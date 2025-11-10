I veckan infaller Singles Day – den kinesiska shoppinghögtid som blivit världens största reahelg och numera också signalen för startskottet på den svenska cuffing season. Medan handeln lockar med rabatt på sneakers, eltandborstar och Airfryers, söker singlar någon att dela filt, frukost och kanske bolån med.
Så undviker du en ekonomisk psykopat
Mest läst i kategorin
Därför kan ditt sparande bli din största livsmiss
Att bygga upp ett sparande är klokt och ger trygghet på sikt. Frågan är bara hur mycket trygghet som egentligen behövs – och vad det kostar att nå dit. Svenskarna är duktiga på sparande och ett föredöme i EU. Men experter varnar för att trygghetsjakten riskerar att kosta det viktigaste – tiden att leva. Missa inte: …
Hit ska du resa i vinter – om du vill ha mycket för pengarna
När mörkret faller över Sverige söker sig många till solen. Ett glädjande besked för svenskarna är att det i vinter finns gott om destinationer där reskassan räcker långt – i vissa fall nästan fyra gånger längre än hemma. Vi har redan kunnat konstatera att svenskarnas reslust till USA har störtdykt. Och tur är väl det. …
Vill du lyxa till det som pensionär? Så mycket pengar krävs
Bil, sommarstuga och resor.. hur stor pension krävs egentligen för att man ska kunna unna sig lite guldkant? Svensk pension är inte som den en gång var. Faktum är att den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen vilket idag innebär att 7 av 10 pensionärer inte klarar sig på …
Därför ska du inte ladda när elen är billigast: "Det är ologiskt"
Nya effektavgifter gör att den som laddar bilen vid fel tidpunkt kan få betala flera hundra kronor extra – även när elpriset egentligen är lågt. Dagens PS har rapporterat om fenomenet tidigare. Under de senaste åren har elnätsföretagen så sakta börjat införa dessa nya effektavgifter, detta som ett sätt att jämna ut belastningen på elnätet …
Huspriser skjuter i höjden i hett område
Huspriserna i Kalifornien rusar. I varje fall på sina håll. Nyligen steg en villa i San Francisco-trakten med nära sju miljoner kronor från utropspriset. Ett hus i Kalifornien har sålts för mer än 700 000 dollar över sitt utropspris. Det är ett bevis på en överhettad bostadsmarknad i San Francisco-området, skriver Newsweek. Husets slutpris blev …
Men mitt i flirten gömmer sig ett nytt sorts hot: den ekonomiska psykopaten.
En ekonomisk psykopat är den som vill imponera med lyxiga middagar, men inte kan betala elräkningen. Den som aldrig riktigt berättar vad som finns på kontot, eller som gömmer krediter bakom charm. Och när förälskelsen lagt sig kan det visa sig att relationen mest varit ett autogiro.
”Att prata om ekonomi tidigt är det smartaste man kan göra i ett nytt förhållande”, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA-banken till Perfect Weekend. ”Det handlar inte om hur mycket man tjänar utan om vilka värderingar man har. Det kan spara både missförstånd och frustration längre fram.”
Läs även: Glöm Paris och Rom – här är Europas nya höstfavoriter
Pengar – det sista tabut på första dejten
Svenskar är ofta öppna om mycket – bostadspriser, räntehöjningar och vilken elbil som egentligen är mest prisvärd – men på en dejt råder total tystnad.
”Vi har en kultur i Sverige där vi inte ska prata ekonomi. Lite Jantelagen sitter kvar. Men det där kan ställa till det senare om man inte vågar ta upp ämnet”, säger Hjelmér.
Han menar att man tidigt bör känna av om den andre lever över eller under sina tillgångar. ”Man behöver få en känsla för om det finns något kvar i slutet av månaden, eller om kontot är tomt. Tycker man om att resa eller hellre spara till trygghet? De där skillnaderna kan skapa gnissel längre fram.”
