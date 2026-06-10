I veckan landar skatteåterbäringen på miljontals svenskars konton. Enligt privatekonomen Claudia Wörmann är det klokt att tänka ett varv till innan de används.
Nu kommer skattepengarna – gör detta innan de försvinner
Mellan den 9 och 12 juni väntas drygt 2,6 miljoner svenskar få totalt 35,7 miljarder kronor i skatteåterbäring. Drygt 54 000 av dessa lär dock få vänta några dagar extra.
Men oavsett när pengarna landar på kontot – och hur stor summan är – bör du ha en plan för pengarna så att du i efterhand slipper undra vart de tog vägen. Det menar Claudia Wörmann, privatekonom på Bostadsrätterna.
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Slipp undra vart pengarna tog vägen
”Skatteåterbäringen är ett välkommet tillskott i privatekonomin”, konstaterar Wörmann
”Kanske känns det som att hitta en summa pengar i en gammal jackficka. Tänk i stället att det är dina egna pengar som varit utlånade. Genom att ha en plan för skatteåterbäringen får du bättre koll. Det medvetna valet minskar risken att du efteråt undrar vart pengarna tog vägen”, tillägger hon.
Nu delar hon med sig av fem tips på hur du bör använda din återbäring.
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Börja med skulderna
Först på listan kommer skulder. Har man lån med hög ränta kan skattepengarna göra störst nytta där. Även privata skulder till släkt eller vänner kan vara värda att prioritera.
Wörmann får medhåll från Anyfins ekonomihälsoexpert Felix Sjöholm:
”Det finns många bra tips för den som vill få bättre koll på ekonomin, men mitt viktigaste är enkelt: har du skulder, kreditkort eller delbetalningar med hög ränta, se till att betala av dem först. Det sparar dig pengar i längden och hjälper dig bli skuldfri snabbare”, säger han.
Buffert och ”surdegarna”
Är skulderna under kontroll är det därefter klokt att använda pengarna till att bygga upp en buffert.
Enligt Bostadsrätterna är ett bra riktmärke att ha ungefär två månaders utgifter sparade som buffertkapital. Det är pengar som kan användas om något oväntat händer, till exempel en trasig bil, ett tandläkarbesök eller en annan kostnad som inte går att skjuta upp.
När skulderna är under kontroll och bufferten finns på plats kan skattepengarna användas till sådant som länge fått vänta. Det kan handla om att boka service för cykeln eller bilen, gå till tandläkaren eller fixa något hemma.
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Sedan kan du unna dig
När skulderna är under kontroll och bufferten finns på plats kan pengarna också användas till sådant som ger mer energi i vardagen.
Det kan handla om en keramikkurs, ett träningskort eller en resa.
Och till sist: njut
När bufferten är på plats, skulderna är under kontroll och sparandet rullar kan skattepengarna faktiskt få vara just roliga pengar. Då handlar det inte längre om att täppa till hål i ekonomin, utan om att sätta lite guldkant på tillvaron – med glass, nöjespark eller en grillkväll.
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