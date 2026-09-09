Volvo Cars försäljning fortsätter nedåt och nu viker två av bolagets viktigaste marknader, Kina och USA, ned samtidigt.
Volvo Cars huvudvärk: Nedåt på två viktiga marknader
Som Dagens PS tidigare rapporterat om ska Volvo Cars stänga ned sitt kontor i Stockholm nästa år.
Men det är knappast bara i Sverige som företaget har det kämpigt.
Under de tre månaderna till och med augusti sålde den svenska biltillverkaren 148 239 bilar globalt, en nedgång på 7,4 procent jämfört med samma period i fjol. Enligt Wall Street Journal är det framför allt utvecklingen i Kina och USA som tynger.
Svagt makroläge och tullar
I Kina pressas Volvo av hårdare konkurrens och ett svagt makroläge. Kina är ett av bolagets viktigaste marknader, och dessutom hemmaplan för majoritetsägaren Zhejiang Geely Holding Group.
Problemet i USA är tullarna.
Trumpadministrationens handelspolitik har gjort europeisktillverkade bilar betydligt dyrare att importera till USA. Volvo har tidigare fått anpassa sin produktion och strategi till de nya tullvillkoren. Bolagets kinesiska ägarbild har också hamnat under amerikansk granskning.
Elbilar går uppåt
Ljuspunkten bland de mörka siffrorna är elbilar. Försäljningen av helt elektriska bilar och laddhybrider ökade med 13 procent under perioden och stod för 53,5 procent av Volvos globala försäljning.
”Med tanke på de utmanande marknadsförhållandena i Kina och USA prioriterar vi att värna om transaktionspriserna framför volymtillväxt”, säger Volvo Cars kommersiella chef Erik Severinson.
”I Europa ser vi positivt på den stabila utvecklingen för våra helt eldrivna bilar. Tillväxten i kundbeställningar av EX60 fortsätter att överträffa våra förväntningar.”
Trots de mörka försäljningssiffrorna är Volvo Cars aktie upp 16 procent i år.
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