Läs även: Miljardärernas nya lekplats – från superyachter till skidåkning
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Kärlekens progressiva beskattning
När Hjelmér själv träffade sin fru – också ekonom – blev pengasnacket naturligt. De har en gemensam modell:
”Vi lägger ihop lönerna i en pott, betalar räkningarna och sen får var och en göra som man vill med det som blir kvar. Det ger flexibilitet – den som vill spara kan göra det, och den som vill spendera kan göra det.”
Han tycker dessutom att progressiv beskattning fungerar även i kärlek. ”Om en tjänar mer är det rimligt att den personen också tar en större del av kostnaderna. Livet förändras, och man behöver se över fördelningen med tiden.”
Så lyckas du under kramsäsongen
När kylan smyger sig på och löven faller ökar trycket på cuffing season, alltså kramsäsongen. Du vill hitta någon att dela filt, fondue och filmkväll med.
När risk blir romantik
Men hur mycket olikhet tål egentligen ett förhållande?
”Det går bra att ta risker, men de måste vara genomtänkta och gemensamma. Om en person springer iväg och bränner pengar på något den andre inte tycker är rimligt kan det bli problem”, säger Hjelmér.
Han konstaterar att ekonomi är en av de vanligaste orsakerna till skilsmässor. ”Man behöver inte ha exakt samma syn på pengar, men ungefär samma värderingar. Annars blir det snabbt ett irritationsmoment.”
Och ja – även kärleken har sina regler. ”Vi har faktiskt en lottovinstgräns hemma. Är vinsten under tio tusen får man behålla den. Är den över – då delar vi.”
Swish eller slut?
Singles Day på tisdag handlar inte bara om konsumtion, utan om relation.
För den som vill undvika en ekonomisk psykopat är rådet enkelt: prata pengar tidigt. Det handlar inte om kontroll – det handlar om respekt, trygghet och lite sunt förnuft.
Perfect Weekend Guide: Så undviker du en ekonomisk psykopat
- Undvik imponeringsfällan – välj aktiviteter där det känns naturligt att dela på kostnaden.
- Prata drömmar, inte budget. Framtidsvisioner säger mer än siffror.
- Var transparent. Öppenhet skapar trygghet – både i kärlek och ekonomi.
Källa: Intervju med Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA-banken.
Lycka är värd nästan en miljon kronor
En ny studie om lycka från Handelshögskolan visar att svenskar i genomsnitt skulle kunna tänka sig att avstå 3 651 kronor i månaden för att bli ett steg lyckligare.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
Meta tjänar miljarder på att användare luras på Facebook
Bluffar och olagliga produkter marknadsförs på Facebook – och drar in miljarder åt Meta. Nu höjs röster om att företaget måste ta itu med problemet. Metas annonsförsäljning har länge varit en enorm inkomstkälla för företaget. Men det är inte alla annonsörer som har rent mjöl i påsen. Enligt interna dokument som Reuters har tagit del …
Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort
Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas. Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige. Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter …
Brittiska forskare vill ha varningstext på älskad maträtt
Baconfrukost på lördagen är för många själva definitionen av lyx. Knaperstekt, doftande, gärna med ägg, tomat och en kopp kaffe i solskenet. Men nu vill brittiska forskare att varje paket med bacon ska ha en varningstext – precis som cigaretter. Orden lär inte smaka gott: ”Bacon kan döda.” Det låter som ett skämt, men är …
Nya hot mot guldgruvan - prövas i domstol
Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva samebyn Vapstens överklagande för den nya guldgruvan i Stortjärnhobben. De senaste borresultaten från Stortjärnhobben har ökat förväntningarna hos Lappland guldprospektering rejält. ”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om ett par år”, sade vd Fredrik Johansson hos Dagens PS i oktober. Då hade …
166 000 bilar återkallas - misstänkt fel i styrsystemet upptäckt
Toyota varnar för allvarliga säkerhetsproblem i populära modeller, tusentals svenska ägare berörs. Den japanska biltillverkaren Toyota har startat en global återkallelse som omfattar över 166 000 fordon. Anledningen är en misstänkt svaghet i styrsystemet som kan leda till att bilens styrförmåga påverkas under körning. De berörda modellerna är Proace och Proace Verso, som producerats mellan …