Volkswagen står för tre av fem bilar på försäljningslistans topp i Europa – sett till Sverige är märket starkt, men modellmässigt är det de inhemska alternativen som dominerar. Vad vi drömmer om att köpa? Ja, det är en annan sak.
Plånböckerna har talat: Modellen är mest populär i Europa
Dataforces senaste försäljningsstatistik över sålda personbilar i Europa bör vara något av ett glädjepiller för Volkswagen-cheferna. Mitt i pågående ekonomikris toppar flera av modellerna fortfarande listan över de mest sålda bilarna i regionen.
I augusti registrerades hela 12 185 T-Roc i Europa – vilket placerar den kompakta SUV:en på en förstaplats. Marginalen ned till listans tvåa är dock nästintill försumbar. Dacia Sandero bommar med endast 189 registreringar. Och sett till föregående år så backar båda modellerna rejält: I augusti 2025 såldes 17 procent fler T-roc och 14 procent fler Sandero, skriver franska Automobile Magazine.
På tredjeplats, med 11 752 registreringar, återfinns VW-emblemet. Golf är den enda modellen i topp tre som ser en ökning från 2025: 24 procent fler.
Med Tiguan på en femteplats dominerar Volkswagen alltså topplistan för sålda bilar i augusti. Den lite större familjebilen registrerades det 11 223 av – mitt emellan Tiguan och Golf har Mercedes GLC klämt in sig.
Sverige följer strömmen
Mobility Swedens siffror visar att Volkswagendominansen också är stark i Sverige. I augusti registrerades 3 376 VW-bilar här, vilket klår Volvos samlade siffror med 584 bilar. Sett till specifika modeller är det dock XC60 respektive EX40 som toppar svensklistan. Volkswagens starkaste är ID.7, vilken registrerats 621 gånger – drygt 260 färre än XC60.
Europafavoriten T-roc har backat med 45 procent, från 313 förra året till 172 i år.
Bilarna vi är mest sugna på
En underökning från Riddermark visar dock att det inte nödvändigtvis är de svenska, eller ens europeiska, märkena vi är mest intresserade av. De har sammanställt Google-statistik gällande vilka bilmärken svenskarna oftast söker efter på internet.
Europeiska märken googlas drygt 650 000 gånger i månaden i Sverige. Det motsvarar 54 procent av sökningarna i kartläggningen och visserligen mer än vad de asiatiska och amerikanska märkena får tillsammans.
Men när man ser till specifika märken är det ett japanskt och ett amerikanskt som vi oftast söker efter: Toyota och Tesla.
Båda märkena har cirka 135 000 sökningar per månad i Sverige – motsvarande siffra för Volvo uppges vara 110 000.
Sett till försäljningen i Sverige ligger Toyota på en tredjeplats, och ökar med knappa nio procent från augusti förra året. Tesla däremot har det endast registrerats 123 nya – en dramatisk minskning från 2025.
”Det roliga med sökdata är att den visar både vad folk drömmer om och vad de faktiskt funderar på att köpa. Porsche googlas lika ofta som Kia, och gamla amerikanare som Pontiac och Oldsmobile har fortfarande sin publik, konstaterar Jonas Björkman i en kommentar till undersökningen.
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