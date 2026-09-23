Svenska banker och fonder tog 21,6 miljarder i avgifter för att slarva bort dina pengar

Systemet bygger på ett förtroende

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Den som sätter pengar i en fond gör det för att slippa risken i enskilda aktier och för att lämna över ansvaret till någon som ska kunna det bättre. För det betalar spararen en avgift, varje år, oavsett utfall.

Sverige är en fondsparande nation. Sju av tio svenskar sparar i fonder, och fondförmögenheten passerade nyligen 10 200 miljarder kronor. Hela systemet vilar på förtroende. Spararen kan inte själv bedöma tusentals bolag och betalar därför en förvaltare för att göra det.

Under de senaste fem åren steg Stockholmsbörsens index 42,8 procent. Under samma tid minskade de 39 fonderna i värde med 49 113 000 000 kronor. Tillsammans förvaltar de 292 007 000 000 kronor och har 521 740 andelsägare bara hos Avanza.

För varje hundralapp som försvann ur fonderna tog fondbolagen 44 kronor i avgift. Ingen av dem tog paus i uttaget. Förvaltningsavgiften dras på kapitalet, inte på resultatet.

Här är de största värdeförstörarna

Swedbank Robur Ny Teknik är fonden flest svenskar äger på listan, med 73 557 andelsägare. Fonden förvaltar 14 794 000 000 kronor och har minskat i värde med 5 924 000 000 kronor på fem år. Under tiden har Swedbank Robur tagit ut 1 109 000 000 kronor i avgifter ur den.

Länsförsäkringar Fastighetsfond har 29 516 andelsägare och förvaltar 15 108 000 000 kronor. Fonden har tappat 9 514 000 000 kronor på fem år, 38,6 procent av kapitalet. Länsförsäkringar har tagit ut 1 365 000 000 kronor i avgifter under samma period.

TIN Ny Teknik har 40 642 andelsägare och har tappat 56,7 procent på fem år. Fonden förvaltar i dag 1 381 000 000 kronor. Värdeminskningen, 1 805 000 000 kronor, är större än allt som finns kvar. Fonden ligger back på ett år, tre år och fem år samtidigt, och tar 1,54 procent om året för det.

Handelsbanken Hållbar Energi har 62 382 andelsägare. Fonden har minskat med 1 254 000 000 kronor. Handelsbanken har tagit ut 1 190 000 000 kronor i avgifter. Avgiften är nästan exakt lika stor som förlusten.

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Frågan är enkel. Är det rimligt att ta 1,4 procent om året, år efter år, av sparare vars kapital samtidigt krymper med nio och en halv miljard kronor? En indexfond kostar 0,20 procent och följde börsen uppåt.

Tolv fonder där avgiften var hela förlusten

Det tydligaste beviset på att avgiften och inte marknaden är problemet finns i tolv av fonderna. Där steg innehaven i värde. Spararna gick ändå back, därför att avgiften var större än uppgången.

Morgan Stanley INVF US Growth förvaltar 25 196 000 000 kronor. Fonden har minskat med 478 000 000 kronor på fem år. Morgan Stanley har tagit ut 2 073 000 000 kronor i avgifter ur den. Schroder Emerging Europe har tappat 701 000 000 kronor, och Schroder har tagit ut 2 004 000 000 kronor.

Carnegie Indienfond har minskat med 20 000 000 kronor. Carnegie Fonder har tagit ut 210 000 000 kronor i avgifter, mer än tio gånger förlusten.

Avanza Småbolag by Skoglund, med 32 414 andelsägare, har tappat 27 000 000 kronor och tagit 48 000 000 kronor i avgift.

Övriga i gruppen är Allianz Europe Equity Growth, C WorldWide Sweden Small Cap, ODIN Sverige, D&G Småbolag, Humle Småbolagsfond, CB Save Earth Fund, Thematica Future Mobility och PLUS Småbolag Sverige Index.

I samtliga tolv hade spararna tjänat pengar med samma innehav och noll i avgift. Det förvaltaren tillförde var räkningen.

Så har vi räknat

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Beräkningen av fondbolagens avgiftsuttag bygger på en schablon. Vi har utgått från att varje fonds förvaltade kapital sett likadant ut under hela femårsperioden och lagt den årliga avgiften på det kapitalet, år för år, längs fondens redovisade värdeutveckling.

Så har det inte varit i verkligheten. Kapitalet i en fond förändras varje år när sparare sätter in och tar ut pengar, och det förvaltade kapitalet har därför varit olika stort olika år. Det betyder att beloppen i den här artikeln inte stämmer exakt för varje enskild fond. Det kommer att finnas invändningar på detaljnivå, och de är riktigt.

