Expertens svar: Hur kan Sverige ha sämre pension än Singapore?

I en färsk granskning av världens pensionssystem visar det sig att Singapore går om Sverige i rankingen. “De har ordning och reda på sitt pensionssystem”, säger Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Mercer, som ligger bakom den stora granskningen, till Dagens PS.
Sverige klättrar på rankingen och ligger nu på sjätteplats i världen när det gäller pensionssystem med högst betyg. Men de fem system som får bäst betyg är Nederländerna, Island, Danmark, Israel och Singapore.
Så lyckades Singapore gå om Sverige
“I Singapore får även de fattigaste pension, det fylls på med statligt stöd och arbetsgivarna betalar en sorts tjänstepension. Dessutom har Singapore en sorts obligatoriskt privatsparande till pensionen vilket gör att landet får höga betyg i alla tre av de viktiga pelarna”, säger Oscar Lekander till Dagens PS.
De tre pelarna som Lekander syftar på är Tillräcklighet, Hållbarhet och Integritet, som alla bidrar med olika många poäng som tillsammans avgör vilken ranking man får i jämförelse med andra länder.
Dagens PS har tidigare rapporterat om undersökningen.
Sveriges pension stiger också
Sverige har höjts fyra placeringar på ett år sedan den förra jämförelsen, men kommer ändå inte ikapp Singapore som hamnar på fjärdeplats, med ett A-betyg. Sverige får nöja sig med ett B och en sjätteplats.
I Sverige har förtroendet för systemet fått två viktiga smällar de senaste tio åren, vilket sänkt svensk pension i förhållande till andra länder. Det första är Allra- och Falconskandalen inom Premeiepensionen. Det andra är att man fasade ut det individuella pensionssparandet IPS, 2017 till förmån för Investeringssparkontot, som är en mer allmän sparform där pengarna kan användas till många andra saker än pension.
“I Singapore kombinerar man en närmast västerländsk syn på pension med en befolkningsökning som sertill att fylla på arbetsmarknaden med arbetskraft som i sin tur kan finansiera pensionerna”, säger Oscar Lekander.
Singapore är ett rikt land, med ett av världens högsta BNP per capita, enligt Utrikespolitiska Institutet. En stark ekonomi tillsammans med en växande ung befolkning är ett framgångsrecept som grannländer saknar.
“Kina till exempel har en stark ekonomi men den gamla enbarnspolitiken som spökar. Det har stora effekter på arbetsmarknaden, där många äldre kineser ska försörjas av förhållandevis få unga landsmän”.
Indien å andra sidan, som är ett folkrikt land med snabbt växande befolkning, har en ekonomi som halkar efter och har i globala index världens absolut sämsta pensionssystem, visar undersökningen.
