Domen föll under extramöte: Så blir framtiden för Volkswagen

Under veckans gång har läckta dokument visat den väg som koncernen, med vd:n Oliver Blume i spetsen, ska ta.

På grund av en överproduktion på drygt 500 000 fordon årligen hänger fyra tyska fabriker löst – kommunikation från koncernen bekräftar uppgifterna: VW:s fabriker i Emden och Zwickau, transportfordonsanläggningen i Hannover och Audis fabrik i Neckarsulm.

Läs mer: Läckta dokument: Då stänger VW de hotade fabrikerna

För samtliga ser det ut att kunna bli slutet på fordonsproduktion, men man skriver samtidigt att man utreder alternativa och kompletterande användningsområden för fabrikerna. Ett faktiskt beslut om fabrikernas konkreta framtid väntas dröja till 2027, skriver tyska NDR.

Ferdinand Dudenhöffer, tillfrågad branschexpert, ser beskedet som en vapenvila mellan företaget och de fackligaorgansiationerna – en ”lättversion av framtidsplanen”.

Kapar i utbudet med stora sågen

Rapporterna om spanska bilmärket Seats nedläggning verkar också underbyggas av koncernens uttalanden. Trots att man inte nämner specifika varumärken eller modeller så lovar man att till år 2035 ha tajtat till modellutbudet till motsvarande hälften av dagens modeller och märken.

Genom att koncentrera produktionen till färre modeller, vilket ska ge högre volymer per modell, hoppas man på lägre kostnader och bättre stordriftsfördelar. Koncernen anpassar också successivt sina plattformar, elektronikarkitekturer, förarassistanssystem och mjukvara efter behoven på både den västra och östra hemisfären.

Ytterligare 50 000 jobb försvinner

ANNONS

Koncernen hoppas på en årlig försäljning på omkring nio miljoner fordon och har som mål att nå en rörelsemarginal på nio procent senast 2030. Det motsvarar ett rörelseresultat på omkring 350 miljarder kronor, samtidigt som koncernen planerar för cirka 420 miljarder kronor i kostnader och totalt 1 500 miljarder kronor i investeringar och forskning och utveckling under perioden 2027–2031.

För att nå målen krävs mer än att kapa i utbudet och hitta nya verksamheter för fabrikerna. Volkswagen bedömer att den globala personalstyrkan behöver minska med omkring 50 000 ytterligare tjänster, inklusive chefspositioner.

Sedan 2023 har drygt 20 000 tjänster redan försvunnit, enligt CNN, och de 50 000 tjänster man i våras berättade skulle försvinna till 2030 ligger fortfarande kvar i sparplanerna.

Läs även:

Mardrömskvartal för Polestar

Ny stor tysk konkurs i bilbranschen nära







