Nya stöd: Vissa svenskar ska få 22 000 kronor mer i plånboken 

Valfläsk säger många – något finansminister Elisabeth Svantesson (M) tillbakavisar:

”En del verkar inte riktigt ha insett vidden av det som nu händer. Och då är det självklart för mig att göra vad jag kan för att underlätta, precis som andra kollegor gör som inte har valår. Så valår eller inte, det här behöver göras för att vi är i en mycket, mycket besvärlig situation”, säger hon till TV4 Nyheterna.

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Kan få 22 000 kronor mer

Vad vi kan konstatera är att valfläsket åtminstone tycks ge vissa svenskar mer pengar kvar i plånboken. Åtminstone tillfälligt.

”Den typiska tvåbarnsfamiljen är i centrum”, konstaterade Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, i våras. Och fel har han inte.

Enligt beräkningar från SEB, som Privata Affärer tagit del av, kan en tvåbarnsfamilj i villa få nära 22 000 kronor mer i plånboken under 2026.

För en löntagare i hyresrätt i Göteborg landar tillskottet på omkring 9 500 kronor. En senior i villa i Stockholm får enligt samma beräkning knappt 8 600 kronor.

”Den sänkta inkomstskatten gör störst avtryck i plånboken. För pensionären i våra räkneexempel är det i stället matmomsen som blir den viktigaste åtgärden sett till plånboken”, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB.

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