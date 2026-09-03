Uppgifter från tysk media pekar på att Volkswagen kommer att lägga ned Seat innan 2029 – småsyskonet Cupra ska istället axla rollen som kung i Spanien.
Läckta dokument: VW lägger ned Seat till 2029
Volkswagenkoncernens kris blir alltmer påtaglig. Hundratusentals jobb står på spel, och under gårdagen kunde Dagens PS rapportera om läckta dokument som pekade ut vilka fyra av koncernens tyska fabriker som behöver stängas ned – och när detta kommer att ske.
Enligt tysk media ska produktionen vid VW:s fabriker i Emden och Zwickau upphöra 2031, följt av Nutzfahrzeuges anläggning i Hannover 2032 och Audis fabrik i Neckarsulm 2034.
Facket är rasande, och Thorsten Gröger, distriktschef för IG Metall, ska ha hotat med att sätta fabriksgolven i brand när koncernledningen var på besök i Hannover i början av veckan.
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Nu har nya uppgifter dykt upp från ytterligare interna dokument som WirtschaftsWoche tagit del av. Enligt tidningen går planerna längre än att bara stänga ned fabriker, hela varumärken ska gå i graven.
2029 blir sista året för Seat
Den spanska biltillverkaren grundades på 50-talet, men köptes in i Volkswagens koncern 1986. Och trots rapporter om rekordförsäljning under 2025 ser det nu ut som att bolaget stryks ur koncernens portfölj.
”SEAT kommer att fasas ut på ett ordnat och kostnadseffektivt sätt senast vid utgången av 2029. Samtidigt ska befintliga kunder även fortsättningsvis få den service och support de behöver, och Volkswagens befintliga åtaganden ska fullföljas”, står det i dokumenten som ska ha godkänts av hela Volkswagens koncernledning.
Vidare går det att utläsa att ”SEAT inte längre kommer att ingå i målbilden för 2030”.
Därför får Cupra leva kvar
Seats sportigare småsyskon Cupra verkar dock skonas från dödsstöten.
Enligt dokumenten ska ska Seats ”befintliga produkter, försäljnings- och produktionsstrukturer” successivt optimeras ur ett ekonomiskt perspektiv och flyttas över till Cupra. Målbilden för Cupra är att fortsätta som ett självständigt varumärke, med ett försäljningsmål på mellan 500 000 och 600 000 sålda bilar per år.
De starka försäljningssiffrorna från 2025 berodde till stor del på Cupras växande marknadsandel – de sålde 33 procent mer än året innan, medan Seat backade med 17 procent.
Så blir det för dig som äger Seat
I Sverige rullar det lite mer än 60 000 Seat idag, varav cirka 20 000 av dem är av modellen Leon.
Den som äger Seat efter att märket fasats ut ska inte nödvändigtvis drabbas speciellt hårt – VW skriver, som nämnt, att befintliga kunder ska fortsätta få den service och support som de behöver.
I det längre loppet kan reservdelsutbudet börja tryta, likt hur det blivit för vissa Saab-modeller. Men fördelen med Seat är att de bygger på teknik som återfinns i andra av Volkswagenkoncernens bilar, vilket troligtvis innebär att eftermarknaden kommer att fortsätta fungera en god tid framöver.
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