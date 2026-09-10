Affären klar: VW klipper banden till Bugatti

Under VW:s tak togs bland annat Veyron och Chiron fram, men de senaste åren har Bugattis ägarstruktur kastats om.

Rimac Group får full kontroll

2021 flyttades lyxmärket in i ett gemensamt bolag döpt till Bugatti Rimac, som bildades av Porsche och kroatiska Rimac. Rimac Group ägde 55 procent medan Porsche behöll 45 procent.

Men nu har den sista länken till Volkswagen försvunnit, skriver man i ett pressmeddelande. Porsche har sålt sitt innehav i både Bugatti Rimac och Rimac Group till ett konsortium lett av amerikanska HOF Capital. Affären godkändes under gårdagen, 9 september, och har nu slutförts, vilket innebär att Porsche lämnar Bugatti Rimac helt.

Rimac Group har därmed full kontroll över Bugatti Rimac. Men Bugatti och Rimac ska fortsätta att vara separata bilmärken, med Bugattis verksamhet kvar i Molsheim i Frankrike. Mate Rimac, grundare av Rimac, tar över som högsta chef för Bugatti Automobiles.

Marko Brkljačić, tidigare operativ chef för Rimac Technology, väntas ta plats i Bugatti Rimacs ledning som ny operativ chef och Hendrik Malinowski, som i dag är vd för Bugatti Automobiles, väntas bli märkets nya kommersiella chef.

Klirr i kassan för Porsche

För Porsche handlar försäljningen framför allt om att renodla verksamheten och fokusera på kärnverksamheten. Affären väntas ge omkring en miljard euro, motsvarande drygt 11 miljarder svenska kronor, till Porsche.

Med de senaste försäljningssiffrorna som facit – hittills i år en nedgång med 16 procent jämfört med 2025 – innebär försäljningen troligtvis ett välkommet tillskott till sportbilsmakarens kassa.

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Försäljningen rimmar även väl med koncernens planer för att få ekonomin på rätt köl: Utöver massavsked och några fabriker som hänger löst, ska man kapa i modell- och varumärkesportföljen med upp till 50 procent.

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