Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta

Biotintillskott marknadsförs som en genväg till glans, men effekten är tveksam för de flesta. (Foto: Canva)

Biotin har blivit vår tids glansmedalj, det mest klickvänliga av alla “hårvitaminer”. Apotekens hyllor blommar av förpackningar som lovar starkare hår, friskare naglar och allmän högre livskvalitet. På TikTok.

Men när man lyfter blicken från sociala medier och går till faktiska experter blir bilden en annan.

Hudläkaren Martta Jokinen i Finland är långt ifrån ensam: Mayo Clinic, Harvard Medical School, NIH, 1177 och Livsmedelsverket landar alla i samma slutsats – biotinbrist är extremt ovanlig, och tillskott gör i regel ingen skillnad för hårväxten hos friska människor.

Det är lite som att köpa en Ferrari när man bor på en ö med hastighetsbegränsning på trettio. Det ser roligt ut, men det leder ingenstans.

För vissa grupper, som personer med tarmsjukdomar, kan tillskott behövas – men inte för de flesta.﻿ (Foto: Canva)

Den stora feltolkningen

Forskare tror att hela biotinhajpen kan ha uppstått genom en sorts logisk rundgång:

I svår biotinbrist tappar man hår. Därför borde mer biotin ge mer hår.

Problemet?

Biotinbrist nästan aldrig förekommer i Sverige. Vi får B7-vitamin från i princip allt: ägg, havre, tomater, spenat, kött, mjölkprodukter – och dessutom producerar tarmfloran biotin på egen hand.

Livsmedelsverket konstaterar att brist är “mycket ovanlig”, och NIH skriver att biotinintaget från normal kost är “mer än tillräckligt”.