Dagens PS
Dagensps.se
Aktier

Svenska banker och fonder tog 21,6 miljarder i avgifter för att slarva bort dina pengar

Banker och fonder som tar betalt när de misslyckas
De största värdeförstörarna för svenska fondsparare är inte helt oväntat flera av storbankerna. De försvaras av sin egen bankförening som förklarar att det "är en skröna" att bankerna tjänar för mycket pengar. Så därför granskar vi nu hur mycket bankernas fonder tar betalt när de kapitalt har misslyckas. Håll i dig, för det här är ingen rolig läsning. Foto: Montage/TT

Swedbank Robur tog 4 358 000 000 kronor i avgifter ur fyra fonder som förlorade 10 475 000 000 kronor av spararnas pengar på fem år. Hur är det möjligt?

Här är listan över 39 fonder som krympte medan börsen steg 43 procent, och över fondbolagen som tog 21 625 000 000 kronor i ersättning trots att de misslyckats med att vårda spararnas pengar.

Ja, du läste rätt. De tog 21 miljarder kronor i betalning trots att de gjort ett uruselt jobb.

Bankerna som tog betalt för att förlora

Handelsbanken tog 2 472 000 000 kronor i förvaltningsavgifter ur två fonder som förlorade 5 397 000 000 kronor.

Länsförsäkringar tog 2 135 000 000 kronor i betalning för två fonder som förlorade 10 314 000 000 kronor.

Carnegie Fonder, med flest fonder på listan, tog 1 057 000 000 kronor ur fem fonder som förlorade 2 248 000 000 kronor.

SEB tog 526 000 000 kronor ur en fond som förlorade 790 000 000 kronor.

Det är inte nischaktörer. Det är de bolag som svenska sparare har gett förtroendet att förvalta tjänstepensioner, barnsparanden och månadssparanden.

Har du pengar i någon av fonderna på listan har du betalat för en tjänst som inte levererats.

Systemet bygger på ett förtroende

Den som sätter pengar i en fond gör det för att slippa risken i enskilda aktier och för att lämna över ansvaret till någon som ska kunna det bättre. För det betalar spararen en avgift, varje år, oavsett utfall.

Sverige är en fondsparande nation. Sju av tio svenskar sparar i fonder, och fondförmögenheten passerade nyligen 10 200 miljarder kronor. Hela systemet vilar på förtroende. Spararen kan inte själv bedöma tusentals bolag och betalar därför en förvaltare för att göra det.

Under de senaste fem åren steg Stockholmsbörsens index 42,8 procent. Under samma tid minskade de 39 fonderna i värde med 49 113 000 000 kronor. Tillsammans förvaltar de 292 007 000 000 kronor och har 521 740 andelsägare bara hos Avanza.

För varje hundralapp som försvann ur fonderna tog fondbolagen 44 kronor i avgift. Ingen av dem tog paus i uttaget. Förvaltningsavgiften dras på kapitalet, inte på resultatet.

Här är de största värdeförstörarna

Swedbank Robur Ny Teknik är fonden flest svenskar äger på listan, med 73 557 andelsägare. Fonden förvaltar 14 794 000 000 kronor och har minskat i värde med 5 924 000 000 kronor på fem år. Under tiden har Swedbank Robur tagit ut 1 109 000 000 kronor i avgifter ur den.

Länsförsäkringar Fastighetsfond har 29 516 andelsägare och förvaltar 15 108 000 000 kronor. Fonden har tappat 9 514 000 000 kronor på fem år, 38,6 procent av kapitalet. Länsförsäkringar har tagit ut 1 365 000 000 kronor i avgifter under samma period.

TIN Ny Teknik har 40 642 andelsägare och har tappat 56,7 procent på fem år. Fonden förvaltar i dag 1 381 000 000 kronor. Värdeminskningen, 1 805 000 000 kronor, är större än allt som finns kvar. Fonden ligger back på ett år, tre år och fem år samtidigt, och tar 1,54 procent om året för det.

