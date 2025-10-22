Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Så mycket kan du tjäna på börsen fram till årsskiftet

börsen
Svenska börsen står sig för både rapporter och tullkaos i världen, menar Karl Hedberg på DNB Carnegie. Foto: Carnegie, Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Kvartalsrapporterna haglar över Stockholmsbörsen, och de fina siffrorna har gett klirr i kassan för svenska investerare och småsparare. Och börsen ska upp ytterligare, tror experten.

Aktiechefen Karl Hedberg på DNB Carnegie tror att Stockholmsbörsen ska upp ytterligare innan årsskiftet. Detta även efter en stark start på kvartalsrapporterna som började presenteras förra veckan och som fortsätter bjuda på goda nyheter.

“Jag skulle kunna tänka mig en uppgång på runt fem procent från nuvarande nivåer”, säger Hedberg till ekonomikanalen EFN, som drivs av Handelsbanken.

Fortsatt uppgång i vinter för börsen i Stockholm

Uppgången kommer fortsätta även under vintern, spår han.

Stockholmsbörsen har fått stöd av rapportsäsongen som överträffat förväntningarna, säger han i ett pressmeddelande på Carnegies hemsida.

“Många rapporter återstår, men hittills har utfallet varit stabilt med resultat som totalt sett överträffat förväntningarna något. Noterbart är att det fortsatt är motvind i de indextunga sektorerna verkstad och bank, vilka båda uppvisar fallande vinster i årstakt. Kronförstärkningen fortsätter att pressa verkstadssektorn och lägre räntor tynger bankernas räntenetton. Dessa faktorer är dock välkända och inprisade. Att de första rapporterna i dessa sektorer kommit in i linje eller bättre än förväntat är viktigt för sentimentet på Stockholmsbörsen”, säger han i ett uttalande.

Tullar och Trump

Många var oroliga för att Donald Trumps tullkrig mot Europa skulle slå hårt mot svensk exportnäring. Men det har ännu inte skadat exporten och svensk industri står sig ännu så länge, om man ser till kvartalsrapporterna.

“Det är för tidigt för att dra några definitiva slutsatser, men vinstvarningssäsongen och rapporterna vi sett hittills indikerar att inte heller detta kvartal tyngs av tullar i någon större utsträckning. En trend som kan skönjas är dock att fler börsbolag väljer att initiera ytterligare kostnadsbesparingsprogram. När efterfrågebilden fortsatt är osäker fokuserar företagen på faktorer som de kan påverka själva för att försvara lönsamheten”, säger han i pressmeddelandet.

Kronan stärks, tufft för börsen

I en intervju med EFN utvecklar han sitt resonemang.

“Det är lite motvind vinstmässigt. Det är å andra sidan inget som är nytt nu under det senaste kvartalet. Det har man vetat när kronan har stärkts så mycket som den har gjort. Då har det blivit negativ resultatpåverkan för verkstad, och för bank har det blivit det i takt med att räntesänkningarna kommit i gång. Det är inga nya okända faktorer där som överraskar marknaden”, säger han till tidningen.

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

