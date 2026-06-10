Nu kommer skattepengarna – gör detta innan de försvinner

Börja med skulderna

Först på listan kommer skulder. Har man lån med hög ränta kan skattepengarna göra störst nytta där. Även privata skulder till släkt eller vänner kan vara värda att prioritera.

ANNONS

Wörmann får medhåll från Anyfins ekonomihälsoexpert Felix Sjöholm:

”Det finns många bra tips för den som vill få bättre koll på ekonomin, men mitt viktigaste är enkelt: har du skulder, kreditkort eller delbetalningar med hög ränta, se till att betala av dem först. Det sparar dig pengar i längden och hjälper dig bli skuldfri snabbare”, säger han.

Buffert och ”surdegarna”

Är skulderna under kontroll är det därefter klokt att använda pengarna till att bygga upp en buffert.

Enligt Bostadsrätterna är ett bra riktmärke att ha ungefär två månaders utgifter sparade som buffertkapital. Det är pengar som kan användas om något oväntat händer, till exempel en trasig bil, ett tandläkarbesök eller en annan kostnad som inte går att skjuta upp.

När skulderna är under kontroll och bufferten finns på plats kan skattepengarna användas till sådant som länge fått vänta. Det kan handla om att boka service för cykeln eller bilen, gå till tandläkaren eller fixa något hemma.

Läs mer: Så mycket pengar bör just du ha i buffert. Dagens PS

Sedan kan du unna dig

När skulderna är under kontroll och bufferten finns på plats kan pengarna också användas till sådant som ger mer energi i vardagen.

ANNONS

Det kan handla om en keramikkurs, ett träningskort eller en resa.

Och till sist: njut

När bufferten är på plats, skulderna är under kontroll och sparandet rullar kan skattepengarna faktiskt få vara just roliga pengar. Då handlar det inte längre om att täppa till hål i ekonomin, utan om att sätta lite guldkant på tillvaron – med glass, nöjespark eller en grillkväll.

Läs också: Här får du skattefritt drivmedel – ny regel från 1 juli. E55