Volvos nya långfraktare i produktion – får megawattladdning

I samma veva som Teslas försenade eldrivna lastbil tar sikte på Europa meddelar Volvo Trucks att serieproduktionen nu startat för Volvo FH Aero Electric och nästa generations Volvo FH-, FM- och FMX Electric-modeller.

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I uppradningen är det FH Aero Electric som är mest intressant. Värstingversionen får en ytterligare axel som frigör utrymme för extrabatterier – resultatet blir en nettokapacitet om 725 kWh, vilket innebär att ekipaget kan köra upp till och med 700 km på en laddning.

Standarversionen har batterikapacitet på 460 kWh och kör närmre 470 km på en laddning.

Volvo skriver själva att den utökade räckvidden tillsammans med faktumet att elsystemet stödjer megawattladdning, innebär att FH Aero Electric kan användas på de långa och krävande rutter som tidigare öronmärkts för dieseldrivna ekipagen.

Så står man sig mot Tesla

När Tesla Semi tar klivet till andra sidan Atlanten är det standardversionen man skeppar över. Batteriet på 548 kWh ska klara av 550 kilometers körning med full last. Med andra ord placerar man sig mitt emellan Volvos två räckviddsalternativ på FH Aero Electric.

Tesla Semi har en maximal tågvikt på 40 ton. Det är lägre än Volvos FH Aero Electric, där standardversionen klarar upp till 65 ton och versionen med e-axel upp till 48 ton. Teslan väger dock något mindre på sina 9,1 ton jämfört med båda Volvos versioner: 11,8 respektive 13,3 ton med de extra batteripacken.

På laddningsfronten har Tesla Semi stöd för Megacharger på upp till 800 kW, vilket enligt Tesla kan ge tillbaks omkring 60 procent av räckvidden på 30 minuter. Volvo FH Aero Electric klarar upp till 350 kW via CCS, medan den långräckviddande versionen kan ta emot 700 kW via MCS och ladda från 20 till 80 procent på omkring 50 minuter.

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Här byggs Volvos flaggskepp

De nya ellastbilarna kommer att tillverkas vid Volvo Lastvagnars fabriker i Tuve, Göteborg, och i Gent, Belgien. De första kundleveranserna ska redan vara påbörjade. För Teslas del väntas det dröja till 2027 innan de börjar rulla på europeiska vägar.

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