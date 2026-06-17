Riksbanken: "Höjd sannolikhet för högre ränta senare i år"

”Sannolikheten har ökat”

”Inflationen i Sverige är låg och konjunkturläget är något svagare än normalt”, inleder Riksbanken sin kommuniké från gårdagens räntemöte som blev offentlig nu på morgonen.

”Samtidigt har utbudsstörningarna kopplade till kriget i Mellanöstern lett till att inflationstrycket stigit och riskerna för att inflationen ska bli för hög har ökat”, fortsätter Riksbanken och konstaterar;

”Direktionen bedömer att det är välavvägt att nu lämna styrräntan oförändrad på 1,75 procent, men sannolikheten för att räntan höjs senare i år har ökat jämfört med bedömningen i mars”.