Räntan ligger kvar i Sverige på 1,75 procent. Men sannolikheten för att den höjs senare i år har ökat – och det kan bli dyrt för bolånetagare varnar experten till Dagens PS.
Riksbanken: "Höjd sannolikhet för högre ränta senare i år"
Beskedet levererades av Riksbanken med Riksbankschefen Erik Thedéen i spetsen klockan 9.30 i dag till svenska folket.
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”Sannolikheten har ökat”
”Inflationen i Sverige är låg och konjunkturläget är något svagare än normalt”, inleder Riksbanken sin kommuniké från gårdagens räntemöte som blev offentlig nu på morgonen.
”Samtidigt har utbudsstörningarna kopplade till kriget i Mellanöstern lett till att inflationstrycket stigit och riskerna för att inflationen ska bli för hög har ökat”, fortsätter Riksbanken och konstaterar;
”Direktionen bedömer att det är välavvägt att nu lämna styrräntan oförändrad på 1,75 procent, men sannolikheten för att räntan höjs senare i år har ökat jämfört med bedömningen i mars”.
Väntat att räntan är still
Att räntan ligger still var väntat från flera experter.
I maj fanns viss förhoppning om en sänkning på grund av den låga inflationen men de kalkylerna grusades av kriget i Mellanöstern.
Det omvärlden framförallt höll ögonen på nu i juni-beskedet var just formuleringarna och tonläget kring eventuellt framtida justeringar av räntan.
Detta i ett läge där många svenskar oroar sig över sin ekonomi trots att de flesta fått mer i plånboken.
Kan kosta tusenlappar för svenska hushåll
”Att lämna styrräntan oförändrad samtidigt som räntebanan höjs signalerar att Riksbanken väntar sig högre räntor framöver”, kommenterar ICA Bankens vardagsekonom Magnus Hjelmer beskedet till Dagens PS.
”Sammantaget innebär dagens besked att hushållen bör förbereda sig på stigande bolåneräntor”, fortsätter han.
”Om Riksbanken skulle genomföra två höjningar i år skulle det, för ett hushåll med 3 000 000 kr i bolån, motsvara cirka 1 250 kr mer i räntekostnad per månad före ränteavdrag.”