Så mycket kan du tjäna på börsen fram till årsskiftet

Aktiechefen Karl Hedberg på DNB Carnegie tror att Stockholmsbörsen ska upp ytterligare innan årsskiftet. Detta även efter en stark start på kvartalsrapporterna som började presenteras förra veckan och som fortsätter bjuda på goda nyheter.

“Jag skulle kunna tänka mig en uppgång på runt fem procent från nuvarande nivåer”, säger Hedberg till ekonomikanalen EFN, som drivs av Handelsbanken.

Fortsatt uppgång i vinter för börsen i Stockholm

Uppgången kommer fortsätta även under vintern, spår han.

Stockholmsbörsen har fått stöd av rapportsäsongen som överträffat förväntningarna, säger han i ett pressmeddelande på Carnegies hemsida.

“Många rapporter återstår, men hittills har utfallet varit stabilt med resultat som totalt sett överträffat förväntningarna något. Noterbart är att det fortsatt är motvind i de indextunga sektorerna verkstad och bank, vilka båda uppvisar fallande vinster i årstakt. Kronförstärkningen fortsätter att pressa verkstadssektorn och lägre räntor tynger bankernas räntenetton. Dessa faktorer är dock välkända och inprisade. Att de första rapporterna i dessa sektorer kommit in i linje eller bättre än förväntat är viktigt för sentimentet på Stockholmsbörsen”, säger han i ett uttalande.