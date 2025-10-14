Allt fler arbetsgivare lockar med tjänstepensionen och ”ITP-liknande villkor”. Men många missar vad de faktiskt lovar – och risken är att både arbetsgivare och anställda får betala dyrt.
Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”
“Många gör helt fel och lägger krokben för sig själva från början”, säger Vanessa von Zweigbergk, pensions- och arbetsrättsspecialist på SPP, till ekonomisajten E55.
MISSA INTE: Debatten i SVT: Partiledarna glömde pensionärerna som vanligt
Löften som inte håller
Tjänstepensionen utgör för många uppåt hälften av den totala pensionen. Därför är det också en central del i arbetsgivares erbjudande när de vill locka ny personal.
Men utan kollektivavtal blir det lätt fel, varnar Vanessa von Zweigbergk.
“Har man inte kollektivavtal finns ingen färdig pensionsplan. Då måste arbetsgivaren själv skriva sitt pensionslöfte. Många tror felaktigt att det bara handlar om att sätta av 4,5 procent till ålderspension, men ett ITP-liknande löfte innebär mycket mer än så”, säger hon till E55.
När löftet inte uppfylls kan det bli dyrt.
“Det man skriver i anställningsavtalet är bindande. Om villkoren är otydliga är det vanligt att arbetstagaren får rätt i domstol”, säger hon.
Otydliga ITP-villkor
Ett av de vanligaste misstagen handlar om löften om ”ITP-liknande” pensioner.
“Om den anställde är född 1978 eller tidigare, hur vet man om det är ITP 1 eller ITP 2 som gäller? Hur stora avsättningar ska göras, och ingår deltidspensionen? I ungefär ett av fem fall gör arbetsgivaren fel”, säger hon till E55.
Felen kan bli kostsamma. Den som trott att vissa förmåner ingår kan stå utan dem – och arbetsgivaren riskerar att tvingas betala retroaktivt.
Fribrev som döljer fel
En annan fallgrop gäller gamla tjänstepensioner, så kallade fribrev.
“När man flyttar sina gamla tjänstepensioner till andra försäkringsbolag släcks de gamla försäkringarna ut. Då går det inte längre att kontrollera hur arbetsgivarens löfte faktiskt har uppfyllts”, säger Vanessa von Zweigbergk till E55.
Hon rekommenderar därför att kontrollera historiken innan en flytt görs.
”Ingen pensions-polis”
I Sverige finns ingen myndighet som kontrollerar att pensionerna blir rätt.
“Skyldigheten ligger på arbetsgivaren, men individen måste också ta sitt ansvar. Det kräver att man försöker förstå hur tjänstepensionen fungerar och kontrollerar att avsättningarna stämmer”, säger hon.
Det finns ingen praktisk tidsgräns för att kräva rättelse förrän tio år efter avtalad pensionsålder. Men att vänta är riskabelt, menar hon:
“Det är alltid bättre att rätta till fel i tid. Ingen tjänar på att något blir fel”.
”Pensionen är uppskjuten lön”
Risken med slarv eller okunskap är enkel: man får en sämre pension än man borde.
“Man ska inte glömma individens ansvar. Fler borde visa intresse för hur tjänstepensionen sköts. Pensionen är uppskjuten lön – det du får i pension är det du ska leva på resten av livet”, säger Vanessa von Zweigbergk till E55.