Men storheterna stämmer. De exakta uppgifterna finns i fondernas egna årsberättelser, utspridda över hundratals separata dokument, och finns inte samlade någonstans publikt.

Vi har inte gått in i varje fonds redovisning för sig utan enbart använt den publika statistik som finns tillgänglig i dag, från fondbolagen själva via Morningstar och från Fondbolagens förening.

Det är samma siffror fondbolagen använder när de säljer sina fonder.

I vilken annan bransch hade det här accepterats?

En mäklare som inte säljer huset får inget arvode. En byggfirma som byggt ett tak som läcker gör om jobbet på egen bekostnad. I fondbranschen tas avgiften ut varje år, på hela kapitalet, oavsett resultat och helt konsekvensbefriat.

Swedbank Robur tog 4 358 000 000 kronor för att förlora 10 475 000 000 kronor av sina sparares pengar, och rådgivaren som ringer från banken och tycker du ska placera i fonden X får betalt genom just de produkter som säljs in. Det är inte rådgivning. Det är försäljning,

Svenska storbanker tjänade tillsammans 180 miljarder kronor förra året. Nettomarginalen ligger mellan 40 och 50 procent. Ändå vill Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen, inte höra talas om övervinster. Foto: Dagens PS

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När vinsterna kritiseras svarar bankernas lobbyorganisation. Bankföreningens vd Hans Lindberg kallar kritiken en välspridd myt i en intervju med vår redaktion, samma år som storbankerna tjänade 180 miljarder kronor och drev en tyst utpressning mot politiker med hot om dyrare bolån.

Frågan går till Hans Lindberg: tycker Bankföreningen att det här är ett rimligt sätt att hantera och ta betalt av svenska sparare? Är det rimligt att ta 21 miljarder i avgifter när man misslyckats med att förvalta kundernas pengar?

Bedrägerier mot sparare är brott, och banker som vägrar ersätta bedrägerioffer fyller nyhetsflödet. Det som beskrivs här är lagligt, avtalat och godkänt, i samma storleksordning.

Skillnaden är att det ena är förbjudet och det andra är prissatt. Hela listan nedan är en varning

Hela listan

Sorterad efter femårsavkastning. Samtliga belopp i kronor.

