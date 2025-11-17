Biotintrenden med hårvitaminer har dragit över Sverige som en glansig storm, men nu kliver de tunga experterna fram – Harvard, Mayo Clinic, NIH och våra egna myndigheter – och säger det många inte vill höra. För de flesta gör biotin absolut ingen skillnad. I värsta fall kan tillskottet till och med störa dina blodprov.
Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta
Biotin har blivit vår tids glansmedalj, det mest klickvänliga av alla “hårvitaminer”. Apotekens hyllor blommar av förpackningar som lovar starkare hår, friskare naglar och allmän högre livskvalitet. På TikTok.
Men när man lyfter blicken från sociala medier och går till faktiska experter blir bilden en annan.
Hudläkaren Martta Jokinen i Finland är långt ifrån ensam: Mayo Clinic, Harvard Medical School, NIH, 1177 och Livsmedelsverket landar alla i samma slutsats – biotinbrist är extremt ovanlig, och tillskott gör i regel ingen skillnad för hårväxten hos friska människor.
Det är lite som att köpa en Ferrari när man bor på en ö med hastighetsbegränsning på trettio. Det ser roligt ut, men det leder ingenstans.
Läs även: Träning minskar ADHD-symtom hos vuxna – enligt ny studie
Den stora feltolkningen
Forskare tror att hela biotinhajpen kan ha uppstått genom en sorts logisk rundgång:
I svår biotinbrist tappar man hår. Därför borde mer biotin ge mer hår.
Problemet?
Biotinbrist nästan aldrig förekommer i Sverige. Vi får B7-vitamin från i princip allt: ägg, havre, tomater, spenat, kött, mjölkprodukter – och dessutom producerar tarmfloran biotin på egen hand.
Livsmedelsverket konstaterar att brist är “mycket ovanlig”, och NIH skriver att biotinintaget från normal kost är “mer än tillräckligt”.
Här är gruppen som faktiskt kan ha nytta
Men det finns en twist. Jokinen – och liknande expertutlåtanden från NIH – pekar på en liten men tydlig grupp som kan må bättre av extra biotin:
• personer med inflammatorisk tarmsjukdom
• personer med malabsorption
• personer som äter långa kurer antibiotika
• personer som står på epilepsimedicin
• personer som får aknebehandling med isotretinoin
Där kan biotinupptaget vara stört. I dessa fall är tillskottet inte magi, men logik.
Men för resten av oss? Släpp tabletterna.
Harvard Health Publishing, BBC Future och NY Times är alla överens: bevisen saknas. Kliniska studier visar ingen signifikant effekt. Och – kanske viktigast – biotin kan störa blodprov, framför allt för sköldkörteln. Vissa patienter har fått helt fel diagnoser på grund av detta.
Det är inte farligt att ta biotin. Bara meningslöst.
Och meningslösheten kostar.
Läs även: Duschtrenden som startade på hotell – nu sköljer den över oss
Varför tror vi ändå att det fungerar?
För att hår är känsligt för stress, järnbrist, sömnbrist, sjukdomar och hormoner. Det betyder att håret kan bli bättre över tid – även om det inte har något med biotin att göra. Placebo är en större kraft än vi vill erkänna, särskilt i badrumsskåpet.
Så vad ska man göra om håret tunnas ut?
Enligt både 1177 och hudspecialister:
- Kolla järnvärden.
- Kolla sköldkörteln.
- Kolla stress, sömn och hormoner.
- Sluta tro på quick fix.
Biotin är inget gift. Det är bara ännu en trendig dröm i pillerform.
Och drömmar, de är som håret i duschbrunnen – lätta att tappa, svåra att få tillbaka.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
