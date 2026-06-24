Sverige toppar EU:s tech-uppror – så positionerar du börsportföljen

Den färska Eurobarometern bekräftar att hela rörelsen nu har en tydlig folklig botten. För investerare börjar det dessutom synas som en kapitalström på Stockholmsbörsen.

Så ser listan ut: Sverige i topp

Eurobarometerns ranking ser ut som en nordisk uppvisning. På frågan om EU bör prioritera egen digital infrastruktur svarar Sverige ja i 94 procent av fallen, följt av Finland (93) och Danmark (92).

På frågan om att aktivt minska beroendet av teknik från USA och Kina hamnar Sverige återigen i topp med 88 procent, strax före Tyskland, Danmark, Finland och Luxemburg på 87.

Botten av listan domineras av östeuropeiska länder. När betalningsviljan testas, alltså om man är beredd att byta till en europeisk leverantör trots högre pris, leder Danmark med 76 procent. Sverige delar andraplatsen med Kroatien på 73. Estland (35), Bulgarien och Tjeckien (45) bildar bottenskiktet.

Johan Linåker, forskare vid RISE och Lunds universitet, kopplar det nordiska försprånget till hur högt frågan klättrat i samhällsdebatten, inte minst efter USA:s hot mot Grönland. I delar av Östeuropa betraktas digitala tjänster i stället fortfarande som en handelsvara snarare än kritisk infrastruktur.