Biltillverkarens megasatsning: Ska ta in 400 000 robotar

Trots en trend-boom gällande humanoida robotar är det inte uteslutande sådana modeller som Toyota ska ta in i tillverkningen. Siffran omfattar både traditionella industrirobotar och nya typer av robotar, däribland humanoida maskiner.

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Kostnaden: 65 miljarder kronor per år

Toyota uppskattar att moderniseringen kan kräva investeringar på omkring 1 000 miljarder yen per år från 2028. Med dagens växelkurs motsvarar det ungefär 65 miljarder svenska kronor. Hur länge satsningen kan väntas pågå har man dock inte gått ut med.

Bakgrunden är bland annat en åldrande produktionsapparat och brist på arbetskraft. Genom att automatisera fler moment hoppas Toyota kunna effektivisera tillverkningen och samtidigt bygga om fabrikerna för framtidens produktion.

Trots att antalet inplanerade robotar stämmer skrämmande väl överens med antalet anställda handlar det inte om att ersätta människor i fabrikerna.

Toyota har länge arbetat efter principen att kombinera automatisering med mänsklig erfarenhet. Tanken är bland annat att robotar ska ta hand om repetitiva eller fysiskt krävande arbetsuppgifter, medan människor fortsätter med uppgifter där erfarenhet och bedömningar behövs.

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