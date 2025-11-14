En ny svensk studie visar att regelbunden gruppträning kan minska ADHD-symtom hos vuxna och samtidigt förbättra sömn och livskvalitet.
Träning minskar ADHD-symtom hos vuxna – enligt ny studie
Mest läst i kategorin
Hur mycket protein behöver vi egentligen?
I en tid då proteinpulver, bars och ”high-protein”-produkter fyller hyllorna kan man undra sig: hur mycket protein behöver vi egentligen? Forskning visar att för de flesta vuxna räcker ett normalt varierat matintag, medan äldre och mycket aktiva kan ha ett högre behov. Att det är hälsosamt att träna och röra på sig kan inte ha …
Receptet: Frukt, grönsaker och svenska blåbär
En amerikansk studie visar att hälsosam mat hjälper patienter med hjärtbesvär. Men det visste vi ju redan från svenska blåbär… Som forskare i Örebro började Cecilia Bergh en studie kring blåbär och dess nytta för patienter som haft hjärtinfarkt, tillsammans med professorn Ole Froberter. ”Det började med Oles forskning om björnar, att björnar inte får …
Det yrket drabbas hårdast av utmattning
Utmattningssyndrom fortsätter att slå hårt mot svensk arbetsmarknad. Men vilka löper egentligen störst risk för utmattning och långvarig sjukfrånvaro? I Sverige räknas utmattningssyndrom som arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Omkring 20 000 personer sjukskrivs varje år för utmattningssyndrom, rapporterar SVT. Nu visar en ny rapport från Afa Försäkring vilka som löper högst risk för utmattningssyndrom. Kvinnor i …
Så föryngrar du hjärnan – utan botox eller biohacking
Dans, musik och måleri kan göra hjärnan upp till sju år yngre. Det låter som en reklam för ett wellness-retreat i Toscana, men kommer faktiskt från Nature Communications – och forskarna menar allvar. Hjärnklockan tickar bakåt En ny studie med över 1 400 deltagare visar att personer som sysslar med kreativa hobbyer har yngre hjärnor …
Ny studie: Lär dig spanska – och lev längre
¡Madre mía, vilken upptäckt! Nu kan vi glömma dyra krämer. Lite “enkel” flerspråkighet kan vara nyckeln till ett längre liv. Pengar kan förvisso köpa livslängd, åtminstone till en viss gräns. Exempelvis lever gifta höginkomsttagare längre än ogifta låginkomsttagare. Annat man kan spendera sina pengar på är dussintals medicinska procedurer som ska få din kropp ung …
Forskare vid Örebro universitet har i den första svenska randomiserade kontrollerade studien undersökt effekten av ett träningsprogram för vuxna med ADHD.
Studien, kallad Start-modellen, innebär cirka 150 minuter träning per vecka med både kondition och styrka, i en gruppledd miljö under fysioterapeutisk ledning.
De medverkande i studien var 63 vuxna personer med diagnosticerad ADHD. Därefter lottades de till att antingen vara med i träningsgruppen eller till en kontrollgrupp med sedvanlig behandling.
Efter tre månader visade träningsgruppen tydliga förbättringar, så som minskade ADHD-symtom, bättre sömn och ökad livskvalitet.
”Resultaten visar att de som tränade fick minskade ADHD symtom, både i jämförelse med sina egna symtom och också i jämförelse med kontrollgruppen”, säger forskaren Lena Axelsson Svedell, som leder studien.
Förutom att deltagarna upplevde att de generellt mådde bättre, så fick en kliniker bedöma om deltagarna hade bättre koncentrationsförmåga och minskad hyperaktivitet.
Och svaret var tydligt. Även klinikern upplevde att deltagarna från träningsgruppen hade förbättringar i sina ADHD-symtom.
Läs även: Forskare: ADHD bara ett annat sätt att vara normal
Träningens effekter och möjligheter för personer med ADHD
I studien märktes inte bara förbättringar i koncentrationsförmåga, vilket tidigare forskning har visat, utan även i minskad hyperaktivitet vilket överraskade forskarna.
Lena Axelsson Svedell säger även att träning skulle kunna användas för alla som står i kö för en ADHD-utredning, oavsett om diagnos bekräftas eller ej.
