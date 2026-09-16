Konkurser drabbar bilhandlare såväl som leverantörer – nu har tillverkaren av mekaniken bakom Rolls-Royces Spirit of Ecstasy skickat in sin konkursansökan.
RR-leverantör i konkurs – står bakom ikoniska huvprydnaden
Den vacklande fordonsbranschen gör sig känd både i Sverige och i utlandet. Förutom att tillverkarna dras med mardrömsmarginaler slår ekonomin hårt mot både handlare och underleverantörer.
I september hittills har Dagens PS bland annat rapporterat om en svensk konkurs i ett 400-årigt metallbolag, på grund av att huvudkunden Volvo valt att arbeta vidare med en annan leverantör.
Och i Tyskland tvingades den äldsta BMW-handlaren i världen till rekonstruktion efter att kundernas köpbeteende förändrats.
Jämfört med Volkswagenkoncernen sitter BMW lugnare i sin båt. Volkswagen har gått ut med ett sparpaket som kostar 100 000 jobb, innebär att flera märken och modeller får stryka på fot och risken är fortfarande överhängande att en eller flera fabriker kan komma att stänga.
Senaste konkursen: Tillverkade Spirit of freedom-mekaniken
Ytterligare en konkurs skakar tyska fordonsindustrin. Paragon, en underleverantör till bland annat BMW, Porsche och Smart, har nu lämnat in sin konkursansökan till tingsrätten i Paderborn.
Paragon arbetade med elektronik, sensorer, kupéutrustning och mekaniska system för biltillverkare. Företaget utvecklade bland annat luftkvalitetssensorer, instrument och displayer samt system för kommunikation, handsfree och bilens ljud.
En annan del av verksamheten var aktiv aerodynamik, med bland annat rörliga spoilers och andra komponenter som kan förändra bilens utformning under körning.
Paragon stod också bakom den elektriska mekanismen som fäller ner Rolls-Royces Spirit of Ecstasy – också känd som Emily – i fronten.
Mer än 550 anställda hänger löst
Enligt tyska Bild berörs 552 anställda vid sex fabriker i Tyskland. Verksamheten i Kroatien och Kina påverkas inte.
Bakgrunden till konkursansökan ska vara ett företagslån på drygt 140 miljoner kronor som brunnit inne. Paragon menar att en indisk-amerikansk investerare hade lovat företaget finansiering, men pengarna betalades aldrig ut.
Utan kapitalet kunde Paragon inte betala vissa förfallna skulder till sina leverantörer. Därför undersöker man nu juridiska åtgärder mot långivaren.
Trots konkursansökningarna fortsätter verksamheten tills vidare. Konkursförvaltaren Martin Mucha uppger att företaget har goda möjligheter att fortsätta produktionen ett tag till.
”Företaget har en sund orderbok. Kunderna behöver produkterna snarast. Därför finns det generellt sett goda utsikter, även om marknadsförhållandena är utmanande.”
Paragon omsatte enligt de senaste rapporterna mer än 1,2 miljarder kronor under 2025, men man ska under året ha märkt av en minskad efterfrågan från bolagets många olika kunder i branschen.
Nu ska en strukturerad process inledas för att hitta nya investerare i ett försök till att rädda verksamheten.