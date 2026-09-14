Volvo gjorde slut: Dödsstöten för 400-åriga smedjan

Förra veckan kunde vi även rapportera om att världens äldsta BMW-försäljare går in i rekonstruktion på grund av att ekonomin inte längre går ihop.

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Också i Sverige känns marknaden av. Polestar rapporterar bottensiffror och konkurserna bland både verkstäder och bilhandlare ökar – nyligen konkretiserades lägesbilden av en utveckling som väntas bli döden för ett anrikt svenskt metallbolag som varit verksamt i 400 år.

Storvarsel innan semestern

Första smideshammaren byggdes där 1620 och sedan dess har bruket varit en självklar del i ortens och invånarnas själ. De senaste åren har man samarbetat tätt med en svensk jätte.

På Forgex i Surahammar har man producerat kugghjul för Volvos fabrik i Köping. Enligt Dagens Arbete har det uppdraget stått för omkring 80 procent av tillverkarens omsättning, så när man fick veta att man tappat kunden blev det mer eller mindre totalstopp i produktionen.

Strax innan semestern kom beskedet att nästan alla anställda varslas – och i början av förra veckan ska större delen av arbetsstyrkan blivit arbetsbefriade. Av de 69 anställda jobbar endast 3 tjänstemän kvar, och ”nere på golvet” jobbar 14 personer kvar under uppsägningstiden.

”Skapligt förnedrande”

Beskeden om både varsel och arbetsbefrielse ska ha kommit som en chock för de anställda. Tidningen, som varit på plats och pratat med arbetarna, citerar fackets representant: ”Det är ta mig fan skapligt förnedrande för folk att komma hit och höra ’du är arbetsbefriad, du är inte önskvärd här”.

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Flera av de anställda har vigt stora delar av sitt liv till fabriken. Smeden Michael Sorsa har arbetat på bruket sedan 1984, innan dess jobbade hans pappa där. Nu menar han att nedläggningen kommer att påverka mer än bara de anställda.

”Det kommer säkert att kännas mycket för orten också. Gemenskapen, och allt vad det innebär.”

Enligt vd:n Per Axelsson ska den kvarvarande verksamheten centraliseras till i Arvika. Där ser kundbasen annorlunda ut och fabriken har därför inte drabbats lika hårt av kundtappet.

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