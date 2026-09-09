VW:s kris kan bli döden för de tjeckiska kombimodellerna

I sparpaketet konstaterar man också att varumärkesportföljen ska slimmas och ungefär hälften av modellprogrammen ska plockas bort. För spanska Seat verkar det bli spiken i kistan, medan Cupra ska få leva kvar.

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Några ytterligare utpekanden kring vilka varumärken och modeller som kommer att drabbas har man ännu inte gjort. Hos Skoda, som förvisso är en av koncernens kassakor, kan det bli så att att de klassiska och populära kombimodellerna Octavia och Superb får stryka på fot när modellen som går under konceptnamnet Vision O ska födas fram.

Det är Autocar som står för siandet efter intervju med Klaus Zellmer, som är vd för Skoda.

”Den stora frågan framöver är att sedaner, limousiner och kombibilar inte längre är på uppgång. Den nya SSP-plattformen ger oss utrymme att gå upp till ungefär Superb-storlek. Just nu tittar vi på om vi verkligen behöver hela utbudet, eller om vi kan hitta en smart lösning som täcker båda segmenten och kundgrupperna”, sade Zellmer.

Octavia, som producerats i 30 år har sålts i ungefär sju miljoner exemplar, Superb har funnits med sedan 2001 och totalt har 1,7 miljoner sålts av modellen.

Framtiden: Vision O?

Vision O presenterades i München för ganska exakt ett år sedan, i samband med IAA Mobility. Då talade man om konceptet som helt eldriven men man överväger enligt senare uppgifter även en EREV-version.

Kombin mätte då 4,85 meter på längden, 1,90 meter på bredden och 1,50 meter på höjden. Fokus låg på aerodynamik, med bland annat aktiva luftspjäll, infällda dörrhandtag och aero-utformade hjul.