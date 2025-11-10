Så undviker du en ekonomisk psykopat

Men mitt i flirten gömmer sig ett nytt sorts hot: den ekonomiska psykopaten.

En ekonomisk psykopat är den som vill imponera med lyxiga middagar, men inte kan betala elräkningen. Den som aldrig riktigt berättar vad som finns på kontot, eller som gömmer krediter bakom charm. Och när förälskelsen lagt sig kan det visa sig att relationen mest varit ett autogiro.

Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA-banken, och hans fru kör progressiv beskattning av räkningarna. (Foto: Pressbild)

”Att prata om ekonomi tidigt är det smartaste man kan göra i ett nytt förhållande”, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA-banken till Perfect Weekend. ”Det handlar inte om hur mycket man tjänar utan om vilka värderingar man har. Det kan spara både missförstånd och frustration längre fram.”

Hon sa att hon älskar resor. Du anade inte att hon menade till Mall of Scandinavia. (Foto: Canva)

Pengar – det sista tabut på första dejten

Svenskar är ofta öppna om mycket – bostadspriser, räntehöjningar och vilken elbil som egentligen är mest prisvärd – men på en dejt råder total tystnad.

”Vi har en kultur i Sverige där vi inte ska prata ekonomi. Lite Jantelagen sitter kvar. Men det där kan ställa till det senare om man inte vågar ta upp ämnet”, säger Hjelmér.

Han menar att man tidigt bör känna av om den andre lever över eller under sina tillgångar. ”Man behöver få en känsla för om det finns något kvar i slutet av månaden, eller om kontot är tomt. Tycker man om att resa eller hellre spara till trygghet? De där skillnaderna kan skapa gnissel längre fram.”

