, Polen.

”I en turbulent tid för Europa tar både Polen och Sverige ansvar både i ord och handling”, skriver Ulf Kristersson i ett inlägg på det sociala nätverket X.

Den polske kollegan Donald Tusk skriver samtidigt:

”Polen och Sverige. Starkare tillsammans för säkerheten i Östersjön, Europa och Nato”.

De tre ubåtarna ska byggas på Saabs varv i Karlskrona och Landskrona. Saab ska enligt avtalet även investera upp emot 100 miljoner euro i Polen.

Polen kommer enligt uppgörelsen till och med 2032 även att hyra HMS Södermanland, en svensk ubåt av äldre typ (A17).

Ett nytt bilateralt säkerhetspolitiskt samarbete för Östersjön har också inletts av ländernas regeringar, kallat Baltic Sea Pact.

Polens försvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz meddelade redan i november i fjol att Polens regering hade bestämt sig för Saab som leverantör av nya ubåtar.