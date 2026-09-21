Japanska Toyota spår moderniseringsbehov i närtid – ett gigantiskt steg i att framtidssäkra sin fordonstillverkning är att från och med 2028 automatisera stora delar av fabrikerna med hjälp av nya robotar.
Biltillverkarens megasatsning: Ska ta in 400 000 robotar
Det är en av de största automationssatsningarna som hittills har presenterats inom bilindustrin, skriver Motor 1. Toyota ska ha diskuterat planerna med investerare och uppskattar att omkring 400 000 robotar skulle behövas inom den egna produktionen, koncernbolag och hos större underleverantörer. Enligt siffror från i våras ska Toyotas hela (mänskliga) arbetsstyrka uppgå till cirka 390 000 personer.
Trots en trend-boom gällande humanoida robotar är det inte uteslutande sådana modeller som Toyota ska ta in i tillverkningen. Siffran omfattar både traditionella industrirobotar och nya typer av robotar, däribland humanoida maskiner.
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Kostnaden: 65 miljarder kronor per år
Toyota uppskattar att moderniseringen kan kräva investeringar på omkring 1 000 miljarder yen per år från 2028. Med dagens växelkurs motsvarar det ungefär 65 miljarder svenska kronor. Hur länge satsningen kan väntas pågå har man dock inte gått ut med.
Bakgrunden är bland annat en åldrande produktionsapparat och brist på arbetskraft. Genom att automatisera fler moment hoppas Toyota kunna effektivisera tillverkningen och samtidigt bygga om fabrikerna för framtidens produktion.
Trots att antalet inplanerade robotar stämmer skrämmande väl överens med antalet anställda handlar det inte om att ersätta människor i fabrikerna.
Toyota har länge arbetat efter principen att kombinera automatisering med mänsklig erfarenhet. Tanken är bland annat att robotar ska ta hand om repetitiva eller fysiskt krävande arbetsuppgifter, medan människor fortsätter med uppgifter där erfarenhet och bedömningar behövs.
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Gigantiska satsningar på robottekniken
Toyota är långt ifrån ensamt om att vilja få in fler robotar i bilfabrikerna. Hyundai har exempelvis sagt att koncernen planerar att börja använda humanoida robotar vid sin fabrik i Georgia i USA från 2028.
Även andra branscher ser i allt större utsträckning robotarna som svaret på arbetskraftsekvationen.
Enligt Forbes står den amerikanska energisektorn inför en kris: Till år 2030 saknas 500 000 arbetare, ironiskt nog är det en följd av den ökade elförbrukningen från AI-utbyggnaden. För att förhindra att elnätet helt kollapsar sneglar branschen nu på robotarna.
Tanken är att de ska ta över farliga och tidskrävande uppgifter som underhåll av elledningar, inspektioner av kraftanläggningar samt materialhantering. Eftersom det tar tid att utbilda mänsklig personal ses robotiseringen som ett nödvändigt steg för att möta energibehovet.
Och nya uträkningar från Dagens PS pekar på att det faktiskt kan löna sig också i Sverige att ta in robotiserad arbetskraft till enklare arbeten i fabrikerna.