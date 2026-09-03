Mardrömskvartal för Polestar

I anslutning till kvartalssiffrorna sänker bolaget nu sin försäljningsprognos för helåret 2026. I en uppdatering skriver bolaget att försäljningen förväntas stiga med en ”ensiffrig procentsats” från att tidigare kommunicerat ett tvåsiffrigt försäljningslyft.

Rent ekonomiskt går det också rejält tungt för det pressade bolaget.

Ett av skälen som nu anges är säljstoppet i USA kopplat till regler gällande mjukvara och uppkopplade fordon från bolag som står under kinesisk eller rysk koppling.

Polestar ägs till stor del av kinesiska Geelygrundaren Li Shufu, bland annat äger Geelykontrollerade Volvo Cars nästan 20 procent i Polestar.