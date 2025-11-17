Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta

Håravfall oroar många – men det är sällan biotinbrist som är boven.﻿ (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Biotintrenden med hårvitaminer har dragit över Sverige som en glansig storm, men nu kliver de tunga experterna fram – Harvard, Mayo Clinic, NIH och våra egna myndigheter – och säger det många inte vill höra. För de flesta gör biotin absolut ingen skillnad. I värsta fall kan tillskottet till och med störa dina blodprov.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Muterad influensa i Sverige – “värsta säsongen på 10 år”

Det kan bli en tuff vinter sedan en muterad influensa redan har kommit till Sverige. Varianten verkar lura immunförsvaret och kan enligt experterna bli
Biotintillskott marknadsförs som en genväg till glans, men effekten är tveksam för de flesta. (Foto: Canva)

Biotin har blivit vår tids glansmedalj, det mest klickvänliga av alla “hårvitaminer”. Apotekens hyllor blommar av förpackningar som lovar starkare hår, friskare naglar och allmän högre livskvalitet. På TikTok.

Men när man lyfter blicken från sociala medier och går till faktiska experter blir bilden en annan.
Hudläkaren Martta Jokinen i Finland är långt ifrån ensam: Mayo Clinic, Harvard Medical School, NIH, 1177 och Livsmedelsverket landar alla i samma slutsats – biotinbrist är extremt ovanlig, och tillskott gör i regel ingen skillnad för hårväxten hos friska människor.

Det är lite som att köpa en Ferrari när man bor på en ö med hastighetsbegränsning på trettio. Det ser roligt ut, men det leder ingenstans.

Läs även: Träning minskar ADHD-symtom hos vuxna – enligt ny studie

För vissa grupper, som personer med tarmsjukdomar, kan tillskott behövas – men inte för de flesta.﻿ (Foto: Canva)

Den stora feltolkningen

Forskare tror att hela biotinhajpen kan ha uppstått genom en sorts logisk rundgång:
I svår biotinbrist tappar man hår. Därför borde mer biotin ge mer hår.

ANNONS

Problemet?
Biotinbrist nästan aldrig förekommer i Sverige. Vi får B7-vitamin från i princip allt: ägg, havre, tomater, spenat, kött, mjölkprodukter – och dessutom producerar tarmfloran biotin på egen hand.

Livsmedelsverket konstaterar att brist är “mycket ovanlig”, och NIH skriver att biotinintaget från normal kost är “mer än tillräckligt”.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Här är gruppen som faktiskt kan ha nytta

Men det finns en twist. Jokinen – och liknande expertutlåtanden från NIH – pekar på en liten men tydlig grupp som kan må bättre av extra biotin:

• personer med inflammatorisk tarmsjukdom
• personer med malabsorption
• personer som äter långa kurer antibiotika
• personer som står på epilepsimedicin
• personer som får aknebehandling med isotretinoin

Där kan biotinupptaget vara stört. I dessa fall är tillskottet inte magi, men logik.

Drömmar om tjockare hår säljer – men piller är ofta bara en dyr illusion.﻿ (Foto: Canva)

Men för resten av oss? Släpp tabletterna.

Harvard Health Publishing, BBC Future och NY Times är alla överens: bevisen saknas. Kliniska studier visar ingen signifikant effekt. Och – kanske viktigast – biotin kan störa blodprov, framför allt för sköldkörteln. Vissa patienter har fått helt fel diagnoser på grund av detta.

ANNONS

Det är inte farligt att ta biotin. Bara meningslöst.
Och meningslösheten kostar.

Läs även: Duschtrenden som startade på hotell – nu sköljer den över oss

Varför tror vi ändå att det fungerar?

För att hår är känsligt för stress, järnbrist, sömnbrist, sjukdomar och hormoner. Det betyder att håret kan bli bättre över tid – även om det inte har något med biotin att göra. Placebo är en större kraft än vi vill erkänna, särskilt i badrumsskåpet.

Drömmar om tjockare hår säljer – men piller är ofta bara en dyr illusion.﻿ (Foto: Canva)

Så vad ska man göra om håret tunnas ut?

Enligt både 1177 och hudspecialister:

  1. Kolla järnvärden.
  2. Kolla sköldkörteln.
  3. Kolla stress, sömn och hormoner.
  4. Sluta tro på quick fix.

Biotin är inget gift. Det är bara ännu en trendig dröm i pillerform.
Och drömmar, de är som håret i duschbrunnen – lätta att tappa, svåra att få tillbaka.

ANNONS

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Solen slår tillbaka – kraftig rymdstorm väntas träffa jorden och Så undviker du en ekonomisk psykopat.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HälsaHårVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS