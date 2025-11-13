Solen slår tillbaka – kraftig rymdstorm väntas träffa jorden

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Satelliter, GPS och flyg på vakt

När laddade partiklar träffar magnetfältet uppstår en geomagnetisk storm. Radiokommunikation kan störas, satelliter kan gå ner i säkert läge och vissa flygningar över polarområden kan behöva justeras.

I Sverige följer både SMHI och Rymdstyrelsen händelsen. SMHI:s rymdvädertjänst rapporterar att geomagnetisk aktivitet väntas vara ”kraftig” under delar av november, med störningar i GPS och radiokommunikation som möjlig följd.

Norrsken är en av de attraktioner som lockar utländska turister till Sverige. Men det nordiska mörkret duger bra även i övrigt när det gäller turism. (Foto: Adam Ihse/TT)

Men också en chans till magi

För den som gillar norrsken är det här däremot goda nyheter. Space Weather Prediction Center uppger att auroran kan synas långt söderut – i stora delar av Europa, och kanske även i södra Sverige om molntäcket spricker upp.

ESA:s experter noterar att stormens riktning är något norrgående, men att även delvisa träffar kan ge kraftiga visuella effekter.

Läs även: Världens bästa skidort – för tionde gången

Vad betyder det för dig och mig

För de flesta kommer stormen inte märkas alls. Möjligen kan GPS:en bete sig konstigt, eller en radiosignal hacka till. Men händelsen påminner om hur beroende vi är av satelliter och elnät – och hur något så vackert som ett norrsken kan ha sitt ursprung i en våldsam solflamma 150 miljoner kilometer bort.

Ett kosmiskt skådespel

Om du ser ett grönt skimmer över himlen de närmaste nätterna: luta dig tillbaka. Det är solen som påminner oss om vem som egentligen bestämmer vädret i universum.

Det sägs att solen aldrig går ner. Men ibland tappar den tålamodet.

Perfect Weekend Guide: rymdstorm på solen

Så ser du norrskenet:

Gå ut sent på kvällen, bort från stadsljus. Titta mot norr och ha tålamod.

Bästa chansen:

Norrland, men även Mälardalen och Skåne kan få en glimt om himlen klarnar.

Följ utvecklingen:

swpc.noaa.gov, esa.int, och svenska rymdstyrelsen.se.

Källa: NOAA Space Weather Prediction Center, ESA, AccuWeather, The Guardian, SMHI.

