Storbritannien testar appförbud på tonåringar

Testet omfattar omkring 300 tonåringar och genomförs under sex veckor.

Projektet innebär olika typer av restriktioner, där vissa deltagare får sina appar borttagna via föräldrakontroller, medan andra begränsas till en timmes daglig användning av plattformar som Instagram, TikTok och Snapchat.

Har avvisat ett totalförbud

En tredje grupp får förbud att använda sociala medier nattetid, medan en kontrollgrupp inte får några begränsningar alls, skriver CNBC.

Initiativet följer efter att brittiska lagstiftare nyligen avvisat ett förslag om ett totalförbud för barn under 16 år.

Samtidigt har tillsynsmyndigheter uppmanat teknikbolag att stärka skyddet för unga, bland annat genom bättre ålderskontroller.

Har införts i Australien

Utvecklingen speglar en bredare europeisk trend. Australien har redan infört ett förbud för barn under 16, och flera länder överväger liknande åtgärder.

Parallellt pågår större forskningsprojekt som undersöker hur minskad skärmtid påverkar ungas sömn, stress och psykiska hälsa, vilket kan påverka framtida lagstiftning.