Muterad influensa i Sverige – "värsta säsongen på 10 år"

Det är ett muterat virus av H3N2-varianten och finns redan på plats i Sverige.

“Vi följer situationen noga. Den muterade varianten har redan setts i Sverige”, säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

“Influensavirus muterar hela tiden, men den här gången har man sett lite fler förändringar än vanligt”, säger han enligt TV4.

Muterad influensa lurar immunförsvaret

Influensasäsongen börjar sätta igång på allvar i början av december och trots att den nya muterade varianten kan lura immunförsvaret, är det enligt Sturegård viktigt att vaccinera sig, och framför allt är det personer i riskgrupper, äldre, gravida och personer med underliggande sjukdomar som bör vaccinera sig.