13 nya Volvo till 2030 – detta vet vi redan nu

När tyska Volkswagen-koncernen tvingas till massavsked och gigantiska kap i både modell- och varumärkesportföljerna tar Volvo tillfället i akt och växlar upp.

Imorse presenterade bolaget vad man själva beskriver som ”den största och mest ambitiösa globala produktoffensiven i företagets 99-åriga historia”.

Målet är att dubbla marknadsandelen genom stora satsningar på el- och hybridsidan: Fram till 2030 ska hela 13 nya modeller tas fram, sju av dem för västvärldens kunder – resten går till den kinesiska marknaden.

SPA2 och SPA3 i fokus

De sju modellerna som ska byggas för marknaderna i väst kommer att baseras på Volvos egna SPA2- och SPA3-plattformer, varav den sistnämnda utgör grunden för den kritikerrosade EX60:n.

SPA3 bygger vidare på SPA2 men har en mer flexibel arkitektur som ska kunna användas för bilar i olika storlekar. Plattformen samlar flera nya tekniker, bland annat cell-to-body, egenutvecklade elmotorer, ett nytt batterikoncept och megagjutning. Den sistnämnda tekniken gör det möjligt att ersätta hundratals mindre delar med stora gjutna komponenter, vilket ska minska vikt, komplexitet och produktionskostnader.

SPA3 är också byggd kring mer centraliserad datorkraft och Volvos gemensamma Superset-teknikplattform. Volvo skriver att de kommande bilarna kommer drivas av mjukvarusystemet HuginCore, som funkar som bilens nervsystem.

Alexander Petrofski, ny teknikchef för Volvo sedan i somras, konstaterade under en längre presentation under torsdagsmorgonen att nästa kommande modell delar ungefär 99 procent av sin kod med EX60.

Spekulationer från tidigare i år säger att det bland annat är en EX50 och en sedanmodell på gång, sedanen kan eventuellt handla om en ny S70.

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Vad som väntar för modellerna i Kina är man mer förtegna om. I ett pressmeddelande nämner man att samarbetet med Geely kommer innebära utveckling av attraktiva, elektrifierade och konkurrenskraftiga modeller i Kina, samt att man kommer att samarbeta kring delade plattformar – likt EX30 som byggdes på SEA2 som också delas av Smart #1 och Zeekr X.