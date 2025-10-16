Expertens svar: Hur kan Sverige ha sämre pension än Singapore?

Sverige klättrar på rankingen och ligger nu på sjätteplats i världen när det gäller pensionssystem med högst betyg. Men de fem system som får bäst betyg är Nederländerna, Island, Danmark, Israel och Singapore.

Så lyckades Singapore gå om Sverige

“I Singapore får även de fattigaste pension, det fylls på med statligt stöd och arbetsgivarna betalar en sorts tjänstepension. Dessutom har Singapore en sorts obligatoriskt privatsparande till pensionen vilket gör att landet får höga betyg i alla tre av de viktiga pelarna”, säger Oscar Lekander till Dagens PS.

De tre pelarna som Lekander syftar på är Tillräcklighet, Hållbarhet och Integritet, som alla bidrar med olika många poäng som tillsammans avgör vilken ranking man får i jämförelse med andra länder.