Handelsbanken Hållbar Energi har 62 382 andelsägare. Fonden har minskat med 1 254 000 000 kronor. Handelsbanken har tagit ut 1 190 000 000 kronor i avgifter. Avgiften är nästan exakt lika stor som förlusten.

Frågan är enkel. Är det rimligt att ta 1,4 procent om året, år efter år, av sparare vars kapital samtidigt krymper med nio och en halv miljard kronor? En indexfond kostar 0,20 procent och följde börsen uppåt.

Tolv fonder där avgiften var hela förlusten

Det tydligaste beviset på att avgiften och inte marknaden är problemet finns i tolv av fonderna. Där steg innehaven i värde. Spararna gick ändå back, därför att avgiften var större än uppgången.

Morgan Stanley INVF US Growth förvaltar 25 196 000 000 kronor. Fonden har minskat med 478 000 000 kronor på fem år. Morgan Stanley har tagit ut 2 073 000 000 kronor i avgifter ur den. Schroder Emerging Europe har tappat 701 000 000 kronor, och Schroder har tagit ut 2 004 000 000 kronor.

Carnegie Indienfond har minskat med 20 000 000 kronor. Carnegie Fonder har tagit ut 210 000 000 kronor i avgifter, mer än tio gånger förlusten.

Avanza Småbolag by Skoglund, med 32 414 andelsägare, har tappat 27 000 000 kronor och tagit 48 000 000 kronor i avgift.

Övriga i gruppen är Allianz Europe Equity Growth, C WorldWide Sweden Small Cap, ODIN Sverige, D&G Småbolag, Humle Småbolagsfond, CB Save Earth Fund, Thematica Future Mobility och PLUS Småbolag Sverige Index.

I samtliga tolv hade spararna tjänat pengar med samma innehav och noll i avgift. Det förvaltaren tillförde var räkningen.

Så har vi räknat

Beräkningen av fondbolagens avgiftsuttag bygger på en schablon. Vi har utgått från att varje fonds förvaltade kapital sett likadant ut under hela femårsperioden och lagt den årliga avgiften på det kapitalet, år för år, längs fondens redovisade värdeutveckling.

Så har det inte varit i verkligheten. Kapitalet i en fond förändras varje år när sparare sätter in och tar ut pengar, och det förvaltade kapitalet har därför varit olika stort olika år. Det betyder att beloppen i den här artikeln inte stämmer exakt för varje enskild fond. Det kommer att finnas invändningar på detaljnivå, och de är riktigt.

Men storheterna stämmer. De exakta uppgifterna finns i fondernas egna årsberättelser, utspridda över hundratals separata dokument, och finns inte samlade någonstans publikt.

Vi har inte gått in i varje fonds redovisning för sig utan enbart använt den publika statistik som finns tillgänglig i dag, från fondbolagen själva via Morningstar och från Fondbolagens förening.

Det är samma siffror fondbolagen använder när de säljer sina fonder.

I vilken annan bransch hade det här accepterats?

En mäklare som inte säljer huset får inget arvode. En byggfirma som byggt ett tak som läcker gör om jobbet på egen bekostnad. I fondbranschen tas avgiften ut varje år, på hela kapitalet, oavsett resultat och helt konsekvensbefriat.

Swedbank Robur tog 4 358 000 000 kronor för att förlora 10 475 000 000 kronor av sina sparares pengar, och rådgivaren som ringer från banken och tycker du ska placera i fonden X får betalt genom just de produkter som säljs in. Det är inte rådgivning. Det är försäljning,

Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen, inte höra talas om övervinster hos storbankerna
Svenska storbanker tjänade tillsammans 180 miljarder kronor förra året. Nettomarginalen ligger mellan 40 och 50 procent. Ändå vill Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen, inte höra talas om övervinster. Foto: Dagens PS

När vinsterna kritiseras svarar bankernas lobbyorganisation. Bankföreningens vd Hans Lindberg kallar kritiken en välspridd myt i en intervju med vår redaktion, samma år som storbankerna tjänade 180 miljarder kronor och drev en tyst utpressning mot politiker med hot om dyrare bolån.