“Det är många som står i kö till en ADHD utredning, och att erbjudas träning som behandling skulle på så sätt vara ett snabbt sätt att få dessa till någon form av behandling, samtidigt som det skulle avlasta vården”, säger hon,
Samtidigt visade studien inga noterbara negativa bieffekter utan bara positiva hälsoeffekter.
“Det innebär också att träning kan bli ett värdefullt alternativ eller komplement till medicinering och terapi, särskilt för dem som inte vill, eller kan, ta läkemedel”, säger Axelsson Svedell.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Vägen framåt för vården
Forskarlaget hoppas nu att vården och kommuner i större utsträckning tar till sig att fysisk träning kan vara en giltig metod i vuxenpsykiatrin.
“Jag hoppas att träning kommer erbjudas som behandling för ADHD, många efterfrågar fler former av behandling än den som finns idag.”, säger Lena Axelsson Svedell.
Samtidigt som medicin för ADHD har hjälpt många, kan det finnas vissa långsiktiga bieffekter. Detta har gjort att många efterfrågar alternativa behandlingar, där träning skulle kunna hjälpa.
“Det positiva är att träning också påverkar personers hälsa. Det bidrar både till att minska symtomen för ADHD, men minskar också risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt minskar ångest.”
För personer som har ADHD kan det vara svårt att organisera och strukturera vardagen så att man får till ett träningspass. Men om personer skulle få stöd av vården att strukturera sin träning så kanske fler också skulle komma igång.
“Det skulle även avlasta vården långsiktigt då träning bidrar till en förbättrad hälsa och mindre risk att drabbas av andra sjukdomar”, säger Axelsson Svedell.
Samtidigt hoppas forskarna att fysioterapeuter integreras i psykiatrisk öppenvård, där gruppträning erbjuds regelbundet och att patienter uppmuntras att delta.
Erfarenheterna från studien indikerar att en sådan satsning kan ge tydliga vinster för både individ er med ADHD, men också för samhället i stort.
Missa inte: Hur mycket protein behöver vi egentligen?
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Epstein-affären letar sig till Nobelkommittén
Nu verkar Jeffrey Epstein-affären ha tagit sig in i Nobelkommittén också. Nyligen släppta dokument visar att Epstein har haft kontakt med Thorbjørn Jagland, tidigare ordförande i Nobelkommittén. Affärerna kring den amerikanske affärsmannen Jeffrey Epstein verkar spilla över åt alla håll. Tidningen Dagens Næringsliv har läst mejl som Epstein har skrivit till Thorbjørn Jagland. Jagland är …
”Vi klarar det inte längre” – varför ryssar lämnar Turkiet i stora antal
Från favoritdestination till problemområde – nu vänder ryska bosättare Turkiet ryggen. För de ryska medborgare som tidigare sökte sig till Turkiet har det blivit allt tuffare att både bosätta sig och bo kvar. Enligt uppgifter från Izvestia via The Moscow Times har antalet ryska invånare i Turkiet nästan halverats mellan 2023 och 2025, från cirka …
Krögaren Brazer Bozlak bygger en internationellt miljardkoncern
När restaurangkoncernen Urban Italian Group lanserar sitt tredje koncept, Trattoria Giorgio’s, är det inte bara ännu en italiensk restaurang som slår upp portarna. Det är snarare nästa kapitel i en ovanligt ambitiös svensk framgångssaga – där en före detta fotbollstalang från Gävle har byggt en restaurangkoncern som snart omsätter en miljard kronor utan vare sig …
Trött på jobbet? Gå i “pension”
Att jobba hårt kan förvisso ta dig långt. Men en liten paus har nog ingen dött av. En ny rapport visar att var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet. Det har Dageps PS skrivit om tidigare. Den första pausen sker i genomsnitt vid 46 års ålder och brukar vara mellan sex och tolv …
Monark lever vidare efter avtal med försvaret
Klassiska cykelmärket Monark har skrivit kontrakt med Försvarsmakten om att leverera 500 soldatcyklar. I Monarkfabriken i Vansbro jublas det. Monark är är ett klassiskt svensk cykelmärke som sträcker sig ända tillbaka till 1908 när då Birger Svensson grundade Monark i Varberg. Numera har Monark en fabrik i Vansbro. Men det var nära att det inte …