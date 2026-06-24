Runt 80 procent av Europas digitala infrastruktur byggs i dag utanför EU. Nu vänder opinionen, och ingenstans är trycket starkare än i Sverige.
Sverige toppar EU:s tech-uppror – så positionerar du börsportföljen
Att Europa har tröttnat på sitt beroende har Dagens PS följt länge. Redan i februari beskrev vi hur miljarderna börjar flyttas hem till Europa när brutna IT-kontrakt och nya investeringar gör beroendet till en konkret affärsrisk. Amerikanska Google, Microsoft och Apple, samt kinesiska Alibaba och ByteDance leder infrastrukturbyggandet.
Den färska Eurobarometern bekräftar att hela rörelsen nu har en tydlig folklig botten. För investerare börjar det dessutom synas som en kapitalström på Stockholmsbörsen.
Så ser listan ut: Sverige i topp
Eurobarometerns ranking ser ut som en nordisk uppvisning. På frågan om EU bör prioritera egen digital infrastruktur svarar Sverige ja i 94 procent av fallen, följt av Finland (93) och Danmark (92).
På frågan om att aktivt minska beroendet av teknik från USA och Kina hamnar Sverige återigen i topp med 88 procent, strax före Tyskland, Danmark, Finland och Luxemburg på 87.
Botten av listan domineras av östeuropeiska länder. När betalningsviljan testas, alltså om man är beredd att byta till en europeisk leverantör trots högre pris, leder Danmark med 76 procent. Sverige delar andraplatsen med Kroatien på 73. Estland (35), Bulgarien och Tjeckien (45) bildar bottenskiktet.
Johan Linåker, forskare vid RISE och Lunds universitet, kopplar det nordiska försprånget till hur högt frågan klättrat i samhällsdebatten, inte minst efter USA:s hot mot Grönland. I delar av Östeuropa betraktas digitala tjänster i stället fortfarande som en handelsvara snarare än kritisk infrastruktur.
Det här ska börsspararen hålla ögonen på
Svensken vill mest av alla med 88 procent, men betalningsviljan stannar vid 73. Det gapet är exakt vad EU-kommissionen nu försöker stänga med lagstiftning. Det nya tekniksuveränitetspaketet kan stänga ute icke-europeiska bolag från offentliga upphandlingar inom försvar och vård, vilket i praktiken blir en statligt garanterad efterfrågan på europeisk teknik.
På börsen flyttar det fokus mot europeisk molnlagring, halvledare och försvar. På Stockholmslistan gör det namn som Ericsson och Saab till tänkbara kandidater, medan tematiska fonder mot europeiskt försvar och cybersäkerhet ger bredare exponering.
Att kapitalet redan rör sig syns i att europeisk tech reser sig efter åratal av kräftgång, med riskkapital på rekordnivåer.
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PS analys
Washington har redan dragit i bromsen genom att strypa utländsk åtkomst till Anthropics mest avancerade AI-modeller. Politik blir nu upphandlingskrav, och upphandlingskrav blir intäkter.
Vår bedömning är att digital suveränitet är på väg att bli 2026 års tydligaste strukturtema på de europeiska börserna.
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