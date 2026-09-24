Ny stor konkurs – levererade aluminium i 75 år

De närmsta åren ska koncernens utbud halveras. Officiellt sett har man inte berättat vilka modeller och märken som kan komma att stryka på fot framöver – men läckta dokument pekar på att spanska Seat helt skrotas, och försäljningen av lyxmärket Bugatti väntas ge en välkommen skjuts i dotterbolaget Porsches kassa.

På hemmaplan, här i Sverige, märks marknadens läge kanske främst på det ökande antalet konkurser i bilbranschen. Både handlare och verkstäder tvingas stänga ned i högre takt än förra året. Volvo kämpar med röda siffror (men storsatsar med 13 nya modeller fram till 2030). Lillasyskonet Polestar lider än värre – förlusten under årets andra kvartal uppgick till 4,4 miljarder kronor.

Hotet över fabrikerna

Hos Volkswagen har man en längre tid försökt hantera eventuella fabriksstängningar. Kortfattat handlar det om en överproduktion i Europa om cirka en halv miljon bilar per år. Men de senaste från koncernen är att alla fyra tidigare utpekade fabriker ska få leva kvar, i alla fall ett tag till. Beskedet som gavs var att ett ordentligt besked kommer 2027.

Hos Mercedes-Benz blev fabriksoron en faktor senast igår. Då kom flera rapporter om att tillverkaren överväger att stänga anläggningar om inte man klarar av att ro kostnadseffektiviseringar i hamn.

De tyska arbetskostnaderna står sig nämligen dåligt mot de internationella märkena. Målet är fortsatt att ha samtliga tyska fabriker igång – men om ekvationen mellan arbetstimmar och kostnad inte löses riskerar en monteringsfabrik samt en drivlinefabrik att få stryka på fot. Vilka fabriker det handlar om har man inte specificerat.

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