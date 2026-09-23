Mercedes hotar med nedläggning i sin egen prestigefabrik

Prestigefabriken som kuliss

Valet av plats är svårt att läsa som en slump. I Sindelfingen ligger Factory 56, hallen som öppnade 2020 och som ersatte det klassiska löpande bandet med över 400 förarlösa transportsystem. Där byggs S-klassen, Maybach-versionen och elbilen EQS på samma linje.

I fabriken byggs en av Marcedes prestige-modeller. Den så kallade S-Klass. Foto: Mercedes

I april beskrev Schiebe själv hallen som en av världens modernaste monteringshallar, när tre modelluppdateringar rullade i gång på tre månader.

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Fem månader senare handlar hans tal i Sindelfingen om nedläggningar.

Prestigelinjen går dessutom på ett skift. Den planerade återgången till tvåskift i somras sköts upp på grund av leveransproblem och svag efterfrågan i Kina, och i stället arbetas det delvis på lördagar. Koncernens modernaste fabrik kör alltså under sin kapacitet, i samma stund som ledningen talar om produktivitet.

Siffran bakom ultimatumet

En arbetstimme i tysk tillverkningsindustri kostar omkring 49,50 euro. Det är 47 procent mer än EU-snittet på 33,70 euro och över tre gånger så mycket som i Ungern, där timmen går på 15,60 euro.

Mercedes hör till de bolag som därför driver kravet på längre arbetsvecka för samma lön. Det är den striden som nu tar sig uttryck i ett nedläggningshot.

Facket svarar samma dag

Reaktionen från koncernfacket dröjde inte, och den var inte försiktig.

– Att hota med fabriksnedläggningar är inget sätt att forma framtiden. Den som tar till sådana hot får räkna med vårt beslutsamma motstånd, säger en talesperson för Mercedes koncernfack.

– Om styrelsen tror att den kan pressa anställda med ultimatumet eftergifter eller nedläggning är vårt svar ett tydligt ”inte på vår vakt”, tillägger hon.

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175 000 ute på gatorna

Personalmötet hölls samma dag som IG Metall genomförde en landsomfattande aktionsdag i bilindustrin, från Wolfsburg och Stuttgart till Ingolstadt och München. Förbundet hade räknat med flera tiotusental deltagare. Enligt IG Metalls egna uppgifter blev det omkring 175 000.

Aktionsdagen låg kort före avtalsrörelsen i metall- och elindustrin. I botten ligger 35-timmarsveckan och frågan om vad som ska räknas som produktiv tid i de tyska verken.

Branschen tar dessutom två smällar samtidigt, kinesiska lågprismärken på hemmaplan och branta amerikanska tullar på export.

Drivlineverket är den intressanta delen

Att ett monteringsverk nämns är väntat när volymerna faller. Att ett drivlineverk nämns i samma mening säger något annat.

Det är där förbränningsmotorerna byggs. Drivlinan till EQS kommer redan i dag från Untertürkheim, två mil från Sindelfingen, och det är den delen av fabriksbeståndet som elbilsomställningen gör överflödig snabbast.

Mercedes är inte heller först. Volkswagen har redan en läckt tidplan för vilka fabriker som ska stängas, och analytiker har sedan i somras väntat sig fler stålbad i bilindustrin.

Så märks det i Sverige

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En tysk premiumtillverkare som säger att hemlandet är för dyrt har tre vägar framåt. Sänka kostnaden, höja priset eller flytta produktionen.

De två sista syns direkt i den svenska prislistan och i leveranstiderna. Svenska Mercedesköpare får med andra ord följa ett tyskt fackmöte för att förstå nästa års kampanjpris.

Förhandlingarna mellan bolaget och facket fortsätter. Ultimatumet ligger kvar på bordet tills dess.