Ytterligare en konkurs för en av biljättarnas underleverantörer. Schüle har levererat bland annat formgjutna aluminiumdelar i 75 år, men fick lämna in konkursansökan under förra veckan.
Ny stor konkurs – levererade aluminium i 75 år
Följetongen kring den vacklande fordonsbranchen är lång. Huvudrollsinnehavaren, Volkswagenkoncernen, har på grund av bristfälliga marignalsiffror tvingats till gigantiska sparpaket. Dels handlar det om att omkring 100 000 tjänster ska försvinna – dels handlar det om att man kapar med stora sågen i modell- och varumärkesportföljen.
De närmsta åren ska koncernens utbud halveras. Officiellt sett har man inte berättat vilka modeller och märken som kan komma att stryka på fot framöver – men läckta dokument pekar på att spanska Seat helt skrotas, och försäljningen av lyxmärket Bugatti väntas ge en välkommen skjuts i dotterbolaget Porsches kassa.
På hemmaplan, här i Sverige, märks marknadens läge kanske främst på det ökande antalet konkurser i bilbranschen. Både handlare och verkstäder tvingas stänga ned i högre takt än förra året. Volvo kämpar med röda siffror (men storsatsar med 13 nya modeller fram till 2030). Lillasyskonet Polestar lider än värre – förlusten under årets andra kvartal uppgick till 4,4 miljarder kronor.
Hotet över fabrikerna
Hos Volkswagen har man en längre tid försökt hantera eventuella fabriksstängningar. Kortfattat handlar det om en överproduktion i Europa om cirka en halv miljon bilar per år. Men de senaste från koncernen är att alla fyra tidigare utpekade fabriker ska få leva kvar, i alla fall ett tag till. Beskedet som gavs var att ett ordentligt besked kommer 2027.
Hos Mercedes-Benz blev fabriksoron en faktor senast igår. Då kom flera rapporter om att tillverkaren överväger att stänga anläggningar om inte man klarar av att ro kostnadseffektiviseringar i hamn.
De tyska arbetskostnaderna står sig nämligen dåligt mot de internationella märkena. Målet är fortsatt att ha samtliga tyska fabriker igång – men om ekvationen mellan arbetstimmar och kostnad inte löses riskerar en monteringsfabrik samt en drivlinefabrik att få stryka på fot. Vilka fabriker det handlar om har man inte specificerat.
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Ny konkurs skakar marknaden
När de stora jättarna tvingas att dra åt svångremmen blir underleverantörerna allt som oftast lidande. För de mindre, ofta anrika, bolag som förlitat en stor del av intäkterna på branschens största aktörer kan också små sparpaket bli spiken i kistan.
Tidigare har vi sett liknande förfaranden både i Sverige och Tyskland. Strax innan sommaren tappade ett 400-årigt metallbolag Volvo Lastvagnar som kund – och dagen innan semestern blev mer eller mindre hela personalstyrkan meddelade om sin uppsägning.
Och under förra veckan fick en tysk aluminiumtillverkare lämna in konkursansökan efter 75 år i branschen, enligt Merkur.
Schüle har omkring 680 anställda vid tre anläggningar i Tyskland, Polen och Slovakien. Det är dock verksamheten i Schwäbisch Gmünd som nu berörs. Där arbetar 152 personer, vars jobb nu hotas.
Verksamheten i Schwäbisch Gmünd ska fortsätta samtidigt som företaget söker en investerare. Lönerna för de 152 anställda är säkrade genom statligt lönegarantistöd till och med november.
Schüle har haft ekonomiska problem under flera år. Förlusten ökade från motsvarande omkring 55 miljoner kronor 2023 till 110 miljoner kronor 2024. Företaget pekar bland annat på hård konkurrens från lågkostnadsländer, överkapacitet och minskade volymer inom bilindustrin.
Omkring tre fjärdedelar av omsättningen kommer från fordonsindustrin. Bland företag som Schüle har uppgett som kunder eller samarbetspartners finns ZF, Bosch, AMG, Brose och Magna.