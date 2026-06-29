Saab landade på måndagen en dubbelt så stor ubåtsaffär med Polen än vad marknaden räknat med, på 47 miljarder kronor. Aktien lyfte direkt. Här är allt du behöver veta om hur ordern påverkar Saabs framtida vinster.
Saab: Allt du behöver veta om nya 47-miljardersaffären
Saab har skrivit på ett av sina största exportkontrakt någonsin med den polska upphandlingsmyndigheten om tre ubåtar av typen A26.
Kontraktet undertecknades i Gdynia under regeringssamtal mellan Sverige och Polen, med statsministrarna Ulf Kristersson och Donald Tusk på plats.
Detta har hänt hittills
Polen köper tre ubåtar av Blekinge-klass, som A26 också kallas, tillsammans med ett vapenpaket samt ett utbildnings- och supportpaket.
Leveranserna sker löpande med sista leverans planerad till 2038, medan den första ubåten väntas runt 2031. Ubåtarna ersätter Polens enda nuvarande ubåt, ett omkring 40 år gammalt sovjetiskt fartyg i akut renoveringsbehov, enligt Notes From Poland.
Affären är Saabs första ubåtsexport sedan koncernen köpte Kockums 2014, enligt DI.
Därför blev affären dubbelt så stor som väntat
Förväntningarna låg länge runt 26 miljarder kronor, en siffra som byggde på Polens ursprungliga budget för en relativt avskalad ubåt. Slutnotan blev nästan dubbelt så hög, eftersom Polen i stället bygger upp ett komplett ubåtsvapen med träning, infrastruktur och flera vapensystem.
Analyshuset Pareto beskriver storleken som 80 procent över de egna förhandsförväntningarna och räknar med att höja prognosen för Saabs rörelsevinst 2028 med mellan 5 och 10 procent.
Vilken typ av båt A26 är
A26 är byggd för de grunda och svårnavigerade vattnen i Östersjön, med fokus på att verka tyst och förbli oupptäckt.
Den använder luftoberoende framdrivning med en Stirlingmotor, samma princip som gjorde den tidigare Gotlandsklassen framgångsrik. Den har även ett X-format roder för bättre manöverförmåga och lägre ljudsignatur.
Två A26 byggs samtidigt för svenska marinen, HMS Blekinge och HMS Skåne, vid Saab Kockums i Karlskrona, enligt Saabs kommunikation. Programmet har dock drabbats av förseningar, och första svenska leverans är framskjuten från 2027 till 2031 medan kostnadstaket höjts till 25 miljarder kronor, enligt FMV.
Polsk industri och EU-pengar
En stor del av affärens värde ligger i det industriella samarbetet. Hundratals polska företag väntas bli underleverantörer till Saab och underhållet ska också ske i Polen, enligt Breaking Defense.
Polen finansierar dessutom upprustningen delvis via EU:s låneprogram SAFE, där landet har tilldelats stora lånebelopp för försvarsinköp. Som tillfällig lösning fram till de första A26-leveranserna leasar Polen även den svenska ubåten HMS Södermanland, enligt Notes From Poland.
Så påverkas Saab-aktien och svenska sparare
Saab ingår i storbolagsindexet OMXS30 och har över 300 000 aktieägare, vilket gör bolaget till ett av de mest ägda på Stockholmsbörsen, enligt Realtid.
Aktien steg närmare 3 procent under måndagens handel och kom över 500-lappen. Ordern fyller på en redan rekordstor orderstock som vid utgången av 2025 låg på cirka 274 miljarder kronor. Samtidigt som orderingången samma år nådde rekordhöga 168,5 miljarder.
I första kvartalet 2026 ökade försäljningen till drygt 19 miljarder kronor med en organisk tillväxt på 23,6 procent och en rörelsemarginal på 10 procent.
Analytikernas åsikter går isär
Aktien värderas högt, med ett P/E-tal kring 41,23. I juni låg snittriktkursen på 574 kronor medan exempelvis Kepler Cheuvreux hade rekommendationen minska och riktkurs 420 kronor, enligt Finanstidningen.
Den spretiga synen på Saab har Realtid gått igenom i en genomgång av experternas riktkurser, där en majoritet av rekommendationerna länge legat på sälj trots att aktien fortsatt stiga, enligt Realtid.
Detta händer härnäst
Saab förbereder ubåtarna för en missilförmåga som vd Micael Johansson tills vidare håller hemlig, och som enligt honom inte rör kryssningsrobotar, enligt DI.
Nästa konkreta hållpunkt för aktieägarna blir kvartalsrapporten den 17 juli, då marknaden får se hur den växande orderstocken börjar omvandlas till intäkter.
PS analys
Affärens verkliga betydelse är att Saab äntligen får en exportkund till ett program som länge har plågats av förseningar och fördyringar.
Polen blir en referenskund som kan öppna fler dörrar runt Östersjön, och det industriella samarbetet binder ihop två snabbt växande försvarsnationer. Vinsten landar dock långt fram i tiden, och den som köper på rubriken bör ha tålamod med en aktie som redan prisar in en mycket ljus framtid.
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