Plånböckerna har talat: Modellen är mest populär i Europa

I augusti registrerades hela 12 185 T-Roc i Europa – vilket placerar den kompakta SUV:en på en förstaplats. Marginalen ned till listans tvåa är dock nästintill försumbar. Dacia Sandero bommar med endast 189 registreringar. Och sett till föregående år så backar båda modellerna rejält: I augusti 2025 såldes 17 procent fler T-roc och 14 procent fler Sandero, skriver franska Automobile Magazine.

På tredjeplats, med 11 752 registreringar, återfinns VW-emblemet. Golf är den enda modellen i topp tre som ser en ökning från 2025: 24 procent fler.

Med Tiguan på en femteplats dominerar Volkswagen alltså topplistan för sålda bilar i augusti. Den lite större familjebilen registrerades det 11 223 av – mitt emellan Tiguan och Golf har Mercedes GLC klämt in sig.

Sverige följer strömmen

Mobility Swedens siffror visar att Volkswagendominansen också är stark i Sverige. I augusti registrerades 3 376 VW-bilar här, vilket klår Volvos samlade siffror med 584 bilar. Sett till specifika modeller är det dock XC60 respektive EX40 som toppar svensklistan. Volkswagens starkaste är ID.7, vilken registrerats 621 gånger – drygt 260 färre än XC60.

Europafavoriten T-roc har backat med 45 procent, från 313 förra året till 172 i år.