Muterad influensa i Sverige – "värsta säsongen på 10 år"

En muterad influensavariant riskerar att spridas i Sverige i vinter, där vaccinet inte ser ut att ge tillräckligt skydd.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Det kan bli en tuff vinter sedan en muterad influensa redan har kommit till Sverige. Varianten verkar lura immunförsvaret och kan enligt experterna bli den värsta på ett decennium.

Det är ett muterat virus av H3N2-varianten och finns redan på plats i Sverige.

“Vi följer situationen noga. Den muterade varianten har redan setts i Sverige”, säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

“Influensavirus muterar hela tiden, men den här gången har man sett lite fler förändringar än vanligt”, säger han enligt TV4.

Muterad influensa lurar immunförsvaret

Influensasäsongen börjar sätta igång på allvar i början av december och trots att den nya muterade varianten kan lura immunförsvaret, är det enligt Sturegård viktigt att vaccinera sig, och framför allt är det personer i riskgrupper, äldre, gravida och personer med underliggande sjukdomar som bör vaccinera sig.

Värsta säsongen på ett decennium

Brittiska läkare varnar för att den nya varianten kan leda till den värsta säsongen på tio år, där antalet influensafall i Storbritannien redan ligger tre gånger högre än samma period förra året.

Det uppger en podcast på Aftonbladet.

Muterades i somras

Viruset muterades i somras, efter att årets vaccin togs fram, vilket ser ut att leda till att det blir en tuff vinter i Sverige, där vaccinsprutan inte ser ut att ge ett fullt skydd.

“Vi misstänker och befarar att det kan bli värre än de senaste åren”, säger Niklas Arnberg, virolog och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, i podcasten.

Vaccinera sig mot olika virus

Han tycker inte att människor bör välja mellan vaccin inför årets influensasäsong utan vaccinera sig mot olika slags virus som influensa, covid-19, RS-virus och bältros.