Frågan går till Hans Lindberg: tycker Bankföreningen att det här är ett rimligt sätt att hantera och ta betalt av svenska sparare? Är det rimligt att ta 21 miljarder i avgifter när man misslyckats med att förvalta kundernas pengar?

Bedrägerier mot sparare är brott, och banker som vägrar ersätta bedrägerioffer fyller nyhetsflödet. Det som beskrivs här är lagligt, avtalat och godkänt, i samma storleksordning.

Skillnaden är att det ena är förbjudet och det andra är prissatt. Hela listan nedan är en varning

Hela listan

Sorterad efter femårsavkastning. Samtliga belopp i kronor.

#Fond1 år3 år5 årFörvaltat kapitalVärdeminskning 5 årAvgifter 5 årAvgiftÄgare
1TIN Ny Teknik A−25,6 %−23,4 %−56,7 %1 381 000 000 kr1 805 000 000 kr167 000 000 kr1,54 %40 642
2BNP Clean Energy Solutions C10,8 %−1,3 %−42,9 %8 768 000 000 kr6 599 000 000 kr1 160 000 000 kr1,97 %4 278
3Länsförsäkringar Fastighetsfond A−8,1 %9,1 %−38,6 %15 108 000 000 kr9 514 000 000 kr1 365 000 000 kr1,40 %29 516
4Carnegie Fastighetsfond Norden A−8,9 %7,5 %−36,4 %2 754 000 000 kr1 575 000 000 kr282 000 000 kr1,62 %2 141
5IKC Fastighetsfond A−6,2 %13,2 %−34,2 %784 000 000 kr408 000 000 kr49 000 000 kr1,00 %4 888
6Swedbank Robur Ny Teknik A16,7 %33,5 %−28,6 %14 794 000 000 kr5 924 000 000 kr1 109 000 000 kr1,26 %73 557
7Handelsbanken Svenska Småbolag A18,5 %31,5 %−21,7 %14 989 000 000 kr4 143 000 000 kr1 282 000 000 kr1,51 %3 735
8Proethos Fond11,8 %−5,0 %−20,8 %266 000 000 kr70 000 000 kr13 000 000 kr0,85 %13 465
9PriorNilsson Realinvest A1,2 %10,9 %−19,5 %756 000 000 kr183 000 000 kr68 000 000 kr1,61 %2 388
10MS INVF Europe Opportunity A−8,3 %4,1 %−19,0 %7 172 000 000 kr1 678 000 000 kr691 000 000 kr1,73 %6 211
11AMF Aktiefond Småbolag2,2 %28,3 %−17,7 %13 230 000 000 kr2 843 000 000 kr292 000 000 kr0,40 %57 379
12Pareto Småbolagsfond A−1,1 %34,0 %−17,6 %2 394 000 000 kr510 000 000 kr205 000 000 kr1,55 %15 480
13Carnegie Small & Micro Cap6,3 %12,8 %−16,6 %660 000 000 kr131 000 000 kr59 000 000 kr1,63 %3 028
14PLUS Mikrobolag Sverige Index11,3 %21,0 %−15,6 %433 000 000 kr80 000 000 kr9 000 000 kr0,40 %12 521
15Captor Iris Bond A−2,9 %11,7 %−14,1 %2 891 000 000 kr474 000 000 kr78 000 000 kr0,50 %14 711
16Spiltan Småbolagsfond−2,5 %37,1 %−11,3 %4 376 000 000 kr560 000 000 kr351 000 000 kr1,51 %25 073
17Danske Invest Sverige Småbolag SA2,9 %37,9 %−10,6 %4 813 000 000 kr570 000 000 kr387 000 000 kr1,52 %2 190
18Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A4,3 %38,7 %−9,2 %29 997 000 000 kr3 049 000 000 kr1 969 000 000 kr1,25 %5 729
19Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A−0,1 %24,2 %−8,0 %9 232 000 000 kr800 000 000 kr770 000 000 kr1,60 %3 685
20Allianz Europe Equity Growth A4,6 %5,4 %−7,9 %16 121 000 000 kr1 381 000 000 kr1 554 000 000 kr1,85 %4 391
21Handelsbanken Hållbar Energi A124,4 %10,0 %−7,6 %15 140 000 000 kr1 254 000 000 kr1 190 000 000 kr1,51 %62 382
22Swedbank Robur Fastighet A−0,6 %8,9 %−7,3 %10 450 000 000 kr821 000 000 kr678 000 000 kr1,25 %4 080
23Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A10,5 %36,6 %−6,8 %9 298 000 000 kr681 000 000 kr602 000 000 kr1,25 %3 280
24D&G Småbolag−2,4 %30,5 %−6,8 %6 517 000 000 kr472 000 000 kr476 000 000 kr1,41 %11 180
25Nordea Obligationsfond icke-utd−0,7 %8,7 %−6,5 %3 836 000 000 kr265 000 000 kr125 000 000 kr0,63 %8 102
26Humle Småbolagsfond A2,8 %38,2 %−6,2 %4 706 000 000 kr309 000 000 kr369 000 000 kr1,52 %3 397
27Storebrand Sverige Småbolag Plus A5,1 %31,3 %−5,9 %3 240 000 000 kr204 000 000 kr85 000 000 kr0,51 %2 453
28SEB Corporate Bond Fund SEK C−2,5 %10,6 %−5,7 %13 108 000 000 kr790 000 000 kr526 000 000 kr0,78 %2 026
29CB Save Earth Fund RC−6,4 %−3,6 %−4,1 %1 446 000 000 kr62 000 000 kr119 000 000 kr1,61 %7 699
30Carnegie Obligationsfond A−0,3 %8,9 %−4,0 %1 171 000 000 kr49 000 000 kr30 000 000 kr0,50 %3 136
31Thematica Future Mobility SEK48,9 %6,7 %−3,9 %323 000 000 kr13 000 000 kr44 000 000 kr2,66 %7 219
32Schroder ISF Emerging Europe A41,7 %113,9 %−3,2 %20 975 000 000 kr701 000 000 kr2 004 000 000 kr1,88 %3 042
33Avanza Småbolag by Skoglund6,1 %32,3 %−3,2 %819 000 000 kr27 000 000 kr48 000 000 kr1,15 %32 414
34ODIN Sverige C7,7 %40,0 %−3,0 %8 851 000 000 kr272 000 000 kr539 000 000 kr1,20 %2 150
35AMF Räntefond Mix−0,5 %7,9 %−2,8 %5 826 000 000 kr170 000 000 kr30 000 000 kr0,10 %6 113
36C WorldWide Sweden Small Cap 1A4,5 %42,4 %−2,8 %7 043 000 000 kr204 000 000 kr593 000 000 kr1,66 %2 994
37MS INVF US Growth A−6,7 %82,1 %−1,9 %25 196 000 000 kr478 000 000 kr2 073 000 000 kr1,63 %5 288
38PLUS Småbolag Sverige Index5,3 %34,1 %−1,7 %1 251 000 000 kr22 000 000 kr25 000 000 kr0,40 %25 011
39Carnegie Indienfond A−5,2 %−13,4 %−1,0 %1 892 000 000 kr20 000 000 kr210 000 000 kr2,21 %4 766
Summa292 007 000 000 kr49 113 000 000 kr21 625 000 000 kr521 740

