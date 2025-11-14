Träning minskar ADHD-symtom hos vuxna – enligt ny studie

Forskare vid Örebro universitet har i den första svenska randomiserade kontrollerade studien undersökt effekten av ett träningsprogram för vuxna med ADHD.

Studien, kallad Start-modellen, innebär cirka 150 minuter träning per vecka med både kondition och styrka, i en gruppledd miljö under fysioterapeutisk ledning.

De medverkande i studien var 63 vuxna personer med diagnosticerad ADHD. Därefter lottades de till att antingen vara med i träningsgruppen eller till en kontrollgrupp med sedvanlig behandling.

Efter tre månader visade träningsgruppen tydliga förbättringar, så som minskade ADHD-symtom, bättre sömn och ökad livskvalitet.

”Resultaten visar att de som tränade fick minskade ADHD symtom, både i jämförelse med sina egna symtom och också i jämförelse med kontrollgruppen”, säger forskaren Lena Axelsson Svedell, som leder studien.

Förutom att deltagarna upplevde att de generellt mådde bättre, så fick en kliniker bedöma om deltagarna hade bättre koncentrationsförmåga och minskad hyperaktivitet.

Och svaret var tydligt. Även klinikern upplevde att deltagarna från träningsgruppen hade förbättringar i sina ADHD-symtom.

Träningens effekter och möjligheter för personer med ADHD

I studien märktes inte bara förbättringar i koncentrationsförmåga, vilket tidigare forskning har visat, utan även i minskad hyperaktivitet vilket överraskade forskarna.

Lena Axelsson Svedell säger även att träning skulle kunna användas för alla som står i kö för en ADHD-utredning, oavsett om diagnos bekräftas eller ej.

“Det är många som står i kö till en ADHD utredning, och att erbjudas träning som behandling skulle på så sätt vara ett snabbt sätt att få dessa till någon form av behandling, samtidigt som det skulle avlasta vården”, säger hon,

Samtidigt visade studien inga noterbara negativa bieffekter utan bara positiva hälsoeffekter.

“Det innebär också att träning kan bli ett värdefullt alternativ eller komplement till medicinering och terapi, särskilt för dem som inte vill, eller kan, ta läkemedel”, säger Axelsson Svedell.