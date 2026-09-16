RR-leverantör i konkurs – står bakom ikoniska huvprydnaden

I september hittills har Dagens PS bland annat rapporterat om en svensk konkurs i ett 400-årigt metallbolag, på grund av att huvudkunden Volvo valt att arbeta vidare med en annan leverantör.

Och i Tyskland tvingades den äldsta BMW-handlaren i världen till rekonstruktion efter att kundernas köpbeteende förändrats.

Jämfört med Volkswagenkoncernen sitter BMW lugnare i sin båt. Volkswagen har gått ut med ett sparpaket som kostar 100 000 jobb, innebär att flera märken och modeller får stryka på fot och risken är fortfarande överhängande att en eller flera fabriker kan komma att stänga.

Senaste konkursen: Tillverkade Spirit of freedom-mekaniken

Ytterligare en konkurs skakar tyska fordonsindustrin. Paragon, en underleverantör till bland annat BMW, Porsche och Smart, har nu lämnat in sin konkursansökan till tingsrätten i Paderborn.

Paragon arbetade med elektronik, sensorer, kupéutrustning och mekaniska system för biltillverkare. Företaget utvecklade bland annat luftkvalitetssensorer, instrument och displayer samt system för kommunikation, handsfree och bilens ljud.

En annan del av verksamheten var aktiv aerodynamik, med bland annat rörliga spoilers och andra komponenter som kan förändra bilens utformning under körning.

Paragon stod också bakom den elektriska mekanismen som fäller ner Rolls-Royces Spirit of Ecstasy – också känd som Emily – i fronten.