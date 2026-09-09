Volvo Cars huvudvärk: Nedåt på två viktiga marknader

Under de tre månaderna till och med augusti sålde den svenska biltillverkaren 148 239 bilar globalt, en nedgång på 7,4 procent jämfört med samma period i fjol. Enligt Wall Street Journal är det framför allt utvecklingen i Kina och USA som tynger.

Svagt makroläge och tullar

I Kina pressas Volvo av hårdare konkurrens och ett svagt makroläge. Kina är ett av bolagets viktigaste marknader, och dessutom hemmaplan för majoritetsägaren Zhejiang Geely Holding Group.

Problemet i USA är tullarna.

Trumpadministrationens handelspolitik har gjort europeisktillverkade bilar betydligt dyrare att importera till USA. Volvo har tidigare fått anpassa sin produktion och strategi till de nya tullvillkoren. Bolagets kinesiska ägarbild har också hamnat under amerikansk granskning.