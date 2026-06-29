På onsdag ändras lagen – ny trend lämnar barnen tomhänta 

Nya regler för bostadsrättsägare

Även den svenska bostadsmarknaden har stått i centrum i veckan.

Den 1 juli ändras reglerna för den som vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Riksdagen har beslutat om nya regler som ska göra hyresmarknaden mer flexibel.

Även framöver krävs giltiga skäl för att få hyra ut bostadsrätten. Det kan exempelvis handla om arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, provsamboende, uthyrning till närstående eller att bostaden är svårsåld.

Den stora förändringen gäller i stället den som redan har hyrt ut sin lägenhet och vill fortsätta.

Hittills har en förening kunnat säga nej med hänvisning till att bostaden redan varit uthyrd under en tid. Från den 1 juli räcker inte det som skäl i sig.

Men förändringen är omstridd.

Läs mer här: Om en vecka ändras lagen – nya regler för bostadsrättsägare. Dagens PS

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Riksdagen har beslutat om utökade möjligheter till andrahandsuthyrning av bostadsrätter (Foto: Helena Landstedt och Christine Olsson/TT)

Trenden som kan göra barnen lottlösa

Vidare till arvet, något som för många länge setts som något mer eller mindre självklart. Men den bilden håller på att förändras.

En undersökning från Insight Intelligence visar att 50 procent av svenskarna vill leva fullt ut och bara lämna efter sig ett arv om det blir något över. Ytterligare 18 procent vill använda upp så mycket pengar de kan innan de går bort.

”De flesta vill gå i pension tidigare och leva upp sina tillgångar”, konstaterar Lukas Berg, vd på Insight Intelligence.

Samma mönster syns bland pensionärer. I en Sifo-undersökning på uppdrag av SBAB svarar 52 procent av pensionärerna att de i första hand vill leva upp pengarna medan de kan.

Trenden kallas ibland för ”nollarv”. Men enligt sparpsykologen Niklas Laninge behöver det inte handla om egoism.

”Min bild är att det handlar om uppskjuten konsumtion, inte egoism. Jag har hört om stora missberäkningar där människor går i graven utan att ha hunnit växla tillbaka sina pengar till liv”, säger han.

Läs mer här: ”Nollarv” – trenden som kan göra barnen lottlösa. Dagens PS

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Krävs 19 årslöner för en bostad

Vidare till Portugal, där bostadsdrömmen blivit allt mer avlägsen för de som faktiskt bor och arbetar i landet.

Enligt färska siffror från Numbeo kostar en bostad i Lissabon omkring 18,7 gånger ett typiskt hushålls årsinkomst.

Det innebär att det krävs nästan 19 årslöner för att köpa en bostad.

Måttet kallas price-to-income ratio och visar hur många årsinkomster som krävs för att köpa en typisk bostad. En nivå över 10 ses redan som ett tecken på en problematisk bostadsmarknad.

Lissabon ligger alltså nästan dubbelt så högt. Staden är därmed mindre överkomlig än både Paris och London, när bostadspriserna ställs mot de lokala inkomsterna.

Under de senaste tio åren har bostadspriserna i Portugal stigit med nästan 240 procent. Under samma period har den genomsnittliga portugisiska lönen ökat med omkring 59 procent.

Läs vidare här: Kris i semesterparadiset – krävs 19 årslöner för en bostad. Dagens PS

De valde indexfonder framför bostad

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Vi avslutar veckan med FIRE-rörelsen.

Kristy Shen och Bryce Leung sparade länge till en bostad i Toronto. Men när priserna drog i väg valde de en annan väg.

I stället för att köpa lägenhet placerade de pengarna i billiga indexfonder. Målet blev att bygga upp ett kapital som kunde göra dem ekonomiskt oberoende.

FIRE står för Financial Independence, Retire Early och bygger ofta på den så kallade 4-procentsregeln. Enkelt förklarat innebär den att man kan ta ut ungefär 4 procent av sin portfölj per år. Då behöver man ungefär 25 gånger sina årliga utgifter investerat.

Kristy Shen och Bryce Leung levde på cirka 40 000 kanadensiska dollar per år. Därför blev målet en portfölj på 1 miljon kanadensiska dollar.

Paret hade redan sparat ihop omkring 500 000 kanadensiska dollar till en bostad. Samtidigt skruvade de upp sparkvoten till som mest 70 procent.

År 2015 nådde de sitt mål. Då var Kristy Shen 31 år och Bryce Leung 32. De sade upp sig och började resa världen runt.

Läs vidare här: De skippade bostaden – kunde gå i pension i 30-årsåldern. Dagens PS

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Läs även: En fartkamera kan fota dig utan att du märker det. Dagens PS