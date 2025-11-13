Dagensps.se
Solen slår tillbaka – kraftig rymdstorm väntas träffa jorden

Solen – universums egen drama queen, nu på sin hetaste säsong hittills. (Foto: Nasa)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Det har mullrat på solens yta vilket lett till en kraftig rymdstorm. Under de senaste dagarna har flera enorma explosioner – så kallade koronamassutkastningar – slungat ut miljarder ton laddade partiklar rakt ut i rymden. Space Weather Prediction Center (NOAA) varnar nu för en av de kraftigaste solstormarna hittills i år. Kulmen väntas under torsdagen.

Den stora rymdbävningen

Enligt NOAA:s rymdväderexperter rör det sig om en G4-nivå, klassad som ”severe”. Det innebär att jordens magnetfält tillfälligt kan rubbas – och att tekniska system som satelliter, GPS och elnät påverkas.

Europeiska rymdorganisationen ESA rapporterar ett ovanligt starkt solutbrott den 11 november: ett så kallat X5.1-utbrott, bland de mest energirika under 2025. Partikelvågen rör sig i över 1 500 kilometer i sekunden mot jorden.

Solstorm på gång – dags att uppdatera väderappen till ”apokalypsläge”. (Foto: Nasa)
Satelliter, GPS och flyg på vakt

När laddade partiklar träffar magnetfältet uppstår en geomagnetisk storm. Radiokommunikation kan störas, satelliter kan gå ner i säkert läge och vissa flygningar över polarområden kan behöva justeras.

I Sverige följer både SMHI och Rymdstyrelsen händelsen. SMHI:s rymdvädertjänst rapporterar att geomagnetisk aktivitet väntas vara ”kraftig” under delar av november, med störningar i GPS och radiokommunikation som möjlig följd.

Men också en chans till magi

För den som gillar norrsken är det här däremot goda nyheter. Space Weather Prediction Center uppger att auroran kan synas långt söderut – i stora delar av Europa, och kanske även i södra Sverige om molntäcket spricker upp.

ESA:s experter noterar att stormens riktning är något norrgående, men att även delvisa träffar kan ge kraftiga visuella effekter.

Vad betyder det för dig och mig

För de flesta kommer stormen inte märkas alls. Möjligen kan GPS:en bete sig konstigt, eller en radiosignal hacka till. Men händelsen påminner om hur beroende vi är av satelliter och elnät – och hur något så vackert som ett norrsken kan ha sitt ursprung i en våldsam solflamma 150 miljoner kilometer bort.

Ett kosmiskt skådespel

Om du ser ett grönt skimmer över himlen de närmaste nätterna: luta dig tillbaka. Det är solen som påminner oss om vem som egentligen bestämmer vädret i universum.

Det sägs att solen aldrig går ner. Men ibland tappar den tålamodet.
Perfect Weekend Guide: rymdstorm på solen

Så ser du norrskenet:
Gå ut sent på kvällen, bort från stadsljus. Titta mot norr och ha tålamod.

Bästa chansen:
Norrland, men även Mälardalen och Skåne kan få en glimt om himlen klarnar.

Följ utvecklingen:
swpc.noaa.gov, esa.int, och svenska rymdstyrelsen.se.

Källa: NOAA Space Weather Prediction Center, ESA, AccuWeather, The Guardian, SMHI.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

