Läckta dokument: VW lägger ned Seat till 2029

Enligt tysk media ska produktionen vid VW:s fabriker i Emden och Zwickau upphöra 2031, följt av Nutzfahrzeuges anläggning i Hannover 2032 och Audis fabrik i Neckarsulm 2034.

Facket är rasande, och Thorsten Gröger, distriktschef för IG Metall, ska ha hotat med att sätta fabriksgolven i brand när koncernledningen var på besök i Hannover i början av veckan.

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Nu har nya uppgifter dykt upp från ytterligare interna dokument som WirtschaftsWoche tagit del av. Enligt tidningen går planerna längre än att bara stänga ned fabriker, hela varumärken ska gå i graven.

2029 blir sista året för Seat

Den spanska biltillverkaren grundades på 50-talet, men köptes in i Volkswagens koncern 1986. Och trots rapporter om rekordförsäljning under 2025 ser det nu ut som att bolaget stryks ur koncernens portfölj.

”SEAT kommer att fasas ut på ett ordnat och kostnadseffektivt sätt senast vid utgången av 2029. Samtidigt ska befintliga kunder även fortsättningsvis få den service och support de behöver, och Volkswagens befintliga åtaganden ska fullföljas”, står det i dokumenten som ska ha godkänts av hela Volkswagens koncernledning.

Vidare går det att utläsa att ”SEAT inte längre kommer att ingå i målbilden för 2030”.