# Fond 1 år 3 år 5 år Förvaltat kapital Värdeminskning 5 år Avgifter 5 år Avgift Ägare 1 TIN Ny Teknik A −25,6 % −23,4 % −56,7 % 1 381 000 000 kr 1 805 000 000 kr 167 000 000 kr 1,54 % 40 642 2 BNP Clean Energy Solutions C 10,8 % −1,3 % −42,9 % 8 768 000 000 kr 6 599 000 000 kr 1 160 000 000 kr 1,97 % 4 278 3 Länsförsäkringar Fastighetsfond A −8,1 % 9,1 % −38,6 % 15 108 000 000 kr 9 514 000 000 kr 1 365 000 000 kr 1,40 % 29 516 4 Carnegie Fastighetsfond Norden A −8,9 % 7,5 % −36,4 % 2 754 000 000 kr 1 575 000 000 kr 282 000 000 kr 1,62 % 2 141 5 IKC Fastighetsfond A −6,2 % 13,2 % −34,2 % 784 000 000 kr 408 000 000 kr 49 000 000 kr 1,00 % 4 888 6 Swedbank Robur Ny Teknik A 16,7 % 33,5 % −28,6 % 14 794 000 000 kr 5 924 000 000 kr 1 109 000 000 kr 1,26 % 73 557 7 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 8,5 % 31,5 % −21,7 % 14 989 000 000 kr 4 143 000 000 kr 1 282 000 000 kr 1,51 % 3 735 8 Proethos Fond 11,8 % −5,0 % −20,8 % 266 000 000 kr 70 000 000 kr 13 000 000 kr 0,85 % 13 465 9 PriorNilsson Realinvest A 1,2 % 10,9 % −19,5 % 756 000 000 kr 183 000 000 kr 68 000 000 kr 1,61 % 2 388 10 MS INVF Europe Opportunity A −8,3 % 4,1 % −19,0 % 7 172 000 000 kr 1 678 000 000 kr 691 000 000 kr 1,73 % 6 211 11 AMF Aktiefond Småbolag 2,2 % 28,3 % −17,7 % 13 230 000 000 kr 2 843 000 000 kr 292 000 000 kr 0,40 % 57 379 12 Pareto Småbolagsfond A −1,1 % 34,0 % −17,6 % 2 394 000 000 kr 510 000 000 kr 205 000 000 kr 1,55 % 15 480 13 Carnegie Small & Micro Cap 6,3 % 12,8 % −16,6 % 660 000 000 kr 131 000 000 kr 59 000 000 kr 1,63 % 3 028 14 PLUS Mikrobolag Sverige Index 11,3 % 21,0 % −15,6 % 433 000 000 kr 80 000 000 kr 9 000 000 kr 0,40 % 12 521 15 Captor Iris Bond A −2,9 % 11,7 % −14,1 % 2 891 000 000 kr 474 000 000 kr 78 000 000 kr 0,50 % 14 711 16 Spiltan Småbolagsfond −2,5 % 37,1 % −11,3 % 4 376 000 000 kr 560 000 000 kr 351 000 000 kr 1,51 % 25 073 17 Danske Invest Sverige Småbolag SA 2,9 % 37,9 % −10,6 % 4 813 000 000 kr 570 000 000 kr 387 000 000 kr 1,52 % 2 190 18 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 4,3 % 38,7 % −9,2 % 29 997 000 000 kr 3 049 000 000 kr 1 969 000 000 kr 1,25 % 5 729 19 Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A −0,1 % 24,2 % −8,0 % 9 232 000 000 kr 800 000 000 kr 770 000 000 kr 1,60 % 3 685 20 Allianz Europe Equity Growth A 4,6 % 5,4 % −7,9 % 16 121 000 000 kr 1 381 000 000 kr 1 554 000 000 kr 1,85 % 4 391 21 Handelsbanken Hållbar Energi A1 24,4 % 10,0 % −7,6 % 15 140 000 000 kr 1 254 000 000 kr 1 190 000 000 kr 1,51 % 62 382 22 Swedbank Robur Fastighet A −0,6 % 8,9 % −7,3 % 10 450 000 000 kr 821 000 000 kr 678 000 000 kr 1,25 % 4 080 23 Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A 10,5 % 36,6 % −6,8 % 9 298 000 000 kr 681 000 000 kr 602 000 000 kr 1,25 % 3 280 24 D&G Småbolag −2,4 % 30,5 % −6,8 % 6 517 000 000 kr 472 000 000 kr 476 000 000 kr 1,41 % 11 180 25 Nordea Obligationsfond icke-utd −0,7 % 8,7 % −6,5 % 3 836 000 000 kr 265 000 000 kr 125 000 000 kr 0,63 % 8 102 26 Humle Småbolagsfond A 2,8 % 38,2 % −6,2 % 4 706 000 000 kr 309 000 000 kr 369 000 000 kr 1,52 % 3 397 27 Storebrand Sverige Småbolag Plus A 5,1 % 31,3 % −5,9 % 3 240 000 000 kr 204 000 000 kr 85 000 000 kr 0,51 % 2 453 28 SEB Corporate Bond Fund SEK C −2,5 % 10,6 % −5,7 % 13 108 000 000 kr 790 000 000 kr 526 000 000 kr 0,78 % 2 026 29 CB Save Earth Fund RC −6,4 % −3,6 % −4,1 % 1 446 000 000 kr 62 000 000 kr 119 000 000 kr 1,61 % 7 699 30 Carnegie Obligationsfond A −0,3 % 8,9 % −4,0 % 1 171 000 000 kr 49 000 000 kr 30 000 000 kr 0,50 % 3 136 31 Thematica Future Mobility SEK 48,9 % 6,7 % −3,9 % 323 000 000 kr 13 000 000 kr 44 000 000 kr 2,66 % 7 219 32 Schroder ISF Emerging Europe A 41,7 % 113,9 % −3,2 % 20 975 000 000 kr 701 000 000 kr 2 004 000 000 kr 1,88 % 3 042 33 Avanza Småbolag by Skoglund 6,1 % 32,3 % −3,2 % 819 000 000 kr 27 000 000 kr 48 000 000 kr 1,15 % 32 414 34 ODIN Sverige C 7,7 % 40,0 % −3,0 % 8 851 000 000 kr 272 000 000 kr 539 000 000 kr 1,20 % 2 150 35 AMF Räntefond Mix −0,5 % 7,9 % −2,8 % 5 826 000 000 kr 170 000 000 kr 30 000 000 kr 0,10 % 6 113 36 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 4,5 % 42,4 % −2,8 % 7 043 000 000 kr 204 000 000 kr 593 000 000 kr 1,66 % 2 994 37 MS INVF US Growth A −6,7 % 82,1 % −1,9 % 25 196 000 000 kr 478 000 000 kr 2 073 000 000 kr 1,63 % 5 288 38 PLUS Småbolag Sverige Index 5,3 % 34,1 % −1,7 % 1 251 000 000 kr 22 000 000 kr 25 000 000 kr 0,40 % 25 011 39 Carnegie Indienfond A −5,2 % −13,4 % −1,0 % 1 892 000 000 kr 20 000 000 kr 210 000 000 kr 2,21 % 4 766 Summa 292 007 000 000 kr 49 113 000 000 kr 21 625 000 000 kr 521 740

