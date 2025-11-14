Dagens PS
Träning minskar ADHD-symtom hos vuxna – enligt ny studie

Träning och Forskare
Forskaren Lena Axelsson Svedell har visat att träning kan hjälpa personer med ADHD. (Foto: Isabell Höjman/TT och Jesper Eriksson/ÖU)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

En ny svensk studie visar att regelbunden gruppträning kan minska ADHD-symtom hos vuxna och samtidigt förbättra sömn och livskvalitet.

Forskare vid Örebro universitet har i den första svenska randomiserade kontrollerade studien undersökt effekten av ett träningsprogram för vuxna med ADHD.

Studien, kallad Start-modellen, innebär cirka 150 minuter träning per vecka med både kondition och styrka, i en gruppledd miljö under fysioterapeutisk ledning.

De medverkande i studien var 63 vuxna personer med diagnosticerad ADHD. Därefter lottades de till att antingen vara med i träningsgruppen eller till en kontrollgrupp med sedvanlig behandling.

Efter tre månader visade träningsgruppen tydliga förbättringar, så som minskade ADHD-symtom, bättre sömn och ökad livskvalitet.

”Resultaten visar att de som tränade fick minskade ADHD symtom, både i jämförelse med sina egna symtom och också i jämförelse med kontrollgruppen”, säger forskaren Lena Axelsson Svedell, som leder studien.

Förutom att deltagarna upplevde att de generellt mådde bättre, så fick en kliniker bedöma om deltagarna hade bättre koncentrationsförmåga och minskad hyperaktivitet.

Och svaret var tydligt. Även klinikern upplevde att deltagarna från träningsgruppen hade förbättringar i sina ADHD-symtom.

Träningens effekter och möjligheter för personer med ADHD

I studien märktes inte bara förbättringar i koncentrationsförmåga, vilket tidigare forskning har visat, utan även i minskad hyperaktivitet vilket överraskade forskarna.

Lena Axelsson Svedell säger även att träning skulle kunna användas för alla som står i kö för en ADHD-utredning, oavsett om diagnos bekräftas eller ej.

“Det är många som står i kö till en ADHD utredning, och att erbjudas träning som behandling skulle på så sätt vara ett snabbt sätt att få dessa till någon form av behandling, samtidigt som det skulle avlasta vården”, säger hon,

Gruppträning som komplement i vården – fysisk aktivitet visar tydliga positiva effekter för vuxna med ADHD. (Foto:
Jens L´Estrade / TT)

Samtidigt visade studien inga noterbara negativa bieffekter utan bara positiva hälsoeffekter.

“Det innebär också att träning kan bli ett värdefullt alternativ eller komplement till medicinering och terapi, särskilt för dem som inte vill, eller kan, ta läkemedel”, säger Axelsson Svedell.

Vägen framåt för vården

Forskarlaget hoppas nu att vården och kommuner i större utsträckning tar till sig att fysisk träning kan vara en giltig metod i vuxenpsykiatrin.

“Jag hoppas att träning kommer erbjudas som behandling för ADHD, många efterfrågar fler former av behandling än den som finns idag.”, säger Lena Axelsson Svedell.

Samtidigt som medicin för ADHD har hjälpt många, kan det finnas vissa långsiktiga bieffekter. Detta har gjort att många efterfrågar alternativa behandlingar, där träning skulle kunna hjälpa.

“Det positiva är att träning också påverkar personers hälsa. Det bidrar både till att minska symtomen för ADHD, men minskar också risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt minskar ångest.”

För personer som har ADHD kan det vara svårt att organisera och strukturera vardagen så att man får till ett träningspass. Men om personer skulle få stöd av vården att strukturera sin träning så kanske fler också skulle komma igång.

“Det skulle även avlasta vården långsiktigt då träning bidrar till en förbättrad hälsa och mindre risk att drabbas av andra sjukdomar”, säger Axelsson Svedell.

Samtidigt hoppas forskarna att fysioterapeuter integreras i psykiatrisk öppenvård, där gruppträning erbjuds regelbundet och att patienter uppmuntras att delta.

Erfarenheterna från studien indikerar att en sådan satsning kan ge tydliga vinster för både individ er med ADHD, men också för samhället i stort.

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

