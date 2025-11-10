Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Så undviker du en ekonomisk psykopat

Du trodde hon var ekonom. Hon trodde du var rik. Alla hade fel. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

I veckan infaller Singles Day – den kinesiska shoppinghögtid som blivit världens största reahelg och numera också signalen för startskottet på den svenska cuffing season. Medan handeln lockar med rabatt på sneakers, eltandborstar och Airfryers, söker singlar någon att dela filt, frukost och kanske bolån med.

Men mitt i flirten gömmer sig ett nytt sorts hot: den ekonomiska psykopaten.

En ekonomisk psykopat är den som vill imponera med lyxiga middagar, men inte kan betala elräkningen. Den som aldrig riktigt berättar vad som finns på kontot, eller som gömmer krediter bakom charm. Och när förälskelsen lagt sig kan det visa sig att relationen mest varit ett autogiro.

Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA-banken, och hans fru kör progressiv beskattning av räkningarna. (Foto: Pressbild)

”Att prata om ekonomi tidigt är det smartaste man kan göra i ett nytt förhållande”, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA-banken till Perfect Weekend. ”Det handlar inte om hur mycket man tjänar utan om vilka värderingar man har. Det kan spara både missförstånd och frustration längre fram.”

Hon sa att hon älskar resor. Du anade inte att hon menade till Mall of Scandinavia. (Foto: Canva)

Pengar – det sista tabut på första dejten

Svenskar är ofta öppna om mycket – bostadspriser, räntehöjningar och vilken elbil som egentligen är mest prisvärd – men på en dejt råder total tystnad.
”Vi har en kultur i Sverige där vi inte ska prata ekonomi. Lite Jantelagen sitter kvar. Men det där kan ställa till det senare om man inte vågar ta upp ämnet”, säger Hjelmér.

Han menar att man tidigt bör känna av om den andre lever över eller under sina tillgångar. ”Man behöver få en känsla för om det finns något kvar i slutet av månaden, eller om kontot är tomt. Tycker man om att resa eller hellre spara till trygghet? De där skillnaderna kan skapa gnissel längre fram.”

När du försöker verka spontan men kontot säger nej. (Foto: Canva)
Kärlekens progressiva beskattning

När Hjelmér själv träffade sin fru – också ekonom – blev pengasnacket naturligt. De har en gemensam modell:
”Vi lägger ihop lönerna i en pott, betalar räkningarna och sen får var och en göra som man vill med det som blir kvar. Det ger flexibilitet – den som vill spara kan göra det, och den som vill spendera kan göra det.”

Han tycker dessutom att progressiv beskattning fungerar även i kärlek. ”Om en tjänar mer är det rimligt att den personen också tar en större del av kostnaderna. Livet förändras, och man behöver se över fördelningen med tiden.”

Så lyckas du under kramsäsongen

När kylan smyger sig på och löven faller ökar trycket på cuffing season, alltså kramsäsongen. Du vill hitta någon att dela filt, fondue och filmkväll med.
Kärlek vid första Swish. (Foto: Canva)

När risk blir romantik

Men hur mycket olikhet tål egentligen ett förhållande?
”Det går bra att ta risker, men de måste vara genomtänkta och gemensamma. Om en person springer iväg och bränner pengar på något den andre inte tycker är rimligt kan det bli problem”, säger Hjelmér.

Han konstaterar att ekonomi är en av de vanligaste orsakerna till skilsmässor. ”Man behöver inte ha exakt samma syn på pengar, men ungefär samma värderingar. Annars blir det snabbt ett irritationsmoment.”

Och ja – även kärleken har sina regler. ”Vi har faktiskt en lottovinstgräns hemma. Är vinsten under tio tusen får man behålla den. Är den över – då delar vi.”

Swish eller slut?

Singles Day på tisdag handlar inte bara om konsumtion, utan om relation.
För den som vill undvika en ekonomisk psykopat är rådet enkelt: prata pengar tidigt. Det handlar inte om kontroll – det handlar om respekt, trygghet och lite sunt förnuft.

Första dejten gick bra – tills BankID bad om legitimering. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Så undviker du en ekonomisk psykopat

  1. Undvik imponeringsfällan – välj aktiviteter där det känns naturligt att dela på kostnaden.
  2. Prata drömmar, inte budget. Framtidsvisioner säger mer än siffror.
  3. Var transparent. Öppenhet skapar trygghet – både i kärlek och ekonomi.

Källa: Intervju med Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA-banken.

Lycka är värd nästan en miljon kronor

En ny studie om lycka från Handelshögskolan visar att svenskar i genomsnitt skulle kunna tänka sig att avstå 3 651 kronor i månaden för att bli ett steg lyckligare.
