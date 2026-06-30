Sex signaler som talar för fortsatt börslyft inför rapportsäsongen

Riksbanken behåller styrräntan

Den tredje signalen berör styrräntan. Riksbanken behöll den på 1,75 procent vid junimötet. Med oljan nere och inflationen under kontroll minskar trycket på centralbankerna att strama åt, vilket historiskt är stödjande för aktier.

Storbankerna ökar risken

Den fjärde signalen handlar om att banker justerar sin investeringsstrategi. Swedbank höjde i investeringsstrategin för juli exempelvis övervikten i aktier och utökade undervikten i räntor, enligt banken själv.

Att en av landets största kapitalförvaltare lägger om mot mer aktier är en signal som ofta drar med sig andra. Isakson har varit positiv till svenska aktier redan sedan i höstas.

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Då sa han bland annat att man både viktade om till aktier, och dessutom svenska:

Vad gäller regioner föredrar vi fortsatt att stanna hemma och överviktar därför Sverige på bekostnad av USA.

Rotationen breddar uppgången

Den femte signalen handlar om att kapital flyttas från AI och teknik in i cykliska bolag, vilket gör uppgången bredare och mer uthållig än ett rally som vilar på ett fåtal teknikjättar. Investmentbolagen Investor och Industrivärden har samtidigt nått nya rekordnivåer.

Stark vinst- och utdelningsbild

Den sjätte och sista signalen handlar om det vinstmomentum har varit grunden för optimismen hela året.

Utdelningstillväxten bland OMXS30-bolagen landar på i snitt 7,3 procent för 2026, en uppväxling från fjolårets 5,5 procent, enligt Avanza. Det ger sparare avkastning även om kurserna tar en paus.

Bolagen som bidrar till ett börslyft

Cykliska bolag och råvaror ser ut att ligga i täten. Gruvjätten Boliden gynnas direkt av stigande riskvilja och metallpriser. Atlas Copco, Epiroc och Sandvik drar nytta av gruvinvesteringar och lägre energikostnader, där orderingången blir det som marknaden läser noggrannast i rapporterna.

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SKF och Volvo får stöd av sänkta insatskostnader när oljan faller, liksom kraft- och automationsbolaget ABB. Hexagon kan också få uppsving, vilket vi skrivit om tidigare i relation till böndernas omställning från traktor till drönare.

Bankerna Nordea, SEB och Swedbank fungerar som ballast med stabila vinster och utdelningar trots lägre ränta.

På konsumentsidan kan namn som Thule, Husqvarna och Dometic lyfta när hushållens köpkraft stärks av lägre räntor och billigare energi.

En händelse som kan vända allt

En starkare krona kan dämpa exportbolagens omräknade vinster i kvartalet. Flera bedömare betonar att årets rapportsäsong främst handlar om bolagens guidning framåt snarare än de bakåtblickande siffrorna, något Realtid lyft inför rapporterna.

Skulle exempelvis Hormuz-avtalet spricka, kan oljan studsa upp och vända flera av signalerna på en vecka.

PS analys

Sällan har så många pusselbitar legat rätt samtidigt inför en rapportsäsong. Vår bedömning är att så länge oljan håller sig kring eller under 75 dollar och centralbankerna sitter still, så leder de cykliska exportbolagen och investmentbolagen börsen vidare in i sommaren, med bankerna som stötdämpare.

Det stora frågetecknet stavas guidning. Bolag som vågar höja sina utsikter blir säsongens vinnare, medan de som gömmer sig bakom valutamotvind straffas direkt.

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Den största risken sitter i oljepriset och kronan snarare än i bolagens vinster. Det har år 2026:s turbulens visat gång på gång efter kastslagen från Washington.

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