Så mycket tog varje fondbolag i avgifter

FondbolagFonder på listanFörvaltat kapitalVärdeminskning 5 årAvgifter 5 år
Swedbank RoburNy Teknik, Småbolagsfond Sverige, Fastighet, Småbolagsfond Norden64 540 000 000 kr10 475 000 000 kr4 358 000 000 kr
Morgan StanleyMS INVF Europe Opportunity, MS INVF US Growth32 368 000 000 kr2 156 000 000 kr2 763 000 000 kr
HandelsbankenSvenska Småbolag, Hållbar Energi30 129 000 000 kr5 397 000 000 kr2 472 000 000 kr
LänsförsäkringarFastighetsfond, Småbolag Sverige Vision24 340 000 000 kr10 314 000 000 kr2 135 000 000 kr
SchroderISF Emerging Europe20 975 000 000 kr701 000 000 kr2 004 000 000 kr
AllianzEurope Equity Growth16 121 000 000 kr1 381 000 000 kr1 554 000 000 kr
BNP ParibasClean Energy Solutions8 768 000 000 kr6 599 000 000 kr1 160 000 000 kr
Carnegie FonderFastighetsfond Norden, Small & Micro Cap, D&G Småbolag, Obligationsfond, Indienfond12 995 000 000 kr2 248 000 000 kr1 057 000 000 kr
C WorldWideSweden Small Cap7 043 000 000 kr204 000 000 kr593 000 000 kr
ODINODIN Sverige8 851 000 000 kr272 000 000 kr539 000 000 kr
SEBCorporate Bond Fund SEK13 108 000 000 kr790 000 000 kr526 000 000 kr
Danske InvestSverige Småbolag4 813 000 000 kr570 000 000 kr387 000 000 kr
Humle FonderSmåbolagsfond4 706 000 000 kr309 000 000 kr369 000 000 kr
Spiltan FonderSmåbolagsfond4 376 000 000 kr560 000 000 kr351 000 000 kr
AMFAktiefond Småbolag, Räntefond Mix19 056 000 000 kr3 013 000 000 kr322 000 000 kr
ParetoSmåbolagsfond2 394 000 000 kr510 000 000 kr205 000 000 kr
TIN FonderTIN Ny Teknik1 381 000 000 kr1 805 000 000 kr167 000 000 kr
NordeaObligationsfond3 836 000 000 kr265 000 000 kr125 000 000 kr
CB FonderSave Earth Fund1 446 000 000 kr62 000 000 kr119 000 000 kr
StorebrandSverige Småbolag Plus3 240 000 000 kr204 000 000 kr85 000 000 kr
CaptorIris Bond2 891 000 000 kr474 000 000 kr78 000 000 kr
PriorNilssonRealinvest756 000 000 kr183 000 000 kr68 000 000 kr
IKCFastighetsfond784 000 000 kr408 000 000 kr49 000 000 kr
AvanzaSmåbolag by Skoglund819 000 000 kr27 000 000 kr48 000 000 kr
ThematicaFuture Mobility323 000 000 kr13 000 000 kr44 000 000 kr
PLUS FonderMikrobolag Sverige Index, Småbolag Sverige Index1 684 000 000 kr102 000 000 kr35 000 000 kr
ProethosProethos Fond266 000 000 kr70 000 000 kr13 000 000 kr

Avkastning och avgifter avser fondernas egen redovisning per den 22 september 2026, hämtade via Morningstar, efter avgifter och i svenska kronor. Urvalet är fonder som minskat i värde på fem år och har minst 2 000 andelsägare hos Avanza. Belopp avrundade till närmaste miljon kronor. Antalet andelsägare avser Avanzas kunder, vilket innebär att fondernas totala spridning bland svenska sparare är större. Börsens utveckling avser SIX Portfolio Return Index enligt Fondbolagens förening.

Mest lästa i kategorin

Allra

"Nyckelvittne" slår tillbaka mot dömda Allra-toppens anklagelse om jäv

23 sep. 2026