Den nya duschtrenden började på ett hotellrum. När de stora kedjorna tröttnade på fladdrande plast, mögelkanter och gäster som skrek efter uppgradering, bytte de ut duschdraperiet mot glittrande glasdörrar. Resten är badrumshistoria. Nu sköljer samma trend in över svenska hem – och plötsligt står draperiet där som en relik från en tid då vi inte visste bättre.
Duschtrenden som startade på hotell – nu sköljer den över oss
Hotellen gjorde det först
Det var ingen hemlighet i branschen. Hotellens designers viskade om det i korridorerna: draperiet skulle väck. Forbes kallade det för den stora försvinnandeakten när de första kedjorna började riva ner plasten och ersätta den med glas. Gästeffekten var omedelbar. Ett litet badrum kunde kännas dubbelt så stort bara för att ljuset äntligen fick röra sig fritt. Och framför allt – allt såg dyrare ut. Vem tackar nej till det.
House & Garden skrev samma sak. Glaset gav renare linjer, bättre hygien, längre hållbarhet och känslan av att man faktiskt bodde i en modern värld och inte i en mellanstadshotellsvit från nittiotalet. Det var helt enkelt ett smart knep för att skapa lyx utan att bygga om.
Nu flyttar trenden hem till oss
Som alltid: det som händer på hotell sprids vidare till hemmen. Inredningsbloggare började lägga upp bilder på sina egna nyglänsande duschväggar och Netmums hyllade glaset som den eleganta ersättaren till allt vi hatat med draperiet. Och där någonstans började förvandlingen. Svenska badrum fick glasdörrar och plötsligt såg hela hemmet mer organiserat ut. En glasdörr i duschen är aldrig bara en glasdörr. Det är ett löfte om ordning i livet, eller åtminstone en stunds illusion av just detta.
“Glaset signalerar renhet och modernitet.” Det kan renoverare, mäklare och hotellchefer intyga. Oavsett om du bor i en nyproduktion vid Hornsberg eller en tvåa i Majorna. Glasdörren skapar lugn. Draperiet skapar oro.
Duschdraperiets slutscen
Så vad gör man med sitt gamla draperi. Tacka det artigt, gärna med en klapp, och låt det vandra vidare till återvinningen. Eller gör en picknickduk av det. Mer värde än så har det inte längre.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