Så mycket tog varje fondbolag i avgifter

Fondbolag Fonder på listan Förvaltat kapital Värdeminskning 5 år Avgifter 5 år Swedbank Robur Ny Teknik, Småbolagsfond Sverige, Fastighet, Småbolagsfond Norden 64 540 000 000 kr 10 475 000 000 kr 4 358 000 000 kr Morgan Stanley MS INVF Europe Opportunity, MS INVF US Growth 32 368 000 000 kr 2 156 000 000 kr 2 763 000 000 kr Handelsbanken Svenska Småbolag, Hållbar Energi 30 129 000 000 kr 5 397 000 000 kr 2 472 000 000 kr Länsförsäkringar Fastighetsfond, Småbolag Sverige Vision 24 340 000 000 kr 10 314 000 000 kr 2 135 000 000 kr Schroder ISF Emerging Europe 20 975 000 000 kr 701 000 000 kr 2 004 000 000 kr Allianz Europe Equity Growth 16 121 000 000 kr 1 381 000 000 kr 1 554 000 000 kr BNP Paribas Clean Energy Solutions 8 768 000 000 kr 6 599 000 000 kr 1 160 000 000 kr Carnegie Fonder Fastighetsfond Norden, Small & Micro Cap, D&G Småbolag, Obligationsfond, Indienfond 12 995 000 000 kr 2 248 000 000 kr 1 057 000 000 kr C WorldWide Sweden Small Cap 7 043 000 000 kr 204 000 000 kr 593 000 000 kr ODIN ODIN Sverige 8 851 000 000 kr 272 000 000 kr 539 000 000 kr SEB Corporate Bond Fund SEK 13 108 000 000 kr 790 000 000 kr 526 000 000 kr Danske Invest Sverige Småbolag 4 813 000 000 kr 570 000 000 kr 387 000 000 kr Humle Fonder Småbolagsfond 4 706 000 000 kr 309 000 000 kr 369 000 000 kr Spiltan Fonder Småbolagsfond 4 376 000 000 kr 560 000 000 kr 351 000 000 kr AMF Aktiefond Småbolag, Räntefond Mix 19 056 000 000 kr 3 013 000 000 kr 322 000 000 kr Pareto Småbolagsfond 2 394 000 000 kr 510 000 000 kr 205 000 000 kr TIN Fonder TIN Ny Teknik 1 381 000 000 kr 1 805 000 000 kr 167 000 000 kr Nordea Obligationsfond 3 836 000 000 kr 265 000 000 kr 125 000 000 kr CB Fonder Save Earth Fund 1 446 000 000 kr 62 000 000 kr 119 000 000 kr Storebrand Sverige Småbolag Plus 3 240 000 000 kr 204 000 000 kr 85 000 000 kr Captor Iris Bond 2 891 000 000 kr 474 000 000 kr 78 000 000 kr PriorNilsson Realinvest 756 000 000 kr 183 000 000 kr 68 000 000 kr IKC Fastighetsfond 784 000 000 kr 408 000 000 kr 49 000 000 kr Avanza Småbolag by Skoglund 819 000 000 kr 27 000 000 kr 48 000 000 kr Thematica Future Mobility 323 000 000 kr 13 000 000 kr 44 000 000 kr PLUS Fonder Mikrobolag Sverige Index, Småbolag Sverige Index 1 684 000 000 kr 102 000 000 kr 35 000 000 kr Proethos Proethos Fond 266 000 000 kr 70 000 000 kr 13 000 000 kr

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Avkastning och avgifter avser fondernas egen redovisning per den 22 september 2026, hämtade via Morningstar, efter avgifter och i svenska kronor. Urvalet är fonder som minskat i värde på fem år och har minst 2 000 andelsägare hos Avanza. Belopp avrundade till närmaste miljon kronor. Antalet andelsägare avser Avanzas kunder, vilket innebär att fondernas totala spridning bland svenska sparare är större. Börsens utveckling avser SIX Portfolio Return Index enligt Fondbolagens förening.

